Conducerea CFR SA, gaură imensă în bugetul finanţat din bani publici Directorul general al CFR SA si membrii Consiliului de Administratie al companiei au beneficiat nelegal de remuneratii bonus in suma de 307.000 lei pentru aprobarea planului de management/administrare, iar alti angajati au utilizat, in perioada 2015 - 2016, autovehicule aflate in proprietatea societatii, decontand cheltuieli cu combustibilul pentru activitati fara legatura cu scopul, obiectivele si atributiile prevazute in actele normative de functionare, reiese din raportul public pe 2016 al Curtii de Conturi. De asemenea, pentru suma de 18.000 de lei nu au fost prezentate documente… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol si foto: dcnews.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Directorul general al CFR SA si membrii Consiliului de Administratie al companiei au beneficiat nelegal de remuneratii bonus in suma de 307.000 lei pentru aprobarea planului de management/administrare, iar alti angajati au utilizat, in perioada 2015 - 2016, autovehicule aflate in proprietatea societatii,…

- TAROM nu si-a asumat si indeplinit in mod real, economic, eficient si eficace obiectivele, atributiile si responsabilitatile stabilite legal, referitoare la activitatea de transport aerian, reiese din raportul public pe 2016 al Curtii de Conturi, care semnaleaza, printre altele, ca, transportatorul…

- Bonusuri ilegale in valoare de 237.000 de lei si servicii juridice pe baza unui contract in cuantum de 579.000 de lei, dar al carui obiect s-a suprapus cu atributiile Directiei Juridice si Reglementari, sunt doar cateva dintre neregulile constatate la Compania Nationala Posta Romana (CNPR) de Curtea…

- "Actiunile de audit financiar si de conformitate, efectuate de catre Curtea de Conturi, au identificat cazuri de nerespectare a reglementarilor legale, constatandu-se abateri care au condus fie la nestabilirea, neurmarirea si neincasarea unor venituri bugetare, fie la producerea unor prejudicii ori…

- Ministerul Mediului a inregistrat, in 2016, in mod eronat, bunuri in valoare de peste 15,66 miliarde de lei atat in evidenta contabila, cat si in "Inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului", desi acestea erau arii protejate cu "forme de proprietate diferite", se arata in raportul…

- Curtea de Conturi a descoperit plati nelegale de peste 3,96 milioane de lei la Agentia Nationala pentru Plati si Inspectie Sociala (ANPIS), si de 8,3 milioane de lei la agentiile judetene de profil, potrivit Raportului pe 2016 al CC. In cazul ANPIS, platile nelegale identificate au reprezentat indemnizatia…

- Diminuarea cheltuielilor de investitii din ultimii ani a afectat infrastructura IT a Agentiei Nationale de Administrare Fiscala (ANAF), situatia actuala fiind critica, se arata in raportul Curtii de Conturi pe anul 2016. "Pentru bugetul pe anul 2016, ANAF a fundamentat necesarul de credite destinate…

- Diminuarea cheltuielilor de investitii din ultimii ani a afectat infrastructura IT a Agentiei Nationale de Administrare Fiscala (ANAF), situatia actuala fiind critica, se arata in raportul Curtii de Conturi pe anul 2016. "Pentru bugetul pe anul 2016, ANAF a fundamentat necesarul de credite…

- Curtea de Conturi a R. Moldova (CCRM) și Autoritatea Naționala de Integritate (ANI) au semnat marți, 13 februarie, un acord de colaborare. Curtea a inițiat formalizarea acestei colaborari, deoarece asigurarea unui dialog constructiv între aceste instituții este relevanta…

- Lucrarile de înregistrare a bunurilor imobile în anii 1998-2010 au avut loc cu abateri extrem de grave de la cadrul legal-normativ,a constatat Curtea de Conturi. Curtea de Conturi a examinat în ședința din 13 februarie Raportul auditului conformitații cu tematica…

- CHIȘINAU, 13 feb – Sputnik. Comisia parlamentara juridica, numiri și imunitați va examina, saptamâna aceasta, un proiect de hotarâre cu privire la crearea Comisiei de ancheta pentru examinarea legalitații procedurii de alegere a președintelui Academiei de Științe a Moldovei, Gheorghe…

