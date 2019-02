Stiri pe aceeasi tema

- Biroul de Conducere al Camerei de Comerț și Industrie a Romaniei (CCIR) solicita in mod public demisia de onoare a dlui Sorin Petre Dimitriu din funcția de Președinte al Camerei de Comerț și Industrie a Municipiului București, au transmis joi reprezentanții CCIR. Solicitarea a fost aprobata cu unanimitate…

- Sorin-Petre Dimitriu, presedintele Camerei de Comert si Industrie a Municipiului Bucuresti (CCIB), a fost condamnat de Tribunalul Bucuresti la 4 ani si o luna inchisoare cu executare, intr-un dosar legat de fraude cu fonduri europene.De asemenea, Camera de Comert si Industrie a Municipiului…

