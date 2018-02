Stiri pe aceeasi tema

- Aceasta brosura a fost editata pentru a constientiza si intelege ca MAREA UNIRE din 1918 a fost si ramane pagina sublima a Istoriei Romanesti, fapta istorica a intregii natiuni romane . CENTENARUL (Romania 100 – 1918-2018) incepe din anul 2013.In conformitate cu prevederile Tratatului de pace de la…

- Razboiul dintre Ucraina și Rusia a cuprins, fara nicio implicare din partea noastra, și Romania. Dupa ce Serviciul de Securitate al Ucrainei a anunțat ca Rusia a dorit sa incendieze doua școli romanești din Cernauți, ambasada Rusiei la Bucuresti a reacționat.

- Viscolul care a cuprins țara noastra in aceasta perioada este de bun augur pentru fermele eoliene: vantul producea luni, la ora 11.13, aproximativ 24% din energia Romaniei, adica 2.654 MW, mai mult decat carbunele (23,31%), energia hidro (20,06%) sau gazele naturale (18,2%), potrivit informațiilor furnizate…

- Partidul Miscarea Populara (PMP) doreste infiintarea unei comisii parlamentare care sa ancheteze Transgaz si modul in care este cedat gazul romanesc din Marea Neagra, a anuntat sambata deputatul Marius Pascan. "Se premediteaza o alta hotie prin Transgaz cu cedarea gazului romanesc din Marea…

- In urma deciziilor Summit-ului NATO de la Varsovia din 2016, desfasurarea de trupe aliate pe teritoriul Romaniei este in plina derulare, intr-un exemplu clar de solidaritate și integrare. Baza din județul Constanța gazduiește activitați comune de instruire ale marinarilor militari romani și americani,…

- Nikolay Vassilev, Expat AM: Vedem in Romania una dintre piețele foarte atractive cu un potențial puternic in ceea ce privește posibilitatea de creștere atat a prețului acțiunilor, cat și a numarului de companii listate Lucian Anghel, BVB: Este o premiera pentru piața de capital din Romania faptul ca…

- OMV Petrom, cel mai mare grup petrolier integrat din Europa de Sud-Est, analizeaza toate optiunile pentru valorificarea gazelor din perimetrul Neptun din Marea Neagra, luand in calcul inclusiv exportul. Negocierile sunt insa independente de partenerul sau de afaceri in acest proiect, gigantul american…

- OMV Petrom a participat la licitatia organizata de companiile de transport al gazelor din Romania si Ungaria (Transgaz si FGSZ) pentru rezervarea unei capacitati de transport al gazelor de aproximativ 4 miliarde mc gaze/an, prin conducta BRUA, insa a pierdut in fata a trei companii unguresti. In acest…

- OMV Petrom este in discutii privind exportul in tarile vecine al gazelor care vor fi extrase din Marea Neagra, insa a pierdut licitatia pentru rezervarea de capacitate pe conducta spre Ungaria, a declarat, miercuri, Mariana Gheorghe, directorul general al companiei, potrivit Agerpres. "Pentru atingerea…

- Austria și Ungaria se dovedesc extrem de interesate de gazele din Marea Neagra, în timp ce liderii decizionali de la București dau senzația ca nu au nicio strategie concreta în aceasta direcție.

- Productia de gaze a Romaniei ar putea ajunge in 2025 la 18-20 de miliade metri cubi, "daca va ajunge Marea Neagra la potential complet de exploatare", a declarat Sorin Calin Gal, director general, Agentia Nationala pentru Resurse Minerale (ANRM), in cadrul evenimentului ZF Power Summit 2018. In acest…

- Noi vedem scopul final ca fiind acela de a creste sursele de aprovizionare cu gaz ale Romaniei, prin deschiderea acestui nou front spre Marea Neagra. De aceea am investit alaturi de Black Sea Oil & Gas, care e cam cel mai mic dintre jucatorii de pe Marea Neagra, dar proiectul lor este cel mai avansat.…

- ExxonMobil si OMV Petrom vor extrage 6 miliarde de metri cubi de gaze pe an din blocul Neptun din Marea Neagra, din 2020-2021, iar Romania va produce in total 18-20 de miliarde de metri cubi de gaze, a declarat, marti, Sorin Gal, director general in cadrul Agentiei Nationale pentru Resurse Minerale…

- Ministrul Apararii Nationale, Mihai Fifor, a declarat ca la Reuniunea ministrilor apararii din statele membre ale NATO, Romania a militat ca pe agenda Summit-ului NATO din luna iulie chestiunea securitatii la Marea Neagra sa fie abordata separat, ”in contextul in care Federatia Rusa continua militarizarea…