- Transportul in comun din Galati constituie eterna nemultumire a galatenilor, caci nu poate oferi conditii decente de calatorie din cauza parcului auto invechit si a problemelor financiare cu care se confrunta societatea Transurb, dar nici traseele mijloacelor de transport pe care se opereaza in prezent…

- Bugetul de stat a pierdut incasari de peste 7 miliarde de lei in perioada 2010 - 2015, intrucat pretul de referinta al gazelor la care se calculeaza redeventele petroliere nu a mai fost actualizat din anul 2008, dupa cum au relevat doua controale ale Curtii de Conturi, a declarat,

- ANRM a organizat miercuri o dezbatere publica pe tema actualizarii pretului de referinta la gazele naturale, in functie de care se calculeaza redeventele petroliere datorate bugetului de stat de catre companiile producatoare. 'Pretul de referinta pentru calcularea redeventelor nu a mai fost actualizat…

- Bugetul de stat a pierdut incasari de peste 7 miliarde de lei in perioada 2010-2015, intrucat pretul de referinta al gazelor la care se calculeaza redeventele petroliere nu a mai fost actualizat din anul 2008, dupa cum au relevat doua controale ale Curtii de Conturi, a declarat miercuri Dorinel Unsarescu,…

- Curtea de Conturi arata cu degetul Compania de Apa Buzau, pentru ca a ales sa plateasca 130.000 de euro in trei ani unei firme de avocatura din Cluj, desi are o armata de juristi. In schimb, furnizorul de apa si servicii de canalizare a omis, tot conform raportului Curtii de Conturi, sa achite dividende…

- Curtea de Conturi a cerut Romgaz sa recupereze prejudiciile de peste 2 milioane de euro cauzate prin acordarea unor sporuri pentru orele lucrate peste programul de lucru de catre persoane cu functii de conducere, dar si prin decontarea ilegala a biletelor de avion necesare plecarii in concedii.

- Fostul presedinte al BCR si ulterior membru al Consiliului de Administratie al Bancii Nationale este in plin proces de negociere cu noul proprietar al Piraeus Bank Romania ( fondul de investitii J.C. Flowers), pentru postul de presedinte al boardului, au confirmat pentru HotNews.ro surse apropiate discutiilor.…

- Aproape 9.000 de pensionari de lux costa statul 800 de milioane de lei. Mai exact, 8.980 care beneficiaza de pensii de serviciu, din care 3.435 beneficiari ai Legii 303/2004 privind statutul procurorilor si judecatorilor. Pentru beneficiarii Legii 303/2004 privind statutul procurorilor si judecatorilor,…

- – acesta și-a prezentat demisia in fața Consiliului de Administrație al companiei Postul de director general al Companiei Regionale de Apa Bacau ramane vacant dupa ce Ioan Bejan și-a depus demisia. Se pare ca gestul l-a facut in fața membrilor Consiliului de Administrație ai companiei. Contactat telefonic,…

- NEWS ALERT Clujana a intrat in insolventa. Instanta a admis cererea fabricii clujene Decizia a fost luata miercuri de Tribunalul Specializat Cluj, dupa ce acum o saptamana instanta a amanat luarea unei decizii. Tribunalul Specializat Cluj a dispus deschiderea procedurii generale de insolventa…

- Un nou termen a avut loc miercuri, 10 ianuarie, in procesul in care CSA Steaua ii cere despagubiri de aproximativ 37 de milioane de euro lui Gigi Becali ca urmare a celor zece ani in care omul de afaceri s-a folosit ilegal, sustine Florin Talpan, de marca "Steaua". Pana acum, CSA Steaua, reprezentata…

- Alte patru partide de opozitie - MZSR (socialist), LMP (ecologist), Egyutt si DK (liberal) -, condamnate sa plateasca sume mai mici, au anuntat, de asemenea, ca refuza sa achite amenzile respective.Jobbik a primit la inceputul lunii decembrie o amenda de 2,1 milioane de euro din cauza unor…

- Principalul acționar al clubului “U” Craiova a investit in trei firme clujene Omul de afaceri Adrian Andrici a cumparat pachete de acțiuni la mai multe societați clujene cotate la Bursa de Valori București: Banca Transilvania (BT), Armatura și BRK Financial Group. Ultima tranzacție a lui Andrici:…

