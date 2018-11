Stiri pe aceeasi tema

- Elena Udrea și Alina Bica ramân în arest. Cererea Elenei Udrea de eliberare de închisoare a fost respinsa de un judecator al Tribunalului Penal din Pavas, un district din San José, în Costa Rica.

- Alina Vicol, avocata Alinei Bica, prima reacție dupa ce instanța din Costa Rica a decis sa le mențina in arest pe Elena Udrea și Alina Bica."Cu siguranța este devastata de aceasta hotarare. Nu se aștepta sa stea atata timp in penitenciar, probabil era mai potrivita o pedeapsa la domiciliu.…

- La doua zile dupa ce Elena Udrea și Alina Bica au fost reținute in Costa Rica, autoritațile de acolo au facut publice amanunte incendiare despre viața pe care o duceau cele doua prietene. Inchisoarea Buen Pastor, in care ele sunt incarcerate, apare intr-un raport al Departamentului de Stat american…

- Inchisoarea Buen Pastor din Costa Rica, acolo unde sunt incarcerate Elena Udrea si Alina Bica, apare intr-un raport al Departamentului de Stat american ca fiind un loc fara conditii elementare, in care se inregistreaza violente intre detinute, iar spatiul este de multa vreme depasit.

- Elena Udrea si Alina Bica vor sta doua luni in arest preventiv, perioada in are autoritatile romane trebuie sa obtina extradarea lor. Extradarea nu e impiedicata de faptul ca Elena Udrea are un copil nascut in Costa Rica, a declarat seful Interpol Costa Rica, transmite Romania TV. Udrea si Bica au depus…

- Elena Udrea si Alina Bica vor sta doua luni in arest preventiv, perioada in care autoritatile romane trebuie sa obtina extradarea lor, transmite Digi24.ro. Extradarea nu e impiedicata de faptul ca Elena Udrea are un copil nascut in Costa Rica, a declarat seful Interpol Costa Rica.Udrea si Bica au depus…

- Elena Udrea si Alina Bica vor sta in arest preventiv doua luni, in Costa Rica, in timp ce va fi efectuata procedura de extradare in Romania, a decis o instanta judiciara, conform site-urilor de stiri CRhoy.com si AmeliaRueda.com. Biroul pentru consultanta tehnica si Relatii internationale al Parchetului…

- Elena Udrea si Alina Bica au fost reținute, marți (3 octombrie), de autoritațile din Costa Rica. Ele stau in cea mai veche inchisoare din Costa Rica, care va fi demolata in 6 luni. Alina Bica și Elena Udrea au fost retinute de pe strada, in San Jose, de catre ofiterii Interpol. Ele vor fi duse in […]…