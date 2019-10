Stiri pe aceeasi tema

- Biroul Politic National (BPN) al PNL se reuneste, joi, pentru a stabili lista finala a ministrilor care vor face parte din Guvernul Orban. Dupa discutii, lista si Programul de Guvernare urmeaza sa fie depuse la Parlament.Sedinta liberalilor va incepe la ora 13.00. Ulterior, lista cu…

- Biroul Politic National al PNL se va reuni joi, la ora 13,00, pentru a valida lista cu ministrii Cabinetului Orban si programul de guvernare. In jurul orei 16,00, premierul desemnat, Ludovic Orban, va depune aceste documente la Parlament. Potrivit unor surse liberale, inainte…

- Biroul Politic National al PNL se va reuni joi, la ora 13.00, pentru a valida lista cu ministrii Cabinetului Orban si programul de guvernare. In jurul orei 16.00, premierul desemnat va depune documentele la Parlament.

- Premierul desemnat, Ludovic Orban, are, marti, discutii cu majoritatea partidelor parlamentare, in vederea conturarii unei majoritati care sa sustina Guvernul. Orban se va intalni cu legatiile ALDE, PMP, UDMR si USR, iar miercuri cu Pro Romania.

- 'Marti si miercuri vom avea runda de discutii cu partenerii alaturi de care am depus motiunea de cenzura si alaturi de care am reusit demiterea Guvernului PSD. In cursul zilei de maine ne vom intalni cu delegatiile ALDE, PMP, UDMR si USR, iar miercuri ne vom intalni cu reprezentantii Pro Romania',…

- Premierul desemnat, Ludovic Orban, a declarat ca a stabilit mai multe strategii pentru a combate un boicot din partea senatorilor și deputaților PSD, dar si pentru a mobiliza parlamentarii. ”Este stare de necesitate”, a apreciat liderul liberal, citat de Mediafax.”Am stabilit o…

- Premierul desemnat, Ludovic Orban a declarat, duminica, ca isi doreste ca saptamana viitoare sa avem un guvern. El a stabilit mai multe strategii pentru a combate un boicot din partea senatorilor și deputaților PSD, dar si pentru a mobiliza parlamentarii. ”Am stabilit o strategie in cazul in care ne…

- Premierul desemnat, Ludovic Orban, s-a declarat increzator, miercuri, ca partenerii care au contribuit la succesul motiunii de cenzura vor sustine investirea Cabinetului sau in Parlament, pentru ca altfel...