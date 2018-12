Stiri pe aceeasi tema

- Conducerea organizației județene a Partidului Social Democrat s-a intalnit, joi, cu aleșii locali din zona Ramnicu Sarat, la Adunarea Generala a organizației municipale ramnicene a PSD, care s-a desfașurat la Centrul Cultural „Florica Cristoforeanu”. Președintele PSD Buzau, deputatul Marcel Ciolacu,…

- Fostul tenisman Ilie Nastase si presedintele clubului FCSB Valeriu Argaseala vor deveni cetateni de onoare ai judetului Buzau, intr-o sedinta extraordinara a Consiliului Judetean care va avea loc la inceputul lunii viitoare, informeaza News.ro.Potrivit presedintelui CJ Buzau, Petre Emanoil…

- Președintele PSD Liviu Dragnea discuta, miercuri, in biroul sau din Parlament, cu președinții filialelor din Braila și Buzau, Mihai Tudose și Marcel Ciolacu, doi dintre semnatarii scrisorii in care s-a cerut demisia liderului formațiunii social-democrate.Tudose și Ciolacu au intrat impreuna,…

- Astazi a fost conferința municipala de alegeri la organizația municipala ALDE Brașov. Cu aceasta ocazie, Laura Bratosin a fost confirmata pe postul de președinte al organizației municipale, fucnție deținuta interimar pana la aceasta ora. De asemenea, delegații la conferința au ales și cei cinci vicepreședinți:…

- O parte din contestatarii președintelui PSD, Liviu Dragnea, s-au reunit, luni, la Parlament, intr-o ședința in format restrans inainte de reuniunea Biroului Permanent Național al partidului, in timp ce Liviu Dragnea discuta in biroul sau cu o parte dintre susținatorii sai.Primarul Capitalei,…

- Presedintele organizatiei municipale a PSD Buzau, Constantin Toma, care este si primarul orasului Buzau, considera ca presedintele PSD, Liviu Dragnea, "si-a confiscat propriul partid", iar "tara si fiecare roman au nevoie de altceva".Primarul Buzaului, Constantin Toma, afirma, joi, intr-o…

- Fostul vicepremier in cabinetul Tudose, Marcel Ciolacu, liderul PSD Buzau, recunoaște intr-o ppstare pe Facebook ca este unul dintre semnatarii scrisorii anti-Dragnea. „Dintotdeauna, PSD a fost partidul apropiat de oameni, un partid care a ascultat problemele lor și a incercat sa le rezolve. Faptul…

- Presedintele PSD Buzau, Marcel Ciolacu, a scris miercuri, pe Facebook, ca sustine demisia lui Liviu Dragnea din fruntea PSD pentru ca liderul social-democrat „a ajuns un om orbit de putere, orgolii si spaime imaginare”.