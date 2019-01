Stiri pe aceeasi tema

- Nu mai puțin de trei accidente au avut loc in orașul nostru in aceasta dimineața. Toate trei accidente au ceva in comun… neadaptarea vitezei la condițiile de drum. Primul a avut loc la ora 5:30 pe DJ 709B, dinspre Arad inspre Curtici, al doilea la ora 7:20, pe DN 7, dinspre Pecica inspre…

- Un avion cu 182 de pasageri a aterizat pe Aeroportul din Timișoara, din cauza ninsorilor cazute in nordul Greciei. Aeronava trebuia ... The post Avion cu 182 de pasageri, deviat la Timișoara din cauza ninsorilor din Grecia appeared first on Renasterea banateana .

- BestValue, companie lider de piața in sectorul de travel retail, redeschide magazinul de pe aeroportul internațional Avram Iancu din Cluj-Napoca, Terminalul Plecari Internaționale, in urma unui amplu... Acesta este doar un sumar al știrilor. Vizitați siteul nostru pentru mai multe știri complete!

- Ceata din dimineata de vineri, 23 noiembrie, a creat probleme cursei aeriene Baia Mare – Bucuresti. Din pacate avionul nu a putut decola de pe Aeroportul International Maramures, astfel calatorilor le-a fost asigurat un autocar cu care au ajuns la aeroportul din Cluj-Napoca. De aici si-au putut continua…

- Zeci de romani sunt blocati pe aeroportul londonez Luton dupa ce doua curse catre Cluj au fost anulate sambata si duminica. Mai mult de 180 de persoane, care ar fi trebuit sa decoleze sambata, respectiv duminica, au ramas blocate pe aeroportul Luton din Londra, dupa ce doua curse aeriene au fost anulate…

- Condițiile meteo au creat probleme in traficul aerian. Cinci curse aeriene au fost deviate de la Cluj Napoca la aeroportul din Sibiu. Cinci curse aeriene au fost deviate, sambata, de la Cluj Napoca la aeroportul din Sibiu, din cauza conditiilor meteo: ceata si vizibilitate redusa, noteaza Agerpres…

- Cinci curse aeriene au fost deviate, sambata, de la Cluj Napoca la aeroportul din Sibiu, din cauza conditiilor meteo, respectiv ceata si vizibilitate redusa. Potrivit reprezentantilor Aeroportului Sibiu, prima aeronava deviata a aterizat in jurul orei la 18,00, de la Frankfurt. …

- Trei kilograme de bijuterii din metal galben, presupuse a fi din aur, au fost descoperite ascunse in șosete, in bagajul de cala al unui copil in varsta de 14 ani, pe Aeroportul din Cluj-Napoca. Acesta venea din SUA și urma sa fie preluat de un adult, informeaza...