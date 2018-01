Stiri pe aceeasi tema

- „Premierul Mihai Tudose și-a inaintat in aceasta seara (luni) demisia din funcție, urmand ca, potrivit legii de organizare și funcționare a Guvernului, sa fie transmisa Administratiei Prezidențiale, in cursul zilei de maine (marți), o adresa oficiala in acest sens. Conform procedurilor,…

- BBC noteaza ca, la fel ca predecesorul sau Sorin Grindeanu, si Mihai Tudose a fost victima unei batalii in cadrul partidului."Conform informatiilor, Tudose a intrat in conflict cu un puternic coleg din partid care, in iunie, l-a propus pentru post", noteaza BBC.Si agentia France…

- PNL sustine ideea alegerilor anticipate, a declarat luni presedintele partidului, Ludovic Orban, dupa anuntul premierului Mihai Tudose privind demisia din functie. "PSD s-a decredibilizat. PNL sustine ideea declansarii alegerilor anticipate, o delegitimare a Parlamentului si crearea unei alte majoritati.…

- Premierul Mihai Tudose si-a inaintat luni seara demisia din functie, urmand ca aceasta sa fie transmisa Administratiei Prezidentiale in cursul zilei de marti, se arata intr-un comunicat...

- Romania si-a pierdut al doilea premier in sapte luni, dupa ce partidul lui Mihai Tudose i-a retras acestuia sprijinul, scrie BBC luni seara. BBC noteaza ca, la fel ca predecesorul sau Sorin Grindeanu, si Mihai Tudose a fost victima unei batalii in cadrul partidului, titreaza News.ro. “Conform informatiilor,…

- Susținator declarat al lui Mihai Tudose, buzoianul Marcel Ciolacu a ales demisia de onoare dupa ședința Comitetului Executiv (CEx) al PSD, in care i-a fost retras sprjinul politic premierului. Mihai Tudose a anuntat ca va demisiona, dar ca nu va asigura interimatul. Premierul Mihai Tudose a ajuns la…

- PNL sustine ideea alegerilor anticipate, a declarat luni presedintele partidului, Ludovic Orban, dupa anuntul premierului Mihai Tudose privind demisia din functie. "PSD s-a decredibilizat. PNL sustine ideea declansarii alegerilor anticipate, o delegitimare a Parlamentului si crearea unei alte majoritati.…

- Primul ministru social-democrat a declarat ca demisioneaza "cu capul sus”, transmite agenția AFP. BBC noteaza ca lupta pentru putere i-a fost fatala premierului, la fel ca și predecesorul sau, Sorin Grindeanu. Premierul Mihai Tudose și-a prezentat demisia, in ședința Comitetului Executiv…

- Conducerea PSD i-a cerut premierului Mihai Tudose sa isi depuna mandatul, iar acesta a acceptat in condițiile in care 59 membrii ai CEx au votat retragerea sprijinului politic acordat actualului guvern. Demisia ar urma sa se formalizeze in aceasta seara sau maine dimineața. Tot maine va avea ...

- Mihai Tudose a declarat, dupa ședința CEx PSD din 15 ianuarie, ca iși va anunța demisia in aceasta seara sau marți dimineața. Partidul a decis ca e nevoie de un alt guvern cu un alt fel de abordare. Poate am și eu vina mea. Imi reproșez ca nu am facut mai mulți kilometri de autostrada, mai multe spitale.…

- BREAKING NEWSUPDATE PSD ii retrage sprijinul politic lui Mihai Tudose. Premierul și-a depus demisia Mihai Tudose și-a prezentat demisia in CEx. Vicepremierul Paul Stanescu va prelua conducerea interimara a Executivului. CEx a decis retragerea sprijinului politic pentru Mihai Tudose, cu marea…

- Premierul Mihai Tudose a demisionat dupa ce conducerea PSD a decis, in sedinta Comitetului Executiv al PSD, sa ii retraga sprijinul politic, informeaza stiripesurse.ro. Vicepremierul Paul Stanescu va prelua conducerea interimara a Executivului. Conducerea PSD a decis retragerea sprijinului politic pentru…

- Ședința decisiva in PSD. Liderii PSD s-au reunit in Comitetul Executiv Național, pentru a lua o decizie ”finala” privind soarta guvernarii premierului Tudose. Variantele luate in calcul sunt fie demisia premierului, fie retragerea sprijinului politic lui Tudose, sau o retragere din Executiv a ministrului…

- Conform informațiilor transmise de TVR, in ședința Comitetului Executiv al PSD, dupa vot, s-a decis retragerea sprijinului politic pentru premierul Mihai Tudose. Ca urmare, Mihai Tudose și-a inaintat...

