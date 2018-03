Stiri pe aceeasi tema

- OTP Bank confirma printr-un comunicat ca a primit in 14 martie notificarea BNR prin care aviza negativ achizitia pachetului de actiuni detinute de Banca Nationala a Greciei la Banca Romaneasca, in valoare de 99.28% si a portofoliului suplimentar din Romania apartinand altor subsidiare ale NBG. "Managementul…

- Un elev de la Liceul de Arte „Marin Sorescu“ din Craiova este cercetat de oamenii legii pentru violenta. Parintii colegilor l-au reclamat la politie si il acuza ca a agersat mai multi copiii din clasa. Conducerea unitatii de invatamant i-a scazut baiatului de 7 ani nota la purtare in primul semestru,…

- Este cel de-al treilea drum județean pentru care Ministerul Dezvoltarii aloca fonduri pentru reabilitare prin PNDL, dupa Sanmartin – Olari – Caporal Alexa (46 de milioane de lei) și Nadab-Seleuș (32 de milioane de lei). „Guvernul Romaniei a alocat prin PNDL nu mai puțin de 156…

- Banca Naționala a Romaniei nu a aprobat tranzacția prin care OTP Bank Romania urma sa preia Banca Romaneasca de la Național Bank of Greece. Decizia de respingere a tranzacției poate fi contestata de OTP doar intr-o procedura cu Banca Naționala, aducand in fața Consiliului de Administrație al BNR lamuriri…

- Tranzacția prin care OTP Bank Romania urma sa preia Banca Romaneasca de la Național Bank of Greece a fost respinsa de Banca Naționala a Romaniei. Aprobrea cererii de autorizare de catre banca centrala era condiție legala esențiala, au declarat surse din piața, citate de Profit.ro. Este pentru prima…

- BNR a respins miercuri tranzactia prin care banca maghiara OTP urma sa preia Banca Romaneasca, dupa ce in ultima perioada s-a speculat intens pe acest subiect, dat fiind faptul ca aprobarea intarzia mult peste media in care BNR decidea in situatii similare. Desi nu au fost facute inca publice motivele…

- Cristian Nacu, fostul proprietar al rețelei de magazine Profi, a preluat, incepand cu data de 1 martie 2018, funcția de Senior Country Officer pentru Romania și Republica Moldova al International Finance Corporation (IFC), divizia de investiții a Bancii Mondiale.

- Sambata, 17 martie 2018, de la ora 19.00, la Sala PATRIA, Opera Brașov a programat „Requiem” -ul de Mozart, un concert vocal-simfonic absolut tulburator. Acest eveniment se inscrie intre manifestarile Festivalului „GLORIA DOMINI – BRAȘOVUL PASCAL, festival aflat la cea de a doua ediție, organizat de…

- Șeful Sali Polivalente Cluj, Ionuț Rusu, crede ca, daca s-ar vinde alcool, oamenii ar veni la competițiile sportive. ”Susținem și ne-am dori ca legislația sa ne permita sa vindem bauturi alcoolice, bere și vin. În orice sala civilizata din Europa…

- Cristian Nacu a preluat, incepand cu data de 1 martie 2018, functia de Senior Country Officer pentru Romania si Republica Moldova al International Finance Corporation (IFC), divizia de investitii a Bancii Mondiale. De fapt, este o revenire a lui Nacu in IFC dupa aroximativ 12 ani in care a activat…

- In cadrul Biroului Politic National vor fi prezentate, potrivit unor surse liberale citate de Agerpres, obiectivele PNL pentru 2018, modelul planului de actiuni si a criteriilor de evaluare a filialelor teritoriale si programe de training - "Caravana Liberala" - care vizeaza dezbateri organizate…

- Liviu Dragnea, despre ancheta din Brazilia. Președintele PSD a declarat ca acuzațiile de spalare de bani sunt „o prostie” și a spus ca a vandut „portocale pe plaja”. Președintele PSD a reacționat, dupa ce Rise Project si Folha de Sao Paolo, una dintre cele mai mari publicatii din Brazilia, au anunuțat…

