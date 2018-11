Condoleanțe familiei consilierului județean Adrian Crețu! Partidul Național Liberal filiala Vrancea este alaturi de colegul consilier județean Adrian Crețu, in aceste momente foarte dificile, dupa trecerea la cele veșnice a mamei sale. Inmormantarea va avea loc miercuri, 21 noiembrie, de la orele 13.00, dupa slujba care se va ține la Biserica ”Sf. Ilie” din cartierul Unirea – Odobești. Dumnezeu s-o ierte! […] The post Condoleanțe familiei consilierului județean Adrian Crețu! appeared first on Vrancea Media - Stiri de ultima ora . Citeste articolul mai departe pe vranceamedia.ro…

Sursa articol: vranceamedia.ro

