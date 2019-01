Stiri pe aceeasi tema

- Autoritatea Nationala pentru Administrare si Reglementare in Comunicatii (ANCOM) a lansat in consultare publica documentul de pozitie privind acordarea drepturilor de utilizare a spectrului radio disponibil in benzile de frecvente de 700 MHz, 800 MHz, 1500 MHz, 2600 MHz, 3400 - 3800 MHz, care stabileste…

- Anul trecut, înainte de Ordonanța 114 prin care se introduc noi taxe, analiștii economici vedeau cu ochi buni mersul economiei în acest an. Perspectiva lor arata diferit astazi. Adrian Codirlașu, președinte CFA România, spune ca, în noiembrie, se aștepta la creștere economica…

- ​Ordonanța care suprataxeaza mediul de afaceri a redus valoarea totala a activelor din pilonul II de pensii în luna decembrie 2018, iar indicatorul de rentabilitate a fondurilor de pensii a ajuns la cel mai mic nivel din istorie. Scaderea valorii acțiunilor cotate la Bursa de Valori București,…

- Arbitrul telecom (ANCOM), condus de Sorin Grindeanu, a avertizat in data de 20 decembrie Ministerul de Finanțe, ca aplicarea unui tarif de monitorizare la un nivel fix de 3% pe cifra de afaceri in telecom incalca legislația UE, conform unui document obținut de HotNews.ro.In pofida recomandarilor…

- Plagiatul este o problema minora a invatamantului din Romania, sustine ministrul Educatiei, Ecaterina Andronescu. Ea crede ca trebuie sa creasca reponsabilitatea universitatii in asa fel incat situatiile de plagiat sa nu se mai intalneasca. Ecaterina Andronescu a mai spus, intr-un…

- Problema eliminarii tarifelor de roaming intre Romania și Republica Moldova nu este la noi, a declarat joi Sorin Grindeanu, președintele arbitrului telecom (ANCOM). In privința datelor s-a ajuns la un acord intre operatorii ambelor țari. Singura problema este pe voce pentru ca tarifele de terminare…

- Aflata deocamdata la stadiul de zvon, informatia cum ca proprietarii celor mai mari „ferme” de monede virtuale din China au inceput sa scoata aparatura din priza se regaseste in masuratorile oficiale privind viteza (Hash Rate) cu care sunt procesate tranzactiile Bitcoin. Tot oficial, aflam si despre…