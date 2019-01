Stiri pe aceeasi tema

- Europarlamentarul PSD, Claudia Țapardel, reacționeaza dur la votul dat de Parlamentul European cu privire la impunerea unui nou mecanism de alocare a fondurilor europene statelor membre. Se impune criteriul ”statului de drept”. Proiectul de regulament privind protecția bugetului UE, prin care se…

- Plati europene inghetate daca "e pus in pericol statul de drept" Parlamentul European a adoptat astazi cu 397 de voturi o propunere a Comisiei Europene care cuprinde reguli de reducere sau înghetare a platilor Uniunii Europene catre statele membre unde e pus în pericol statul de drept,…

- Parlamentul European a votat, joi, raportul referitor la inghetarea fondurilor europene in cazul tarilor membre care nu respecta statul de drept si, la cererea unuia dintre initiatori, a fost retrimis la comisia de specialitate pentru negocierile urmatoare. Votul privind protectia bugetului…

- ”Nu am avut nicio discuție aprofundata cu domnul Alfred Bulai despre Președinția Romaniei la Consiliul UE sau orice alt subiect. Poate ar fi fost bine. Am mai fost intrebat in trecut despre ce iși propune Romania sa faca pe perioada mandatului sau. Raspunsul meu a fost mereu clar. Romania…

- STIRIPESURSE.RO a intrat in posesia unor inregistrari audio de la acea intalnire, intalnire care arata tensiunea existenta intre instituțiile europene și guvernarea de la București. Guy Verhofstadt, Liderul grupului Liberalilor si Democratilor pentru Europa: ”Un lucru trebuie sa fie clar, anume…

- Statele membre UE si-au dat acordul, miercuri, pentru proiectul de directiva europeana care vizeaza interzicerea anumitor produse din plastic de unica folosinta, noua etapa spre o adoptare rapida a legislatiei in domeniu. Cei 28, prin vocea ambasadorilor lor la UE, s-au pus de acord asupra…

- Cei 28, prin vocea ambasadorilor lor la UE, s-au pus de acord asupra pozitiei lor comune fata de propunerea Comisiei, a anuntat Consiliul UE intr-un comunicat. Acest lucru va permite deschiderea negocierilor cu celalalt legislator al UE, Parlamentul European, care si-a exprimat deja sustinerea pentru…

- Comisarul european Gunther Oettinger a declarat, marti, ca statul de drept reprezinta o valoare importanta a Uniunii Europene, aratand ca se asteapta ca Romania sa aiba o presedintie de succes la Consiliul UE. "In general, statul de drept este o valoare importanta a Uniunii Europene. Asadar,…