- Majoritatea indicilor bursieri din Romania au crescut cu peste 6%, de la inceputul anului, iar BET, care arata evolutia celor mai tranzactionate 13 companii de pe piata reglementata a Bursei de Valori Bucuresti, a urcat cu 6,52%. Cea mai mare apreciere a fost inregistrata de BET-NG, care…

- Antrenorul Vasile Curiteanu nu mai este antrenorul echipei Corona Brasov. Cele doua parti s-au despartit dupa ultimul meci de campionat, pierdut cu Universitatea Cluj in deplasare, 31-32, la inceputul acestei saptamani. „Vasile Curiteanu ne-a anuntat ca nu mai poate continua. Ceea ce se…

- O nava militara britanica si o nava militara rusa au trecut marti la o distanta mica una de cealalta in Marea Neagra, in apropiere de intrarea in Stramtoarea Bosfor. Conform presei din Marea Britanie, cele doua ambarcatiuni au fost la un pas de coliziune.

- Anul trecut a fost unul excepțional pentru cel mai mare producator național de gaze naturale din Romania, care a obținut rezultate financiare record atat in ceea ce privește afacerile derulate, cat și din punct de vedere al rezultatului net.

- Romania nu face decat sa adune avertismente: desi este o stea europeana a cresterii economice prin consum viguros, neglijeaza insa investitiile si se pregateste pentru un viitor dificil, considera analistii, potrivit unei analize AFP.

- Premierul ungar Viktor Orban a declarat vineri ca Ungaria va semna un acord cu Romania pentru livrarea a patru miliarde de metri cubi de gaze naturale anual, intelegere care va incheia monopolul Rusiei in tara sa, relateaza site-ul agentiei The Associated Press, potrivit Mediafax.ro.

- Premierul ungar Viktor Orban face un mare serviciu Rusiei și lui Putin daca blocheaza gazele din Marea Neagra în Ungaria, în ciuda declarației sale aparent anti-rusești, arata analistul geostrategic Cozmin Gușa.

- Agentia Nationala pentru Resurse Minerale (ANRM) a emis vineri ordinul prin care pretul de referinta pentru gazele naturale extrase in Romania, in functie de care va fi calculata redeventa datorata bugetului statului de catre producatori, va tine cont de cotatiile de la bursa CEGH Viena, potrivit unui…

- Coalitia Nationala pentru Modernizarea Romaniei (CNMR) solicita ministrului Afacerilor Externe, Teodor Melescanu, „explicatii urgent” cu privire la gazoductul BRUA si la „intelegerile netransparente” cu Ungaria, se arata intr-un comunicat al CNMR, remis vineri AGERPRES

- Doua companii romanesti, ArcelorMittal Galati si Silcotub Zalau, se numara printre liderii de consortii de firme care s au inscris cu oferte la licitatia organizata de compania petroliera americana ExxonMobil pentru achizitia a 190 de kilometri de teava in vederea construirii unei conduce care sa aduca…

- Romania va pune la punct conditiile tehnice pentru exporturile de gaze naturale spre Ungaria pana in 2020, in conformitate cu acordul semnat luni la Bucuresti de ministrii de Externe din cele doua tari, Peter Szijjarto si Teodor Melescanu, informeaza agentia ungara de presa MTI, informeaza Agerpres.Potrivit…

- Unica drona militara a Romaniei este pierduta fara urma in Marea Neagra. De patru luni, nimeni nu stie nimic de drona subacvatica SECRIS si nici macar ministrul apararii, Mihai Fifor nu are habar de aceasta disparitie, scrie EVZ.ro, citat de Antena...

- Paul Brummell, ambasadorul Marii Britanii la Bucuresti, considera ca prezenta celor doua grupari navale NATO in Portul Constanta transmite un mesaj puternic de asigurare ca Marea Neagra va ramane o mare libera, dar si ca Marea Britanie este alaturi de Romania pentru a asigura securitatea europeana,…

- Romania participa cu opt ateliere tematice dedicate motivelor decorative ale iei traditionale, care se vor desfasura in perioada 5-9 februarie in cadrul celei de-a IX-a editii a Carnavalului International al Copiilor, informeaza un comunicat al Institutului Cultural Roman (ICR) Venetia transmis,…

- Romania trebuie sa scoata capul din aceasta schita caragielieneasca numita pompos program de guvernare si sa inceapa sa caute un raspuns rapid la aceasta intrebare: care sunt prioritatile economice pentru urmatorii ani si ce mostenire lasa pentru viitor generatia de astazi?