- Nervii sunt intinși la maxim in ședința Comitetului Executiv al PSD. Pe langa demisia ceruta lui Mihai Tudose, discuțiile merg in zone cu nisipuri mișcatoare atat pentru Liviu Dragnea, cat și pentru Mihai Tudose. Scandalul care s-a amplificat in ultimele luni pare sa iși gaseasca o supapa…

- Lovitura de teatru in cadrul Comitetului Executiv National (CEXN) al PSD. Socialogul Marius Pieleanu a facut un anunt incredibil. Se pare ca se va ajunge la demisia de onoare a premierului Mihai Tudose in conditiile in care acesta ar pierde la scor meciul cu Liviu Dragnea la un eventual vot. "Nu imi…

- Potrivit informațiilor DCNews, Liviu Dragnea a fost atacat de Gabriela Firea in cadrul ședinței. Conform surselor noastre, nici Lia Olguța Vasilescu nu mai este atat de ferma impotriva premierului Mihai Tudose. Reamintim ca ședința Comitetului Executiv a Partidului Social Democrat…

- Liderii PSD au inceput ședința Comitetului Executiv, iar jocurile sunt incinse inca de la bun inceput. Intreaga discuție se poarta in jurul premierului Mihai Tudose și a modului in care acesta va alege sa joace.Primii care au ieșit la atac sunt cei din tabara lui Liviu Dragnea, care cerut…

- La ora 16.00 a inceput ziua cuțitelor lungi in PSD, ședința Comitetului Executiv al partidului și, daca ar fi sa-i credem pe liderii principași ai formațiunii, nu se va parasi sala pana cand situația nu va fi rezolvata intr-un fel sau altul. Au aparut deja primele zvonuri din ședința social-democraților,…

- Presedintele executiv al PSD, Niculae Badalau, a declarat pentru AGERPRES ca, la sedinta Comitetului Executiv al partidului, de luni dupa-amiaza, va milita "pentru echilibru", sustinand necesitatea stabilirii unor "limite de competenta ale guvernului si ale partidului"."La sedinta de astazi,…

- Desi liderul PSD, Liviu Dragnea, a anuntat, dupa precedentul CEx, ca urmatoarea sedinta va avea loc in perioada 29-31 ianuarie la Iasi, mai multi membri si lideri social-democrati au cerut convocarea de urgenta a Comitetului Executiv. In sedinta de luni ar urma sa se discute daca i se retrage sprijinul…

- Soarta premierului Mihai Tudose / Ce spun unele dintre cele mai cunoscute voci din partid Comitetul Executiv al PSD se va intruni, luni, de la ora 16:00, la sediul partidului din Kiseleff, pentru a transa situatia premierului Mihai Tudose, iar liderii partidului vor decide daca ii vor retrage sprijinul…

- Codrin Stefanescu, secretar general adjunct al PSD si considerat unul dintre loialii lui Liviu Dragnea, a anuntat pentru DCNews.ro ca luni va avea loc sedinta Comitetului Executiv al PSD. Stefanescu a cerut ca "toate lucrurile, trebuie sa ramana asa cum sunt: conducerea partidului sa ramana cea care…

- Presedintele PSD, Liviu Dragnea forteaza convocarea sedintei Comitetului Executiv pentru a cere demisia premierului Mihai Tudose, au declarat pentru HotNews.ro surse din partid, dupa ce mai multi lideri au solicitat intrunirea cat mai rapida a conducerii partidului pentrua transa disputa interna. Potrivit…

- Fostul ministru al Sanatații, Nicolae Banicioiu, a declarat ca premierul Mihai Tudose nu ar avea de ce sa aștepte intrunirea Comitetului Executiv de la Iași pentru a-i cere demisia ministrului de Interne Carmen Dan."Indiferent daca ii place sau nu doamnei Dan sau daca le place colegilor mei…

