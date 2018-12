Conducerea Asociației Județene de Fotbal Suceava inoveaza la nivel de copii și juniori. Forul condus de Ciprian Anton a hotarat ca din actualul sezon competițional echipele participante in campionatele județene U11 și U13 sa ocupe pe toata durata partidelor o banca de rezerve comuna. Astfel, prin implementarea acestei idei in premiera in fotbalul romanesc, AJF […]