Stiri pe aceeasi tema

- Sedinta Birourilor permanente este programata la ora 11.00. Cel mai probabil, se va stabili ca pana luni parlamentarii sa poata depune amendamente. Apoi, poiectul va trece prin comisii, iar in final va fi dezbatut si votat in plenul reunit. Coalitia PSD-ALDE va merge pe o dezbatere…

- „Taxa auto este o obligatie pe care statul trebuie sa si-o onoreze, s-au luat banii oamenilor, de-a lungul timpului, nejustificat, si sumele vor trebui sa fie rambursate. Am pus in legea bugetuui un termen mai larg, final de iunie 2019, dar o sa fie mai devreme. Cum va fi bugetul, intr-o saptamana sau…

- Taxa auto este o obligatie pe care statul trebuie sa o onoreze, iar sumele vor fi rambursate cat se poate de repede, dupa aprobarea bugetului, a spus ministrul Finantelor Eugen Teodorovici sambata, la Antena 3.

- Presedintele Senatului, Calin Popescu-Tariceanu, a anuntat ca a convocat acest for legislativ in prima sesiune ordinara din acest an, sambata urmand sa aiba loc o sedinta a Birourilor permanente reunite pentru a stabili calendarul pentru dezbaterea si aprobarea proiectului bugetului de stat pentru…

- De luni, 14 ianuarie 2019, cetatenii municipiului Deva au ocazia sa-si transforme ideile in realitate prin implicarea directa in proiectele viitoare ale orasului. Orice persoana care are domiciliul sau resedinta in municipiul Deva si a implinit 18 ani poate decide, anual, prioritatile de cheltuire…

- Liviu Dragnea a declarat ca va discuta in coalitie despre posibilitatea ca, dupa 15 ianuarie, sa fie aprobat bugetul pentru 2019, mai intai de catre Guvern, apoi in Parlament. Liderul PSD a adaugat ca e posibil sa fie convocata o sesiune extraordinara „cu cateva zile inainte de februarie”.

- Consilierii judeteni se intalnesc astazi, incepand cu ora 12.00, in ultima sedinta ordinara din acest an. Pe ordinea de zi a sedintei se afla 16 proiecte de hotarare, unele dintre ele facand referire la rectificarea bugetului pe 2018, la Aeroportul International Maramures, construirea depozitului ecologic…

- Consiliul județean Buzau este convocat in sedința ordinara in data de 17.12.2018, ora 10:00. Proiectele de hotarare ce vor fi supuse aprobarii in ședința ordinara din data de 17.12.2018 sunt: 1. Executia bugetului propriu al judetului Buzau pe trimestrul IV 2018 pe cele doua sectiuni 2. Aprobarea utilizarii…