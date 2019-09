Stiri pe aceeasi tema

- Reprezentanții USR au anunțat ca vor face o solicitare pentru ca Rovana Plumb, propusa comisar european pe Transporturi, sa fie audiata in Legislativ. Cererea vine in contextul in care Plumb va fi audiata pe 2 octombrie in Parlamentul EuropeanViorica Dancila a trimis abia vinerea trecuta la…

- USR spune ca premierul Viorica Dancila a trimis "abia vinerea trecuta la Parlament informarea privind nominalizarea Rovanei Plumb in Comisia Europeana, dupa ce toata presa a scris ca, fara informare si audiere, propunerea e nelegala".Potrivit unui comunicat al USR, marti, in Comisia de…

- Comisarul european din partea Romaniei trebuie audiat in comisiile de specialitate ale Parlamentului inainte de a fi desemnat oficial, potrivit legii privind cooperarea dintre Parlament și Guvern in domeniul afacerilor europene. Desemnarea Rovanei Plumb s-a facut fara aceasta audiere, ceea…

- "Legea afacerilor europene (373/2013) prevede audierea in Parlamentul național a persoanei propuse de Guvern pentru funcția de comisar. In condițiile in care aceasta audiere nu a avut niciodata loc, nominalizarea doamnei Plumb pentru poziția de comisar ar trebui sa fie nula", a scris Alin Mituta…

- Nominalizarea Rovanei Plumb in functia de comisar european s-a facut prin incalcarea legii, potrivit Digi 24. Astfel, premierul era obligat sa informeze Parlamentul, iar persoana nominalizata sa fie audiata in comisiile parlamentare. Legea 373/2013, privind cooperarea dintre Parlament și Guvern in domeniul…

- Declarație neașteptata a ambasadorului român la Londra dupa ce Rovana Plumb a fost propusa oficial comisar european la Transporturi. Dan Mihalache susține ca a fi în executivul de la Bruxelles „nu este un concurs de competențe sau de aptitudini”, ci „o chestiune de negociere…

- Potrivit deputatului USR, partidul de opoziție din care face parte se va opune acestei numiri motivand lipsa de competența a deputatei PSD. Iulian Bulai s-a adresat intr-o postare pe Facebook Președintelui ales al Comisiei Europene, Ursula von Der Leyen care incurajeaza incompetența PSD, iar partidul…

- Presedintele desemnat al Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a anuntat o pe Rovana Plumb in postul de comisar european din partea Romaniei. Delegatia USR PLUS in Parlamentul European a anuntat ca se opune numirii Rovanei Plumb in functia de comisar european. Si liberalii au anuntat ca Romania risca…