- Ca simplu roman, ca simplu antreprenor, ca simplu participant la nenumarate mitinguri anti-coruptie, am dreptul sa intreb: "de ce?" De ce mi se pare ca firmele romanesti sunt anchetate cu celeritate si companiile straine sau investitorii din alte tari sunt tratati, uneori, cu…

- Marius Ghenea este unul dintre cei mai cunoscuti antreprenori in serie din Romania, cu o experienta de zeci de ani in business si numeroase exit-uri. Rolurile sale din prezent, profesor de antreprenoriat, consultant si director de investitii al 3TS...

- Ministrul propus al Apararii, Mihai Fifor, a declarat luni, la audierea din comisiile de specialitate ale Parlamentului, ca trebuie intarite capabilitatile militare ale Romaniei si la Marea Neagra, context in care a anuntat ca are in vedere lansarea unui program de inzestrare a Fortelor Navale cu un…

- Ministrul propus al Energiei, Anton Anton, a declarat luni, la audierile din comisiile parlamentare reunite, ca sustine exploatarea gazelor din Marea Neagra, insa acest lucru trebuie facut in asa fel incat Romania sa obtina un profit maxim.

- De la Marea Baltica la Marea Neagra, in primavara anului 1937, domnea acelasi curent de ingrijorare fata de evolutia politica de pe batranul continent. Pe atunci vecine, Romania si Polonia au renuntat la orgolii pentru a relua „Alianta inimilor“ facuta de regele Ferdinand cu liderul Poloniei interbelice.…

- Agentia Nationala pentru Resurse Minerale (ANRM) vrea sa modifice modul de calcul al redeventelor pentru gazele romanesti, raportand pretul acestora la cotatia gazului tranzactionat in Austria.

- Violeta Stoica Europarlamentarul Laurențiu Rebega, vicepreședinte al Grupului Europa Națiunilor și Libertații, prahovean la origine, se arata revoltat de modul in care Comisia Europeana privește problema migranților care incearca sa intre in Uniunea Europeana prin Marea Neagra. De altfel, deși problema…

- Cei mai talentati bucatari din Romania se intrec la categoriile sectiunii gastronomie a concursurilor GastroPan, care se vor desfasura, in perioada 19-22 aprilie 2018, la Targu Mures, in cadrul celei de-a X-a editii a Expozitiei Internationale GastroPan. Potrivit organizatorilor, sectiunea…

- Companiile romanesti, cu precadere IMM-urile, pot aplica pentru finantare in scopul internationalizarii, prin intermediul a 12 programe de diferite, dintre care zece reprezinta programe cu fonduri europene, iar celelalte doua sunt in colaborare cu Ministerul pentru Mediul de Afaceri din Romania,…

- Conducerea grupului OMV Petrom la presedintele Klaus Iohannis Strategia de dezvoltare a companiei OMV Petrom include si o crestere a gradului de internationalizare a Petrom, precum si o crestere a investitiilor începând cu anul acesta. În discutiile de la Palatul…

- Compania Jidvei, cel mai mare producator de vinuri din Romania, a lansat „Un vin bun pe masa de Craciun”, un demers de promovare a preparatelor tradiționale asociate cu vinuri autentice romanești. La Castelul Bethlen-Haller de la Cetatea de Balta, simbol de preț al Jidvei, au fost invitați bloggeri…

- Primarul de Iasi, Mihai Chirica, considera ca „cea mai buna strategie de tara ar fi fost ca planul reintregirii teritoriilor romanesti sa fie un plan strategic de tara”. In acest context, edilul este de parere ca unirea Republicii Moldova cu Romania trebuie sa fie prevazuta in Constitutia Romaniei prin…

- Romania are cateva milioane de ambasadori de tara, romanii care au plecat din tara. Chiar daca se afla peste hotare, romanii raman fideli produselor care le amintesc de tara lor si le recomanda prietenilor lor din strainatate.

- Politistii de frontiera au depistat un nou grup, alcatuit din noua cetateni din Irak si Siria, care incercau sa intre clandestin in tara noastra dinspre Bulgaria, pe jos, pe la frontiera verde, in dreptul localitatii constantene Dumbraveni. In urma cu o saptamana, doi cetateni turci au fost arestati…

- Doar 20% dintre IMM-urile romanești desfașoara in prezent activitați de export, contribuind cu 25% la exporturile totale din Romania, releva un studiu realizat recent de UPS și Kantar Millward Brown.

- Daca ai vazut deja ce inventatori a dat Romania lumii, e timpul sa traiesti putin si in prezent. Sunt companii, afaceri, antreprenori care au reusit sa creeze un produs si sa iasa cu el pe piata internationala sau sa dezvolte un domeniu la care altii nu s-au gandit. Oamenilor din Romania le…