- ”Datorita Radarului Padurilor si a sistemului 112 pentru transportul de lemn, instrument pe care l-am implementat in 2014 si a masurilor legislative la care am fost co-initiator, un nou Cod Silvic si o noua Lege a contraventiilor silvice, de la 8,8 milioane mc/an lemn taiat ilegal (conform raportului…

- Oamenii legii verifica, la sesizarea Curtii de Conturi, modul in care fosta conducere a Parcului Industrial (entitate cu capital integral public) a incheiat contractul de concesiune a unei parti a terenului, dar si modul cum au fost cheltuiti banii publici. Principala infractiune vizata este cea de…

- Bugetul municipiului Chisinau pentru anul 2018 a fost aprobat in lectura finala in cadrul sedintei din 22 decembrie a Consiliului municipal, cu votul a 44 de consilieri. Proiectul prevede venituri in suma de 3,75 miliarde de lei si cheltuieli de peste 4 miliarde de lei. Fata de bugetul aprobat pe anul…

- Ca urmare a deciziei Consiliului de Administratie nr. 78 25.07.2017, incepand cu data de 1 august 2017, conducerea executiva a societatii Oil Terminal SA este formata din: director general Viorel Sorin Ciutureanu, director economic Adriana Frangu, director dezvoltare Marieta Elisabeta Stasi, director…

- Dubla doi! Comisia CJ a mers la Aeroportul Cluj sa faca receptia pistei de 50 mil. euro Comisie a Consiliului Judetean (CJ) face, joi, o noua incercare de a face receptia a pisei de decolare-aterizare a Aeroportului International Avram Iancu Cluj (AIAIC), dupa ce miercuri nu a fost lasata sa intre la…

- Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor Societatii Nationale de Gaze Naturale "ROMGAZ SA intrunita in sedinta, la prima convocare, in data de 20 decembrie 2017, ora 13:00 ora Romaniei , la sediul Societatii Nationale de Gaze Naturale "ROMGAZ S.A., situat in Medias, Piata Constantin Motas, nr. 4, jud.…

- ”Cu patru voturi din sapte (Remus Vulpescu nu a votat), Consiliul de Administratie aproba incheierea unui act aditional la contractul de mandat nr. 14/07.12.2016 pentru prelungirea cu trei ani a mandatului de director general al lui Remus Vulpescu, (...) care va inceta oricand inainte de implinirea…

- Situatie aproape exploziva in centrele APIA din tara, dupa ce Ministerul Agriculturii a transmis in judete o nota conform careia sunt sume de recuperat de la angajati, ca urmare a majorarilor salariale operate in trecut, care ar contraveni Legii 284/2010. Concret, angajatii ar avea de dat…

- Plenul comun al Parlamentului a adoptat marti, pe articole, bugetele pe anul 2018 pentru Înalta Curte de Casatie si Justitie, Consiliul Legislativ, Curtea de Conturi, Consiliul Concurentei, Avocatul Poporului, Consiliul National pentru Studierea Arhivelor Securitatii,

- Ca urmare a deciziei Consiliului de Administratie nr. 78 25.07.2017, incepand cu data de 1 august 2017, conducerea executiva a societatii Oil Terminal SA este formata din: director general, Viorel Sorin Ciutureanu director economic, Adriana Frangu director dezvoltare, Marieta Elisabeta Stasi director…

- Plenul comun al Parlamentului a adoptat marti seara, pe articole, bugetele pe anul 2018 pentru Inalta Curte de Casatie si Justitie, Consiliul Legislativ, Curtea de Conturi, Consiliul Concurentei, Avocatul Poporului, Consiliul National pentru Studierea Arhivelor Securitatii, Consiliul

- Scandal la Capitala, in legatura cu intenția consilierilor PSD-ALDE de a mai suplimenta cu 60 de milioane de euro capitalul celor 22 de firme municipale inființate de PSD și primarul general Firea. USR va sesiza Curtea de Conturi in legatura cu cheltuirea banilor alocati acestor companii, a declarat…

- Consiliul de Administratie al Romgaz a decis joi, 14 decembrie, demiterea lui Virgil Metea din functia de director general al companiei, desi acesta se afla in plin mandat acordat in baza OUG 109/2011, potrivit unor surse HotNews.ro. In locul sau a fost numit Emil Cindrea, fost director general adjunct…

- Consiliul de Administratie al Romgaz a decis demiterea directorului general Virgil Metea, fiind considerat responsabil de prejudicii de 160 de milioane de lei, constatate de Curtea de Conturi in urma verificarilor facute asupra activitatii companiei din anii 2013 – 2014.

