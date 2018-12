Stiri pe aceeasi tema

- Participantii la fondurile de pensii administrate privat din Pilonul II se vor putea retrage inainte de termen pe baza de cerere, incepand de anul viitor, dupa minimum 5 ani de participare, iar comisionul de retragere inainte de termen este de 2% din valoarea activelor cuvenite, a anuntat, marti, ministrul…

- Cresterea salariilor bugetarilor se va aplica si anul viitor la fel ca si majorarea punctului de pensie cu 15% de la 1 septembrie 2019, iar voucherele de vacanta se vor da pentru toti bugetarii la fel ca in 2018, a declarat, miercuri, pentru AGERPRES, ministrul Finantelor Publice, Eugen Teodorovici.…

- Ordonanta a fost introdusa pe ordinea de zi suplimentara a Executivului. Prin hotarare de Guvern se va putea stabili nivelul salariului minim diferențiat pentru anumite categorii de salariați: pentru salariații care sunt incadrați pe studii superioare, precum și pentru cei care au o vechime in munca…

- Modificarile la Codul fiscal, care urmeaza sa aiba o alta structura de la inceputul anului viitor, vor fi prezentate in noiembrie, a afirmat, vineri, ministrul Finanțelor Publice, Eugen Orlando Teodorovici, scrie Mediafax.„Colegii din piața au vazut proiectele, ca sa vedem ce ramane. (...)…

- Statul ar trebui sa faca un efort astfel incat, pana la final de an, sa poata restitui celor indreptatiti sumele platite in contul taxelor auto, considera ministrul Finantelor, Eugen Teodorovici, informeaza AGERPRES . “31 august a fost data limita de depunere a cererilor de restituire. Cred ca, daca…

- Guvernul are in lucru un proiect de Ordonanta de Urgenta care legifereaza cadrul general pentru infiintarea fondului suveran de investitii si, daca vor fi obtinute toate avizele, acesta ar putea intra in sedinta de Guvern de saptamana aceasta, a declarat marti, la Palatul Parlamentului, ministrul Finantelor,…

- Ordonanta privind insolventa, adoptata joi de Executiv, include mai multe masuri necesare asigurarii de sanse egale pentru dezvoltarea afacerilor, iar modificarile au rolul atat de a stopa unele practici abuzive, cat si inducerea repetata de insolvente, a declarat ministrul Finantelor Publice, Eugen…