- Un sondaj de opinie realizat recent YouGov arata ca tot mai multi britanici ar vota ca Marea Britanie sa ramana in Uniunea Europeana, iar multi dintre ei chiar isi doresc organizarea unui nou referendum pe aceasta tema. Dupa eliminearea respondentilor care s-au declarat indecisi sau nu au…

- Presedintele american Donald Trump ar putea vizita Marea Britanie in mai 2019, dupa ce britanicii vor parasi Uniunea Europeana, in martie, a declarat luni ambasadorul SUA la Londra, Woody Johnson, informeaza Reuters. Intrebat daca o vizita de stat promisa de premierul britanic Theresa May anul trecut…

- Vulnerabilitatea premierului Theresa May a imobilizat complet guvernul in aceasta perioada critica pentru tara, a declarat miercuri Partidul Laburist britanic, principala formatiune de opozitie in parlamentul de la Londra, transmite Reuters. ''Cu numai cateva saptamani inainte ca Marea Britanie…

- Acordul dintre Marea Britanie si Uniunea Europeana pe tema Brexit va fi supus aprobarii Parlamentului de la Londra pe 11 decembrie, a anuntat luni seara premierul Theresa May. "Astept ziua de 11 decembrie, cand Parlamentul va avea de luat decizia de a respecta votul poporului britanic asupra unui acord…

- Liderii europeni se reunesc duminica, la Bruxelles, la un summit extraordinar pentru parafarea acordului privind termenii retragerii Regatului Unit din blocul comunitar si a declaratiei politice privind viitoarele relatii dintre UE si Londra, relateaza BBC. Cu patru luni inainte ca Marea Britanie sa…

- Premierul britanic Theresa May l-a numit vineri in functia de ministru pentru Brexit pe Stephen Barclay, dupa demisia de joi a lui Dominic Raab, care si-a declarat opozitia fata de acordul convenit cu Bruxellesul cu privire la iesirea Regatului Unit din Uniunea Europeana, transmit agentiile internationale…

- Ministrii din cabinetul britanic condus de Theresa May au nevoie de mai mult timp pentru a examina posibilele mecanisme de a garanta ca Marea Britanie nu poate fi legata juridic de Uniunea Europeana printr-o asa-numita 'plasa de siguranta' pentru mentinerea deschisa a frontierei irlandeze dupa…