Condiții pentru a putea conduce o mașină cu volan pe dreapta în România Vin vremuri grele pentru posesorii de mașini cu volan pe dreapta din Romania. Aceștia sunt trimiși la cursuri de noua legislație. Numeroase accidente mortale au fost provocate de șoferi de mașini cu volanul pe partea dreapta. Mașinile cu volan pe dreapta vor putea fi conduse pe drumurile publice din Romania doar in anumite condiții. Legea, care a fost deja adoptata de Camera Deputaților, for decisional, prevede ca un șofer poate conduce in Romania mașini cu volanul pe dreapta daca indeplinește urmatoarele condiții: A urmat cursuri suplimentare de pregatire pentru conducerea autovehiculelor cu… Citeste articolul mai departe pe 7est.ro…

Sursa articol: 7est.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Legea prevede ca soferii care au rezidenta de peste 60 de zile in Italia nu mai au voie sa circule cu o masina inmatriculata in strainatate. Zeci de romani au fost deja amendați deja sau au ramas fara mașini in mai putin de doua saptamani. COD RUTIER schimbat. Romanii din Italia au gasit 4…

- Profesii Incertitudinea continua pentru companii. Firmele intra in 2019 fara ca transferul contributiilor sa fie lege Tweet Print Mail Autor: Iulian Anghel astazi, 00:08 12 Bilantul primului an de im­ple­men­tare a ordonantei care pre­ve­de transferul contributiilor de la angajator la…

- Masinile cu volan pe dreapta vor putea fi conduse in Romania doar in anumite conditii. Soferii trebuie sa urmeze cel putin 20 de ore de pregatire pe un asemenea vehicul ori sa fi obtinut permisul intr-o tara in care se circula in acest sistem. Masurile sunt prevazute intr-o lege adoptata de Parlament.…

- "Operatorii au obligatia sa incheie cu autoritatea competenta un acord privind siguranta operatiunilor petroliere si sa suporte cheltuielile convenite pentru dezvoltarea capacitatii de preventie si/sau de raspuns in cazul accidentelor majore, monitorizarea factorilor de mediu, know-how, expertize,…

- O romanca, Mihaela Cornienco, din Focșani, a cerut in instanța dreptul de a primi ajutoare sociale pentru creșterea copiilor de la Marea Britanie, deși n-a locuit niciodata acolo, a anunțat thesun.co.uk . Ea a cerut acest ajutor social, fiindca soțul ei lucra in Leeds, ca inspectator in industria alimentara.…

- O femeie de 50 de ani originara din Romania va fi judecata in Marea Britanie pentru trafic de carne vie, reglementata de o lege potrivit careia, in regat, poate primi inchisoare pe viata. Este vorba de Legea sclaviei moderne, intrata in vigoare in 2015 si a carei scop este diminuarea cazurilor de trafic…

- Camerei Deputaților a votat, miercuri, in calitate de for decizional, legea offshore privind condițiile in care se vor realiza exploatarile de gaze din Marea Neagra. Investitorii sunt obligați sa tranzacționeze 50% din gaze pe bursa din Romania, iar 25% din angajați trebuie sa fie romani.Legea…

- El a fost intrebat cum comenteaza schimbarile frecvente din Parlament pe tema Legii offshore. "Pana la urma, trebuie sa se gaseasca o cale de mijloc, acceptata de ambele parti, unde interesele se intalnesc. Daca va fi mai mult decat isi permit companiile sa plateasca, atunci nu vom mai vedea investitiile…