- Numarul brandurilor locale se va reduce odata cu finalizarea proceselor de fuziune si achizitie demarate in 2017, iar nume precum Bancpost sau Banca Romaneasca sunt in pericol de a disparea. Valul falimentelor din anii ’90 si achizitiile din cele doua decenii care au urmat au facut ca…

- Un nou corp de cladire care faciliteaza accesul vizitatorilor și aparținatorilor, separat de procesul medical, a fost inaugurat miercuri. Cladirea are o suprafața de aproximativ 1.200 metri patrati și are in componența salile pentru aparținatori și vizitatori. Accesul acestora la toate etajele spitalului…

- Curtea Constitutionala a Romaniei analizeaza miercuri sesizarea PNL si PMP in legatura cu proiectul de lege privind infiintarea Liceului Teologic Romano-Catolic de la Targu Mures. Potrivit informatiilor publicate pe site-ul CCR, pe ordinea de zi a sedintei de plen de miercuri se afla obiectia…

- Fostul premier italian Matteo Renzi si-a anuntat luni demisia de la conducerea Partidului Democrat (PD), in urma infrangerii 'clare' suferite de formatiunea sa de centru-stanga in alegerile legislative desfasurate duminica, transmit dpa, AFP si Reuters.Partidul Democrat a suferit 'o infrangere…

- Managementul BC Victoriabank SA, a treia cea mai mare banca din Republica Moldova, are – incepand cu 5 martie a.c., doi membri noi, Bogdan Plesuvescu – Presedinte al Comitetului de Direcție si Vasile Donica – Vicepresedinte al Comitetului de Direcție, care au primit aprobarea Bancii Naționale a Moldovei…

- Contributia de asigurari sociale (CAS) si contributia de asigurari sociale de sanatate (CASS) in cazul drepturilor de proprietate intelectuala ar putea fi retinute la sursa, potrivit unui proiect prezentat de Ministerul de Finante. Ministerul analizeaza astfel stabilirea unui mecanism pentru DDA prin…

- Microsoft anunța ca marele update update al consolei Xbox One din acest an, intitulat Spring Update, va sosi in curand. Compania a anunțat marile imbunatațiri și adaugiri. Consola de baza suporta acum 1440p pentru jocuri video, dar veți avea nevoie de TV compatibil pentru a vedea diferența.…

- "Senatul UVT a aprobat ca Florian Coldea sa tina pe parcursul acestui semestru cursul numit 'Analiza riscurilor neconventionale in societatea contemporana. Managementul riscurilor de securitate', care le va fi predat masteranzilor. Programarea este modulara, iar primele trei cursuri vor avea loc sambata…

- Contributia de asigurari sociale (CAS) si contributia de asigurari sociale de sanatate (CASS) in cazul drepturilor de proprietate intelectuala ar putea fi retinute la sursa, potrivit unui proiect prezentat de Ministerul de Finante. Ministerul analizeaza astfel stabilirea unui mecanism pentru DDA prin…

- Ministerul analizeaza astfel stabilirea unui mecanism pentru DDA prin posibilitatea exceptarii de la plata CAS conform Codului Fiscal ca sa se poata asigura facultativ la Casa Nationala de Pensii Publice (CNPP), iar pentru CASS se analizeaza varianta reintroducerii mecanismului de retinere la sursa…

- Situație speciala la Complexul Energetic Oltenia din cauza vremii severe din aceste zile. Conducerea companiei a decis ca directorii sucursalelor și cei ai carierelor miniere sa fie la munca 24 de ore din 24, in contextul in care CEO funcționeaza cu noua grupuri energetice, iar Dispecerul Energetic…

- Primarul Marcel Romanescu este dispus sa preia șefia Organizației Județene a PNL Gorj, insa numai in anumite condiții. Președintele PNL Targu-Jiu a explicat ca acest lucru ar fi posibil, numai daca actualul președinte al PNL Gorj, deputatul Dan Valceanu ar candida și ar caștiga un post de europarlamentar.…

- Dintr-o casa de copii in alta, lipsit de dragostea parinteasca, Marius a reusit sa termine doua facultati si un master. In prezent este fotograf profesionist, aceasta fiind pasiunea vietii sale, pasiune care l-a dus si peste hotare in ultimii ani. Parasit la usa orfelinatului, acesta si-a invins destinul…

