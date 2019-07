Conducerea PSD decide cine va fi candidatul partidului la prezidentiale

Stiri pe aceeasi tema

- Conducerea PSD se reuneste marti, la Palatul Parlamentului, pentru a decide candidatul partidului la alegerile prezidentiale, care urmeaza sa fie validat de catre Congres pe 3 august. Astfel, Biroul Permanent al PSD se va intruni incepand cu ora 11,00, iar de la ora 12,00 este programata reuniunea Comitetului…

- Presedintele PSD, premierul Viorica Dancila, a declarat saptamana trecuta ca, in cazul in care partidul ii va cere, va candida la alegerile prezidentiale, dar, "in acest moment, optiunea sa este de a merge 'in spatele altui candidat'". "Nu am luat inca in calcul acest lucru, am considerat…

- Conducerea PSD se reuneste martea viitoare, la Palatul Parlamentului, pentru a decide propunerea de candidat la alegerile prezidentiale, care urmeaza sa fie validat in cadrul unui congres al partidului anuntat pentru data de 3 august, au precizat, pentru AGERPRES, surse politice. Aceleasi…

- Viorica Dancila, presedintele PSD, a declarat luni ca va demisiona de la conducerea partidului in cazul in care candidatul social-democratilor la alegerile prezidentiale nu va ajunge in turul al doilea. "Daca candidatul PSD nu ajunge in turul II la alegeri (prezidentiale - n.r.), cu siguranta se impune…

- Paul Stanescu, acum simplu membru al PSD, revine cu o solicitare publica pentru conducerea aleasa a PSD. Fostul președinte executiv al partidului intrat in conflict cu președintele Viorica Dancila din cauza strategiei post-europarlamentare, susține intr- declarație publica remisa presei ca PSD va…

- Presedintele PSD Olt, Paul Stanescu, considera ca partidul trebuie sa aiba un candidat propriu la alegerile prezidentiale, chiar daca acesta ar fi din afara formatiunii, relateaza Agerpres. "Eu cred ca in contextul actual PSD trebuie sa aiba un candidat propriu, ca e din partid, ca e din afara partidului,…