- Ministrul de Interne, Carmen Dan, va face declaratii de presa joi, la ora 21.00, la sediul Ministerului Afacerilor Interne, in contextul declaratiilor premierului privind posibila sa demisie. Premierul Mihai Tudose a declarat, miercuri, la Antena 3, ca ”daca ministrul Carmen Dan va fi lasata, iși va…

- PNL ii cere premierul Mihai Tudose sa initieze procedura de demitere din functie a ministrului de Interne, Carmen Dan si sa nu se mai planga in studiourile televiziunilor prietene, a declarat, joi, presedintele PNL, Ludovic Orban, cerand si demisia sefului IGP.

- ”Doi militieni, ma refer la Dragnea de Teleorman si la Dragnea de Braila, se rafuiesc pentru controlul Ministerului de Interne, asa cum a facut intotdeauna PSD, care a considerat Ministerul de Interne perla coroanei. De ce? Mi-e foarte greu sa inteleg”, a afirmat Ludovic Orban, potrivit News.ro.…

- Premierul Mihai Tudose a amanat luarea unei decizii in cazul sefului Politiei Romane, anuntand ca i-a solicitat lui Bogdan Despescu sa prezinte, in urmatoarea saptamana, un plan de masuri legat de remedierea situatiei, potrivit Mediafax. “Am discutat cu domnul Bogdan Despescu si mi-a prezentat raportul.…

- Premierul Mihai Tudose va fi fata in fata cu ministrul de Interne, Carmen Dan, la sedinta de guvern care este asteptata sa inceapa la ora 13.00, la care seful Guvernului urmeaza sa anunte ce a decis in privinta sefului Politiei Romane.

- Presedintele ALDE Calin Popescu Tariceanu a declarat marti, referindu-se la afirmatia premierului Mihai Tudose referitor la restructurarea Guvernului, ca acesta nu l-a informat direct cu privire la o astfel de intentie, reamintind ca actuala formula guvernamentala este bazata pe un protocol PSD – ALDE.…

- Premierul Mihai Tudose are luni dimineața o intalnire cu o parte din miniștrii cabinetului, potrivit unor informații Digi24. Discuția are loc inaintea ședinței PSD de la ora 14:00. Jurnalistul Catalin Striblea este de parere ca sunt șanse mici ca intreg guvernul lui Mihai Tudose sa fie remaniat și ca…

- Conducerea PSD se reuneste luni, in sedinta Comitetului Executiv National Conducerea PSD se reuneste luni, în sedinta Comitetului Executiv National, pentru a-l desemna pe noul ministru al apelor, dupa demisia Doinei Pana, în urma cu câteva zile. În centrul discutiilor…

- Purtatorul de cuvant al PNL Ionel Danca, a precizat ca reprezentantii ONG-urilor care s-au intalnit, miercuri, cu premierul Mihai Tudose, ar fi trebuit sa-i ceara demisia, aceasta fiind „singura cerere indreptatita”. „Singura cerere indreptatita a protestatarilor din strada impotriva modificarilor la…

- Handbalistii vasluieni se bucura pana pe 8 ianuarie de vacanta de iarna. Acestia vor avea mai putin de o luna la dispozitie pentru a se pune la punct cu pregatirea fizica, Liga Nationala urmand a se relua pe 1 februarie. Conducerea clubului vasluian va avea in vizor intarirea echipei cu 2-3 jucatori,…

- Presedintele PNL Ludovic Orban il avertizeaza pe senatorul Daniel Zamfir, dupa initiativa acestuia privind plafonarea dobanzilor la creditele bancare, spunand ca proiectul nu este sustinut de PNL, in schimb are sustinerea consilierului premierului, " ceea ce e cat se poate de deranjant".

