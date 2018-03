Stiri pe aceeasi tema

- Biroul Executiv al PNL a decis, miercuri, demiterea conducerii PNL Sector 3, liderul partidului, Ludovic Orban, declarând ca obiectivul este ca noua conducere care va fi aleasa sa îl trimita pe primarul Robert Negoita în Madagascar, alaturi de

- Senatorul PNL Daniel Zamfir a declarat, miercuri, dupa ce BEX a decis prin vot propunerea sa pentru excluderea din partid, care va fi decisa de Consiliul National, ca motivele excluderii vin din afara partidului. „Sunt propus pentru excludere. Am vazut ca motivele care au stat la baza…

- Biroul Executiv al PNL a votat, miercuri, excluderea senatorului Daniel Zamfir din partid, au declarat, pentru AGERPRES, surse politice. Potrivit surselor citate, decizia a fost luata cu 25 de voturi "pentru", doua "impotriva" si doua abtineri. Presedintele PNL, Ludovic Orban,…

- Presedintele Camerei Deputatilor, Liviu Dragnea, lider al PSD, a declarat luni ca nu sustine o lege care sa mareasca impozitele si taxele locale. Intrebat cum comenteaza o declaratie a liberalilor, potrivit careia PSD vrea sa majoreze impozitele locale prin noul Cod al finantelor…

- Liviu Dragnea nu-si pune in joc mandatul de presedinte al PSD la Congresul din 10 martie, restul functiilor de conducere vor fi alese in conditiile dorite de el. In pofida unor declaratii critice...

- Fugarul Elan Schwartzenberg a povestit, intr-un interviu acordat postului B1 TV, ca a facut si face afaceri cu fratii Mazare inca de la Revolutie. Mai mult decat atat, a spus ca fostul primar al Constantei traieste, in prezent, pe proprietatea sa din Madagascar.

- "Am facut afaceri cu Radu Mazare de la Revolutie (...) La un moment dat, fratii Mazare au fost in Brazilia, au fost in Madagascar, mi-au facut propuneri de investitii. Pe unele nu le-am acceptat, pe doua le-am acceptat. Am finantat 30 de hectare de plaja in Brazilia, proprietatea mea, am acceptat achizitia…

- In acest weekend, a avut loc la Palatul Parlamentului, Biroul Politic National al Organizatiei Femeilor Liberale, la care au participat alaturi de Biroul Executiv al OFL si presedintii de organizatii judetene.Organizatia Femeilor Liberale l a avut ca invitat pe presedintele partidului, Ludovic Orban,…

- Dat in urmarire internationala, Radu Mazare primește o lovitura chiar din țara in care s-a refugiat. Potrivit unui oficial, fostul primar NU a cerut azil politic in Madagascar, asa cum anuntase.Consulul general onorific la Bucuresti spune ca Ministerul de Externe din Madagascar a cerut oficial…

- Fostul primar din Constanța, Radu Mazare, refugiat in Madagascar, unde ar intenționa sa ceara azil, considerandu-se “o ținta politica, a statului paralel, care trebuie eliminata prin orice mijloace”, nu figureaza pe lista Most Wanted a Poliției Romane. Deși Instanța Suprema a Romaniei a solicitat deja…

- Radu Mazare ramane cu mandatul de arestare preventiva in lipsa, dupa ce magistratii Inaltei Curti de Casatie si Justitie au mentinut decizia completului de fond din data de 10 ianuarie. Decizia este definitiva.

- Avocatul lui Radu Mazare, Tiberius Barbacioru, a sustinut, luni, in fata magistratilor de la ICCJ, contestatia la decizia de arestare preventiva, sustinand ca cele opt dosare penale in care clientul sau este implicat par a fi o actiune de a-l destabiliza juridic.

- Inalta Curte de Casatie si Justitie a Romaniei a stabilit data la care se va analiza contestatia lui Radu Stefan Mazare, fostul primar al municipiului Constanta, formulata impotriva mandatului de arestare preventiva emis in prima instanta pe numele fostului primar al Constantei. ICCJ va lua o decizie…

- Fostul primar al Constantei, Radu Mazare, a contestat mandatul de arestare, eliberat de Curtea Suprema la 10 ianuarie 2018. Dupa ce a fugit in Madagascar, Instanta suprema i-a inlocuit masura controlului judiciar cu cea a arestului preventiv.

