- Francezii ii aduc duminica un omagiu popular fostului presedinte Jacques Chirac, personalitate marcanta a scene politice din tara sa timp de patru decenii, salutat dupa decesul sau, petrecut joi, drept 'profund francez' pentru calitatile, dar si defectele sale, transmite AFP, conform agerpres.ro.…

- Premierul Saad Hariri a emis o circulara in acest sens ca semn de omagiu fata de 'un prieten al Libanului', potrivit agentiei nationale de stiri ANI. 'Drapelele vor fi coborate in berna (...) si programele de televiziune si de radio vor fi modificate', se adauga in circulara. Fostul sef al statului…

- Mike Pompeo, secretarul american de Stat, a acuzat regimul de la Damasc de comiterea unui atac cu arme chimice in luna mai și a avertizat ca Statele Unite vor riposta la aceasta acțiune, informeaza postul Fox News, conform Mediafax.Șeful diplomației de la Washington a declarat joi ca oficialii…

- O ceremonie religioasa va avea loc luni la biserica Saint-Sulpice la ora 10.00 GMT, a anuntat Palatul Elysee. Serviciile religioase oficiale au loc de obicei la catedrala Notre-Dame, dar aceasta este inchisa publicului dupa incendiul devastator de pe 15 aprilie. Palatul Elysee a mai anuntat…

- Jacques Chirac, fostul președinte al Franței timp de doua mandate, intre 1995 și 2007, a incetat din viața, joi, la varsta de 86 de ani. The post Jacques Chirac, fostul președinte francez, a murit appeared first on Renasterea banateana .

- "Presedintele a spus clar, este pregatit sa se intalneasca fara conditii prealabile, dar ne mentinem campania de presiune maxima", a declarat Steven Mnuchin intr-o conferinta de presa."Bineinteles", a adaugat secretarul de stat Mike Pompeo, intrebat in legatura cu posibilitatea unei intalniri…

- "Este pertinent ca în timp Rusia sa se poata alatura G8" de unde a fost exclusa în 2014 dupa anexarea peninsulei ucrainene Crimeea, a afirmat miercuri președintele francez Emmanuel Macron, citat de AFP."Divorțul a fost înregistrat în momentul invadarii…

- Presedintele iranian Hassan Rohani a apreciat joi ca sanctiunile americane impuse sefului diplomatiei iraniene Mohammad Javad Zarif traduc ”frica” si ”neputinta” Washingtonului, pe fondul tensiunilor tot mai puternice intre cele doua tari inamce, relateaza news.ro.Zarif - vocea Iranului pe…