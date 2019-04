Conditiile de pe Pamant se apropie de cele din urma cu 3 milioane de ani, cand in Antarctica erau copaci in loc de gheata

Concentratia de CO2 in atmosfera, principala cauza a incalzirii globale, este la nivelul cel mai ridicat de 3 milioane de ani, ceea ce face inevitabila cresterea dramatica a temperaturii planetei si a nivelului oceanelor in cateva secole, avertizeaza cercetatori reuniti saptamana aceasta la Londra.



Oamenii de stiinta credeau pana acum ca nivelul actual al dioxidului de carbon, putin peste 400 de parti per milion (ppm), nu este mai mare decat cel de acum 800.000 de ani, in timpul unei perioade marcate de cicluri de incalzire si racire globala, care ar continua si astazi fara incalzirea…