- Ministerul Energiei l-a demis, joi seara, la ora 18.00, pe directorul general al celei mai mari companii de stat, Romgaz, Virgil Metea. Acesta tocmai primise(in iunie) un nou mandat de 4 ani la șefia companiei. Consiliul de Administrație in cadrul caruia s-a decis „execuția” lui Metea a fost intrunit…

- DECIZIE…Zilele trecute, Ionel Armeanu, directorul DGASPC Vaslui a cerut Consiliului Judetean Vaslui sa-i fie aprobata suspendarea din functie. Este posibil ca plecarea lui Armeanu sa fie cauzata si de neregulile descoperite de controlul Curtii de Conturi la unitatea pe care acesta a condus-o o lunga…

- Constantin Becciev a câștigat dosarul împotriva Apa-Canal Chișinau și la Curtea Suprema de Justiție (CSJ). Constantin Becciev a câștigat dosarul împotriva Apa-Canal Chișinau și la Curtea Suprema de Justiție. Instanța a declarat inadmisibil recursul reprezentanților…

- Agentia Nationala de Management al Calitatii in Sanatate incepe de saptamana viitoare procesul de reacreditare a Spitalului Judetean Clinic Judetean din Constanta. Reacreditarea este absolut necesara pentru ca Spitalul Judetean sa poata reinnoi contractul cu Casa Nationala de Asigurari de Sanatate.Comisia…

- Ministrul Sanatatii, Florian Bodog, a decis demiterea managerului Institutului de Pneumoftiziologie 'Marius Nasta', Gilda Popescu, la propunerea Comisiei de control de la MS, pentru nerespectarea obligatiilor in domeniul managementului economico-financiar, a declarat vineri, pentru Agerpres, purtatorul…

- Gestionarea ineficienta a zeci de milioane de lei din Fondul Rutier a fost constatata într-un audit efectuat de catre Curtea de Conturi, pentru perioada anilor 2014-2017. Verificarile au scos la iveala și faptul ca, an de an, acumularile la Fondul Rutier s-au diminuat. Totodata, s-a constatat…

- Curtea de Apel Bucuresti a decis, ieri, mentinerea in stare de arest preventiv a omului de afaceri Eduard Stelian Martin, administratorul societatii Polaris M Holding. Decizia este definitiva. Amintim ca Eduard Stelian Martin si Marcel Daniel Banaga, presedinte al Consiliului de Administratie al societatii…

- In R. Moldova exista motive de ingrijorare in ceea ce priveste calitatea aerului. Despre aceasta a anuntat Curtea de Conturi, in urma examinarii in cadrul ședinței publice din saptamina curenta a Raportului auditului de mediu, relateaza MOLDPRES. „Economia țarii noastre este in dezvoltare continua,…

- Peste o suta de parinti, copii si dascali participa, marti, la un protest la Inspectoratului Scolar Judetean (ISJ) Arad fata de contabila Scolii Gimnaziale Livada, prinsa de Curtea de Conturi ca si-ar fi decontat ilegal transportul timp de un an, prejudiciind bugetul comunei cu peste 20.000 de lei.…

- Au si liberalii un „stat paralel” al lor Congresul Ligii Alesilor Locali (LAL) ai PNL de la Cluj le-a oferit liberalilor prilejul sa atace o autoritate a statului cu acuzatii similare celor pe care PSD le arunca la adresa DNA si a asa-zisului stat paralel Daca au existat, printre vorbitori, primari…

- Societatile si regiile din subordinea CJ Cluj au platit milioane de lei pentru avocati Consiliul Judetean Cluj a propus un proiect de hotarare prin care forul judetean si entitatile din subordine care au juristi proprii pot angaja avocati externi doar cu acordul expres al forului judetean si doar in…

- Saptamâna trecuta, Veaceslav Untila, președintele Curții de Conturi a Republicii Moldova (CCRM) a prezentat, în ședința plenara a Parlamentului, Raportul asupra administrarii și întrebuințarii resurselor financiare publice și patrimoniului public pe exercițiul bugetar 2016. …