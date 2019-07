Stiri pe aceeasi tema

- Vicepresedintele PSD, Gabriela Firea, a afirmat, duminica seara, ca premierul Viorica Dancila nu are cum sa fie candidatul social-democratilor de succes la alegerile prezidentiale cata vreme nu a ajuns nici macar la jumatate din scorul partidului. "Daca la europarlamentare se obtinea ca la locale si…

- Presedintele PSD, premierul Viorica Dancila, a declarat saptamana trecuta ca, in cazul in care partidul ii va cere, va candida la alegerile prezidentiale, dar, "in acest moment, optiunea sa este de a merge 'in spatele altui candidat'". "Nu am luat inca in calcul acest lucru, am considerat…

- Conducerea PSD se reuneste martea viitoare, la Palatul Parlamentului, pentru a decide propunerea de candidat la alegerile prezidentiale, care urmeaza sa fie validat in cadrul unui congres al partidului anuntat pentru data de 3 august, au precizat, pentru AGERPRES, surse politice. Aceleasi…

- PSD va avea un candidat propriu la alegerile prezidentiale din luna noiembrie, iar Congresul care il va valida va avea loc pe data de 3 august, a anuntat, luni, presedintele partidului, Viorica Dancila, la finalul sedintei Comitetului Executiv National. „Congresul PSD pentru validarea candidatului la…

- Viorica Dancila, presedintele PSD, a declarat luni ca va demisiona de la conducerea partidului in cazul in care candidatul social-democratilor la alegerile prezidentiale nu va ajunge in turul al doilea. "Daca candidatul PSD nu ajunge in turul II la alegeri (prezidentiale - n.r.), cu siguranta se impune…

- Viorica Dancila anunta din nou remanierea Guvernului. "In Comitetul Executiv pe care il vom avea luni vom avea mai multe subiecte pe ordinea de zi. Vom discuta si despre remaniere, vom discuta si despre mobilizarea pentru prezidentiale, despre analizele pe care le facem in teritoriu, despre programul…

- Candidatul PSD la alegerile prezidentiale va fi stabilit dupa congresul partidului, a anuntat, marti seara, Viorica Dancila, mentionand ca partidul isi propune sa castige aceste alegeri si, de aceea, pana la desemnarea persoanei care va reprezenta social-democratii in cursa pentru Cotroceni vor fi efectuate…

- Dragnea a vorbit despre "anuntul pe care am spus ca il va face", duminica, la sediul partidului, ca in opinia sa, candidatul PSD la alegerile prezidentiale ar trebui sa fie Gabriela Firea. "Nu am spus ca voi candida la prezidentiale. Mi-au cerut multi, ceea ce vreau sa spun si nu puteam sa fac un asemenea…