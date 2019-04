Stiri pe aceeasi tema

- Peste 2,7 milioane de lei au fost investiti in modernizarea Centrului de Retinere si Arestare Preventiva din cadrul Inspectoratului de Politie Judetean (IPJ) Alba, care devine astfel printre cele mai moderne din Romania, cu conditii de cazare si masuri de securitate la standarde europene, potrivit…

- Lucrarile de modernizare a Centrului de Retinere si Arestare Preventiva din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Alba au fost finalizate. Acesta asigura condiții de cazare și masuri de securitate la standarde europene, fiind printre cele mai moderne din Romania. In perioada 2018 – 2019 au fost…

- Lucrarile de modernizare a Centrului de Retinere si Arestare Preventiva din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Alba au fost finalizate. Acesta asigura condiții de cazare și masuri de securitate la standarde europene, fiind printre cele mai moderne din Romania. In perioada 2018 – 2019 au fost…

- In dimineața zilei de joi, 14 februarie, in jurul orei 04:50, un tanar a acostat pe strada Primariei o femeie de 59 de ani. Potrivit comisarului IPJ Bihor, Alina Dinu, acesta a facut uz de violența pentru a deposeda femeia de o poșeta in care aceasta avea 165 de lei și alte bunuri. „Polițiștii…

- Marti, 12 februarie a.c., politisti specializati in combaterea criminalitatii organizate din Giurgiu, sub coordonarea procurorilor D.I.I.C.O.T., au descoperit aproximativ 3,5 kilograme de cannabis la un barbat ce se deplasa cu un autocar, pe ruta Grecia - Romania. In urma controlului efectuat in Punctul…

- Un batran in varsta de 67 de ani, 0m insurat, s-a lasat pacalit de doua femei, una de 37 de ani, alta minora, de doar 16 ani, intr-un loc periculos. Cele doua l-au convins pe barbat sa le urmeze intr-o zona mai dosita din Parcul Regina Maria, din Timișoara. Acolo, barbatul a avut o surpriza neplacuta.…