- Partidul Social Democrat din Germania trece printr-o perioada extrem de agitata, marcata de dispute interne, care au aparut in special dupa ce liderii formatiunii au ajuns la un acord cu blocul conservator al Angelei Merkel in vederea formarii unui guvern de coalitie. In aceste conditii, marti seara,…

- Biroul executiv al Partidului Social Democrat (SPD) din Germania se intalneste marti si este de asteptat sa o numeasca pe Andrea Nahles ca prima femeie presedinte a formatiunii, dupa ce Martin Schulz a demisionat in contextul tulburarilor din partid privind noul acord de coalitie cu conservatorii,…

- In REVISTA PRESEI de astazi, stiripesurse.ro va prezinta opinia jurnalistului Cristian Tudor Popescu in ceea ce poate fi numit scandalul momentului - dezvaluirile de la Antena3 care au cutremurat justiția.Digi24: Jurnalistul Cristian Tudor Popescu a comentat la Digi24 reacțiile politicienilor…

- Romanul Andrei Iancu, nominalizat anul trecut de presedintele american Donald Trump pentru conducerea Oficiului pentru Brevete si Marci din SUA, va prelua aceasta functie dupa ce a fost confirmat de senatorii americani fara niciun vot impotriva, cu doar 6 abtineri.

- Compania Nationala de Cai Ferate CFR SA va informeaza ca, vineri 9 februarie 2018, Consiliul de Administratie l-a desemnat pe Ion Gavrila director general interimar al companiei. Ion GAVRILA va coordona activitatea CFR SA, compania nationala care administreaza si gestioneaza infrastructura feroviara…

- Ministrul Sanatatii, Sorina Pintea, a declarat luni seara la Antena 3 ca managementul spitalicesc inca nu este cel dorit, deoarece resursele nu sunt gestionate eficient, informeaza Agerpres.ro. Din pacate, managementul spitalicesc inca nu este cel dorit sau cel pe care ar trebui sa il avem in acest…

- Senatul a respins inițiativa legislativa a celor de la USR, prin care o societate cu acțiuni la purtator sa nu mai poata participa la licitațiile publice. Inițiativa legislativa a fost depusa ca urmare a scandalului generat de firma Tel Drum, dupa ce in presa au aparut informații conform carora Liviu…

- Continua schimbarile de funcții dupa ce Dragnea și-a promovat noul guvern. Senatorul Niculae Badalau, presedintele executiv al PSD, a fost inlocuit cu senatorul Adrian Țuțuianu in functia de vicepresedinte al Senatului, in cadrul sedintei grupului senatorial al PSD de miercuri la care a participat…

- Romania preia miercuri, pentru un an, presedintia Comisiei pentru Consolidarea Pacii din cadrul ONU (PBC - Peacebuilding Commission), informeaza Ministerul Afacerilor Externe, intr-un comunicat transmis STIRIPESURSE.RO. Citeste si: Guvernul, vesti NEASTEPTATE pentru profesori: Ce se intampla…

- Romania preia astazi, pentru un an, presedintia Comisiei pentru Consolidarea Pacii din cadrul ONU (PBC – Peacebuilding Commission), informeaza Ministerul Afacerilor Externe. Conducerea comisiei va fi asigurata, potrivit regulilor de procedura, de reprezentantul permanent al Romaniei la ONU, ambasadorul…

- Fostul presedinte al BCR si ulterior membru al Consiliului de Administratie al Bancii Nationale este in plin proces de negociere cu noul proprietar al Piraeus Bank Romania ( fondul de investitii J.C. Flowers), pentru postul de presedinte al boardului, au confirmat pentru HotNews.ro surse apropiate discutiilor.…

- „Aș vrea sa fiu eu acel atotputernic care sa dezactiveze iadernii ciomadancik (valiza nucleara - n.r.)". Aceasta este reacția fostului deputat democrat Valeriu Guma cand a fost intrebat de reporterii de la Ziarul Național sa comenteze declarațiile fostului ministru al Finanțelor, Veaceslav Negruța.