- Biroul Executiv al PNL a luat decizia, luni, de o convoca la Parlament pe ministrul de Interne, Carmen Dan, pe tema interventiei jandarmilor la protestele de duminica din Capitala, a anuntat presedintele liberalilor, Ludovic Orban. Citeste si: Premierul Mihai Tudose arunca BOMBA. Anuntul OFICIAL…

- Președintele PNL, Ludovic Orban, a declarat ca in grupurile PNL s-a acceptat trimiterea unei solicitari pentru un punct de vedere catre Comisia de la Veneția pe legile justiției. Liberalii vor solicita o urgentare din partea Comisiei de la Veneția, in așa fel incat in ședința plenara din 8-9 decembrie…

- "Pana acum eram acuzati ca intervenim prea mult in piata, ca afectam rezerva. Acum domnul prim-ministru spune ca nu facem destul. Sa intelegem prin aceasta ca ne recomanda sa crestem dobanda de interventie, ca acela este instrumentul pe care il avem la dispozitie, pentru a raspunde unei deprecieri de…

- Ministrul Transporturilor, Felix Stroe, a declarat ca pana pe 5 decembrie secretarul de stat Dragos Titea, care conduce in prezent o comisie care analizeaza activitatea companiei aeriene nationale, va trebui sa prezinte un set de propuneri concrete legate de TAROM, propuneri ce vor fi inaintate si…

- Presedintele AIBA si-a anuntat demisia. Wu, care va fi inlocuit de actualul presedinte interimar Franco Falcinelli, a declarat intr-o conferinta organizata la sediul AIBA ca se va retrage din toate functiile pe care le are in conducerea forului mondial si va renunta la toate procesele pe care le-a…

- PNL va depune o motiune de cenzura împotriva Guvernului Tudose, a decis Biroul Executiv al partidului. Liberalii au început negocierile cu toate partidele parlamentare, cu exceptia PSD, în vederea sustinerii acestui demers. Liberalii reclama, în principal, modificarea…

- Orban spune ca masurile discutate astazi in ședința de Guvern sunt „cea mai mare bataie de joc” la adresa mediului de afaceri. „Vom apela la toate forțele politice”, a spus Ludovic Orban. El s-a referit și la UDMR, și la grupul celorlalte minoritați, și la neafiliați. Aceasta, in condițiile in care…

- Clasa politica libaneza actioneaza pentru mentinerea stabilitatii tarii dupa demisia-soc a premierului Saad Hariri, a dat luni asigurari presedintele Michel Aoun, in cadrul unei reuniuni cu principalii responsabili libanezi din domeniul securitatii, transmite AFP. Aflat la Riad, Saad Hariri, un protejat…

- Premierul Mihai Tudose a convocat pentru vineri o sedinta extraordinara de Guvern, in care va lua in discutie modificarea Codului fiscal, prin transferul contributiilor sociale de la angajator la angajat, micsorarea impozitului pe venit, reducerea contributiei virate la Pilonul II de pensii si introducerea…

- Conducerea PNL lanseaza o provocare mebrilor Executivului condus de premierul Mihai Tudose, aceea de demisiona daca va exista o scaderea a 100 de salarii in Romania din cauza masurilor fiscale luate de coaliția de guvernare, a anunțat vicepreședintele liberal, Florin Cițu. La randul sau, purtatorul…

- "Biroul Executiv al PNL, cu 27 de voturi pentru si doua abtineri, a hotarat pozitia PNL fata de acest proiect de lege. PNL va vota impotriva atat in Senat, cat si in Camera Deputatilor. PNL sustine integritatea functiei publice, sustine toate deciziile care au fost date de CCR pe diferite exceptii…

- Fostul jurnalist Ionel Danca a devenit purtator de cuvant al PNL, conform unei decizii luate luni de Biroul Executiv al liberalilor, au anunțat surse din partid. Potrivit acestora, Danca a fost votat în unanimitate purtator de cuvânt al PNL. Sursele citate au precizat…

- Decizia a fost luata luni de Biroul Executiv al liberalilor, au anuntat surse din partid, potrivit Agerpres. Ionel Danca ar fi fost votat in unanimitate purtator de cuvant al PNL. Sursele citate au precizat ca Ionel Danca a anuntat ca isi va depune luni adeziunea la PNL. Violeta Alexandru,…

- Defectiunea aparuta in cursul serii de ieri, la nivelul unui server central al Directiei Regim Permise de Conducere si Inmatriculare a Vehiculelor a fost remediata. Incepand de maine se lucreaza in regim normal. Personalul de interventie a lucrat peste 20 de ore pentru rezolvarea situatiei, iar echipamentele…