- Biroul Executiv al PNL se reuneste, marti, in sedinta pentru a analiza situatia si pentru a fi prezentata pozitia liberalilor in contextul demisiei premierului Mihai Tudose, a declarat pentru AGERPRES presedintele liberalilor, Ludovic Orban. Sedinta conducerii PNL ar urma sa aiba loc in jurul orei 12,00.…

- Instanta suprema a dispus astazi, 10 ianuarie, arestarea in lipsa a fostului primar al Constantei, Radu Mazare. Acesta nu s-a prezentat in data de 30 decembrie 2017 la sediul IPJ Constanta pentru a semna in condica de prezenta, fiind sub control judiciar. Mazare a anuntat ca este in Madagascar unde…

- Fostul primar, Radu Mazare, a fost dat in urmarire nationala si internationala, dupa ce mandatul emis miercuri de Inalta Curte de Casatie si Justitie (ICCJ) a ajuns la Inspectoratul General al Politiei Romane, potrivit unor surse judiciare. Instanta suprema a admis, miercuri, cererea DNA de inlocuire…

- Judecatorii Înaltei Curți de Casație și Justiție au decis astazi sa emita mandat de arestare preventiva în lipsa, pe numele fostului edil al Constanței, Radu Mazare. Mandatul de arestare în lipsa a fost emis pe o perioada de 30 de zile, însa sentința judecatorilor de astazi…

- Pe numele fostului edil al Constanței, Radu Mazare, a fost emis un mandat de arestare preventiva. Decizia luata in cazul lui Mazare nu este definitiva. Acesta a anunțat recent prin avocat ca a plecat in Madagascar, unde intenționeaza sa ceara azil politic. „Constatarile facute de catre organele de politie…

- Instanta suprema decide, miercuri, daca admite cererea DNA de inlocuire a controlului judiciar in cazul lui Radu Mazare cu un mandat de arestare in lipsa, avand in vedere ca fostul primar a plecat in Madagascar.

- Fratele lui Radu Mazare, fostul senator Alexandru Mazare, este si el in vacanta in Madagascar, dar acesta din urma a promis ca se intoarce miercuri in tara, a declarat avocatul fostului primar din Constanta, luni, la sediul Inaltei Curti de Casatie si Justitie (ICCJ).

- TRANSCRIEREA DECLARATIILOR PRESEDINTELUI PNL, LUDOVIC ORBAN, LA FINALUL BIROULUI EXECUTIV AL PNL - 8 IANUARIE 2018 Ludovic Orban, presedinte PNL: Astazi am reluat activitatea politica prin reuniunea Biroului Executiv al Partidului National Liberal. Cartea Neagra a guvernarii PSD- ALDE In cadrul reuniunii…

- Fostul senator Alexandru Mazare a plecat in vacanta in Madagascar, acolo unde se afla si fratele lui, Radu Mazare, a anuntat avocatul sau, luni, la Inalta Curte de Casatie si Justitie. Astazi, la Instanta suprema, era programat un nou termen intr un dosar in care fratii Mazare sunt acuzati de fapte…

- Magistratul a facut parte din completul de judecata care a inchis definitiv dosarul denumit generic "Bani pentru sefi din Consiliul Judetean Constantaldquo;. Magistratii de la Inalta Curte de Casatie si Justitie ICCJ vor analiza, pe data de 10 ianuarie, situatia lui Radu Stefan Mazare, fostul primar…

- Intr o postare pe pagina sa de Facebook, Dan Negru, realizatorul de emisiuni de la Antena 1 ii reproseaza, lui Radu Mazare ca, in timp ce romanii aduc bani din strainatate, in Romania, el duce banii in Madagascar.Textul este insotit de o imagine dintr un aeroport unde cel mai des se aude expresia de…

- Iata dialogul dintre cei doi: Victor Ciutacu: Acum, domnule Chirieac, daca se hotaraște lemurianul sa vorbeasca, veniți cu mine in Madagascar? Bogdan Chirieac: Acolo, in Africa? E frig aici. Haide, domnule ca mergem. Victor Ciutacu: Dar cica e ciuma neagra acolo. S-a dus ciuma…

- Adhiambo Rose, cunoscuta drept „mulatra lui Mazare”, a devenit mamica chiar la inceput de an. Adhiambo Rose este o tanara care s-a facut remarcata in urma cu ani grație relației pe care a avut-o cu Radu Mazare, cel care a fugit din țara inaintea sarbatorilor de iarna și vrea sa ceara azil politic in…

