- Ministerul Afacerilor Interne a transmis, vineri seara, un comunicat de presa, in care vine cu precizari dupa scandalul de la casa familiei Luizei, acolo unde au fost prezenți polițiști și jandarmi."Astazi, 27 septembrie, Tribunalul București, Secția I Penala, la solicitarea DIICOT, a emis…

- ”Mandatul de aducere pe care il pun in executare este eliberat de Tribunalul București, Secția I Penala. Polițiștii și jandarmii acționeaza in baza art 266 CPP.” este precizarea primita de DCNews. Iata ce prevede legea: Art. 266 Executarea mandatului de aducere (1) Mandatul…