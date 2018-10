Stiri pe aceeasi tema

- Polițiștii au facut o percheziție la adresa respectiva, in urma nenumaratelor sesizari venite de la vecini. 20 de muncitori romani au fost gasiți in casa cu trei dormitoare, din Kingsbury, nordul Londrei, in niște condiții greu de imaginat, relateaza Daily Mail. Potrivit anchetatorilor, aceștia…

- Zeci de mii de romani aleg sa plece, in fiecare an, din țara, in speranța ca vor gasi un trai decent. Totuși, unii dintre ei ajung sa traiasca in condiții inumane, iar un exemplu in acest sens este cazul a 20 de muncitori care stateau in Londra, intr-o casa cu trei camere.

- Comisia Europeana va incepe din noiembrie pregatirile complete pentru situatia in care Marea Britanie va parasi Uniunea Europeana fara un acord privind relatiile viitoare cu blocul comunitar, dar a insistat joi asupra faptului ca in prezent lucreaza la incheierea unui acord privind Brexitul, relateaza…

- 'Intepatura' cancelarului - asa cum o califica AFP - intervine dupa ce premierul britanic Theresa May a considerat 'inacceptabila' respingerea propunerilor sale de catre liderii UE la summitul informal de la Salzburg si a vorbit despre 'impasul' in care se afla negocierile. 'Avem intre sase si opt…

- Vineri, la Londra, premierul britanic Theresa May a afirmat ca negocierile au ajuns intr-un impas ceea ce ar conduce la o posibila ieșire a Marii Britanii din Uniunea Europeana fara un acord. De asemenea, Theresa May a solicitat Uniunii Europene sa trateze Marea Britanie cu ”respect”. In acest context,…

- Imigrantii slab calificati risca sa ajunga in sclavie in Marea Britanie post-Brexit, unde penuria de lucratori europeni i-ar putea tenta pe unii patroni sa recurga la practici abuzive, considera experti mentionati joi intr-un comentariu al Thomson Reuters Foundation, conform Agerpres.ro. De…

- Zeci de elevi romani, blocati de ieri pe aeroport. E vorba de 24 de tineri din Oradea, aflati si acum pe aeroportul din Londra desi ei trebuiau sa vina ieri in tara. "Stam de destul de mult timp, nu avem condiții foarte bune. Doamna noastra profesoara așteapta de multe ore sa primeasca vreun…