- Radu Mazare declara ca are informații conform carora ar fi fost tocmiți oameni care sa-l elimine fizic. Radu Mazare a fugit din țara, in Madagascar . Despre plecarea s-a s-a aflat abia de curand, cand fostul edil ar fi trebuit sa se prezinte la controlul judicar. Vazand ca nu apare, autoritațile au…

- Fostul primar de Constanța, Radu Mazare, a șocat pe toata lumea prin fuga sa in Madagascar. Judecatorii de la ICCJ ar putea decide miercuri arestarea in lipsa a lui Radu Mazare. Instanța suprema urmeaza sa stabileasca daca va analiza situatia fostului edil inainte de 23 ianuarie.Citește și: DOLIU…

- Judecatorii de la Inalta Curte de Casatie si Justitie (ICCJ) ar putea decide, incepand de miercuri, odata cu terminarea vacantei sarbatorilor de iarna, daca dispun arestarea in lipsa a lui Radu Mazare, instanta urmand sa stabileasca daca va analiza situatia fostului edil inainte de 23 ianuarie.

- In pagina sa de internet, directorul Neptun TV, Sorin Lucian Ionescu, a reusit sa fie la zi cu... fuga fostului primar al Constantei, Radu Mazare, in Madagascar, intr-o postare... de sarbatoare. "Curios - anul asta salata de boeuf e fara mazare... " este titlul pozei satirice. …

- Presedintele american Donald Trump a lasat de inteles luni ca ar putea anula ajutorul furnizat Pakistanului, in prima sa postare pe Twitter din 2018, relateaza AFP.Citește și: SURSE - Radu Mazare nu a fugit singur in Madagascar: un alt GREU din dosar ar fi plecat cu el"Statele Unit…

- Guvernul se așteapta ca situația in plan social sa degenereze in urmatoarea perioada. In sistemul RO-ALERT, cel prin care populația este alertata pentru situații de urgența cum ar fi fenomene meteo extreme sau cutremure, a fost implementat un nou tip de alerta, acela de revolta sociala.Citește…

- Radu Mazare este la un pas sa intre pe lista celor mai cautati fugari. Instanta suprema decide peste cateva zile daca emite mandat de arestare in lipsa pe numele lui. Fostul primar de la Constanta, judecat in mai multe dosare de coruptie, i-a anuntat pe politistii care il aveau in supraveghere ca a…

- Radu Mazare a scris o scrisoare catre autoritațile romane, la numai cateva zile dupa plecarea din țara. Radu Mazare a fugit din țara, in Madagascar. Despre plecarea s-a s-a aflat abia azi, cand fostul edil ar fi trebuit sa se prezinte la controlul judicar. Vazind ca nu apare, autoritațile…

- Fostul primar Radu Mazare, care a plecat din tara desi se afla sub control judiciar, sustine, intr-o scrisoare adresata "tuturor autoritatilor interesate din Romania", ca a decis sa ceara azil politic in Madagascar pentru ca este "o tinta politica a statului paralel", iar in Romania nu mai are "nicio…

- ”Constat ca statul roman ramane fara cetațeni iar statul paralel fara cercetați. A mai plecat și Sebastian Ghița sau Puiu Popoviciu. Asta denota o neincredere mare in sistemul de justiție”, e de parere analistul politic. Amintim ca Radu Mazare a parasit Romania și se afla in Madagascar unde…

- Fostul primar al municipiului Constanta, Radu Mazare, aflat sub control judiciar, s-ar afla in statul Madagascar, unde ar fi cerut azil politic, potrivit unor surse judiciare. IGPR a informat ca un barbat aflat sub control judiciar, care nu s-a prezentat la politia din Constanta pentru semnarea graficului…

- Potrivit verificarilor, poliția a stabilit ca Radu Mazare a plecat din țara chiar in ziua de Craciun, pe 25 decembrie. Fostul edil al Constanței a fugit din țara, in Madagascar. Practic, și-a pus in aplicare planurile mai vechi și, potrivit unor apropiați, se pregatește de o mai lunga ședere in insula…

- Fostul primar al Constantei, Radu Mazare, ar fi plecat in Madagascar, unde a cerut azil politic. Aflat sub control judiciar, fostul edil nu s-a mai prezentat pentru a semna in graficul de prezenta.