- Companiile Xella RO, Macon si Simbeton au ca principala activitate fabricarea produselor din beton pentru constructii, Simcor Var este producator de var si ipsos, iar Simterac realizeaza alte produse ceramice.

- M. Fifor: Se analizeaza modul in care a intervenit Jandarmeria la proteste Prim-ministrul interimar Mihai Fifor a anuntat ca a fost informat de ministrul Afacerilor Interne, Carmen Dan, în legatura cu faptul ca se realizeaza o analiza a modului în care a intervenit Jandarmeria la protestele…

- Nicolae Demetriade, fost director general al Tarom, este favorit sa preia conducerea Asociatiei Nationale a Agentiilor de Turism (ANAT), au declarat pentru News.ro surse din piata. Alin Burcea, directorul general al agentiei de turism Paralela 45 si fost secretar de stat in Ministerul Turismului,…

- Designerul francez Hedi Slimane, pionier al aspectului skinny la Dior si Yves Saint Laurent, a fost numit director artistic, de creatie si imagine la Celine, functie pe care o va ocupa incepand de la 1 februarie, a anuntat duminica Louis Vuitton Moet Hennessy (LVMH), compania care detine casa de…

- Cele mai solicitate credite în valuta, în decembrie 2017, au fost creditele pe termene de la doi pâna la cinci ani: 46,63% din totalul creditelor în valuta. Acestea fiind acordate cu o rata medie a dobânzii de 4,72%, transmite IPN. Potrivit informațiilor…

- Salvatorii montani care timp de patru zile la rand au cautat pe munte, prin zapada de cațiva metri, trupul tanarului Daniel Rusu, disparut intr-o avalanșa sambata trecuta, au sistat operațiunea marți dupa-amiaza și nu se vor intoarce pe munte zilele urmatoare. Asta pentru ca la altitudini mari se anunța…

- Consiliul Concurentei anunta, intr-un comunicat transmis vineri, ca analizeaza tranzactia prin care Grupul Messer preia compania Buse Gaz. In urma acestei tranzactii, Grupul Messer, prin intermediul Messer Romania Gaz SRL si Messer Belgium NV, va detine 100% din capitalul social al Buse Gaz SRL.

- Consiliul de Supraveghere al OMV Petrom a decis marti inlocuirea Marianei Gheorghe cu Christina Verchere, o scotianca ce conduce o divizie asiatica a gigantului petrolier British Petroleum. Christina Verchere este...

- Doina Pana isi anunta dremisia din functia de ministr al Apelor si Padurilor, motivand ca nu ii mai permite starea de sanatate sa continue activitatea in Guvern. In cererea de demisie inaintata premierului, Doina pana spune ca starea sa de sanatate nu ii mai permite continuarea activitatii in calitate…

- Bulgaria, care preia presedintia semestriala prin rotatie a Uniunii Europene la 1 ianuarie, aspira sa construiasca punti intre Europa de Est si Europa de Vest, Turcia si Bruxelles, pentru a ajunge la compromisuri privind mai multe probleme arzatoare, intre care politica migratorie, comenteaza France…

- Senatorul PNL Florin Citu il acuza pe premierul Mihai Tudose ca vrea sa „bage pumnul in gura” pietei libere cu ajutorul Bancii Nationale a Romaniei (BNR). „Tudose vrea sa bage pumnul in gura pietei libere cu ajutorul BNR. S-a suparat Tudose! De un an de zile partidul din care face parte a dat lovitura…

- "Tudose vrea sa bage pumnul in gura pietei libere cu ajutorul BNR. S-a suparat Tudose! De un an de zile partidul din care face parte a dat lovitura dupa lovitura economiei Romaniei. Mister Tudose insusi a dat fara mila. A introdus supraacciza, a supraimpozitat contractele de munca partiale, a introdus…

- Premierul Mihai Tudose spune ca se va intalni cu conducerea Bancii Nationale a Romaniei (BNR) in luna ianuarie, deoarece asteapta sa vada cum va incheia sistemul bancar acest an fiscal, potrivit Agerpres.