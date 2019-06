Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul de Interne, Carmen Dan, a declarat ca polițiștii din Timiș sunt mobilizați pentru a-l prinde pe individul care a impușcat mortal un polițist in misiune. „Din pacate, pe polițistul ucis, tata a doi copii, nu il mai putem aduce inapoi” a spus Carmen Dan, care a anunțat luarea unor masuri pentru…

