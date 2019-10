Conditiile in care studentii straini pot lucra in Romania. Plus drepturile si obligatiile acestora ca angajati

Stiri pe aceeasi tema

- Polițiștii de frontiera din cadrul PTF Petea au identificat și predat autoritaților competente un cetațean roman, cautat de autoritațile din Romania pentru savarsirea de infracțiuni contra ordinii și siguranței publice. Ieri, 18 octombrie a.c., in jurul orei 23.00, in Punctul de Trecere a Frontierei…

- "In urma incidentului deosebit de grav care a avut loc in curtea Liceului Tehnologic Dumbraveni, din jud. Suceava, prin care un elev si tatal sau au lovit cu pumnii si picioarele un alt elev, politistii din cadrul I.P.J. Suceava s-au sesizat din oficiu si au intocmit dosar de cercetare penala", au transmis…

- PSD a depus un proiect de lege pentru modificarea Legii Educației Naționale privind reducerile de transport pentru studenți. Astfel, studenții cu burse la studii universitare in strainatate vor avea dreptul la reduceri de minimum 50% pe perioada vacanței și la o cursa gratuita dus-intors cu trenul.Potrivit…

- Zeci de mii de firme se infiinteaza anual in Romania. De multe ori, se intampla insa ca viitorii patroni sa nu ia in calcul inca de la infiintarea societații comerciale problemele ce pot aparea pe parcurs, probleme legate in special de disputele dintre asociați, de modalitatea de vot sau de atribuțiile…

- Polițiștii de frontiera din cadrul Sectorului Politiei de Frontiera Sannicolau Mare – judetul Timiș au depistat un cetatean din Albania, care a incercat sa intre ilegal in Romania cu intentia a ajunge intr-un stat din Spatiul Schengen. „In data de 31.08.2019, ora 8.00, politistii de frontiera din cadrul…

- In ceea ce privește relațiile bilaterale, președintele Klaus Iohannis a evidențiat ca, dupa Brexit, vor fi importante actualizarea și aprofundarea parteneriatului strategic dintre Romania și Marea Britanie, care sa cuprinda atat aspecte economice, cat și privind securitatea, apararea și relațiile…

- Polițiștii de frontiera din cadrul PTF Petea au identificat și predat autoritaților competente trei cetațeni romani cautați de autoritațile din Romania pentru savarsirea infracțiunilor de furt calificat, fals in declarații, precum și infracțiuni contra ordinii și siguranței publice. Primul urmarit a…

- Politistii din cadrul Inspectoratului General pentru Imigrari au asigurat managementul sederii si rezidentei pe teritoriul Romaniei celor peste 100.000 de persoane aflate in evidentele institutiei , cetateni straini din state terte cei mai multi din Turcia,Vietnam, Moldova, China etc. si cetateni ai…