Conducere FMI. Negocieri blocate la nivelul UE

- Premierul Maia Sandu a avut o intrevedere miercuri, 25 iulie, cu Johannes Hahn, comisar European pentru Politica Europeana de Vecinatate si Negocieri pentru Extindere. In cadrul intalnirii a fost semnate trei acorduri de finantare pentru Republica Moldova, cu o valoare totala de 40,25 milioane de euro,…

- Dacian Ciolos va fi candidatul pentru functia de premier din partea gruparii USR-PLUS, însa propunerea trebuie validata de structurile de conducere ale celor doua partide. "Duminica, la ora 11,00, împreuna cu Dan Barna vom avea o conferinta de presa si vom anunta acolo rezultatul…

- Un numar de 14.082 de autoturisme noi au fost inmatriculate in Romania in luna iunie 2019, in crestere cu 15% fata de perioada similara a anului trecut, cand au fost inmatriculate 12.241 autoturisme, conform datelor Asociatiei Producatorilor si Importatorilor Auto (APIA), care citeaza statistica Directiei…

- 'La ora actuala Romania are o subventie de 195 de euro/hectar. In orizontul nostru pana in 2027, subventia la platile directe ajunge in doi ani undeva la 215 euro/hectar, asta inseamna o crestere cu 20 de euro pe unitatea de suprafata. Dar aceasta subventie pe care o avem se compune din mai multe…

- Comisarul European pentru Politica Europeana de Vecinatate si Negocieri pentru Extindere, Johannes Hahn a declarat ca suportul financiar al UE pentru Republica Moldova va fi reluat daca cele 28 de condiții pe care Guvernul Filip le-a negociat cu Uniunea Europeana vor fi implementate.

- Uniunea Europeana si blocul economic sud-american Mercosur au ajuns la un acord comercial dupa 20 de ani de negocieri, relateaza BBC potrivit news.roPresedintele brazilian Jair Bolsonaro a declarat ca acordul este unul „istoric” si „unul dintre cele mai importante acorduri comerciale din istorie”.…

- Situatia politica din tara, cat si relațiile dintre Republica Moldova si Uniunea Europeana, au fost discutate de premierul Pavel Filip, care a avut astazi o intrevedere cu Johannes Hahn, Comisar European pentru Politica de Vecinatate și Negocieri pentru Extindere.

- Alegerile pentru Parlamentul European ce vor avea loc pe 26 mai sunt extrem de importante, atat pentru Romania cat și pentru Uniunea Europeana. Confruntandu-se in prezent cu mari provocari, Uniunea Europeana se afla acum in fața unor raspunsuri decisive. Cum va arata construcția europeana in anii care…