Condițiile de admitere în școlile MAI au fost schimbate. De când intră în vigoare Proba sportiva de admitere in instituțiile de invațamant ale Ministerului Afacerilor Interne a fost modificata, fiind adaugat un obstacol in plus, fața de cele 11 existente, anunța instituția. Totodata, a fost majorat timpul maxim pentru parcurgerea traseului, cu aproape un minut. Proba sportive de admitere in instituțiile de invațamant ale Ministerului Afcaerilor Interne va fi […] Articolul Condițiile de admitere in școlile MAI au fost schimbate. De cand intra in vigoare a aparut prima oara pe PRESSALERT.ro . Citeste articolul mai departe pe pressalert.ro…

