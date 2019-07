Stiri pe aceeasi tema

- Inaltul comisar ONU pentru drepturile omului, Michelle Bachelet, s-a declarat luni "socata" de conditiile de detentie a migrantilor in Statele Unite, subliniind de asemenea ca copiii nu ar trebui niciodata separati de familiile lor, relateaza France Presse. Aceste critici puternice din partea dnei Bachelet…

- Președintele american Donald Trump a declarat ca migranții care nu sunt mulțumiți de condițiile din centrele de detenție din SUA ar trebui sa ramana in țara lor natala, in contextul unui nou val de critici in ceea ce privește modul in care președintele gestioneaza criza migranților, conform Reuters,…

- Tarifele vamale existente impuse de SUA vor trebui eliminate daca va exista un acord comercial intre Beijing si Washington, a anuntat joi Ministerul Comertului din statul asiatic, transmite Reuters potrivit Agerpres. Presedintele american Donald Trump a declarat sambata ca el si omologul sau…

- Presedintele american Donald Trump a afirmat ca migrantilor clandestini care 'nu sunt multumiti' de conditiile de detentie ar trebui sa li se spuna sa nu vina in Statele Unite, o reactie ce survine dupa ce un raport oficial american a prezentat detalii despre situatia precara in care sunt tinuti…

- Raportul, publicat marti de Inspectia generala a Departamentului pentru Securitate Interna (DHS), admite ca suprapopularea si insecuritatea in mai multe centre de retentie din Texas prezinta un risc pentru migrantii care sunt tinuti in aceste conditii. Documentul vorbeste despre lipsa accesului la…

- Președintele american Donald Trump a dezvaluit joi un plan de reformare a securitații frontierelor și migrației legale, cerând schimbari în favoarea imigranților tineri și educați în schimbul celor cu familii care au relații în Statele Unite, relateaza site-ul postului CNN, citat…

- Donald Trump îl va primi în 13 mai pe premierul naționalist-conservator ungar Viktor Orban, care se numara printre rarii admiratori declarați ai președintelui american în cadrul Uniunii Europene, a anunțat marți Casa Alba, citata de AFP."Pe baza vechilor legaturi dintre…