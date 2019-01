Stiri pe aceeasi tema

- Vremea a fost apropiata de normalul termic al perioadei. Cerul a fost temporar noros. Vantul a suflat slab la moderat, cu intensificari in zona montana inalta cu viteze de pana la 61 km/h, unde a zapada. Temperaturile maxime au fost cuprinse intre -2 grade la Targu Lapuș și 2 grade la Ocna Șugatag.…

- Vremea a fost marti deosebit de rece, geroasa indeosebi dimineața. Cerul a fost mai mult noros. Pe arii extinse a nins slab. Cantitatea maxima de precipitații inregistrata a fost de 2.6 l/mp la Ocna Șugatag. Vantul a suflat slab la moderat, cu intensificari in zona montana inalta de pana la 76 km/h,…

- A cazut prima ninsoare din acest an in Capitala. A nins cateva ore duminica seara și s-au așezat circa 10 centimetri de zapada. A fost suficient pentru ca traficul din București sa aiba probleme luni dimineața.

- Circulația rutiera se desfașoara in condiții de iarna pe sectoarele de drumuri publice din județ, informeaza Prefectura Maramureș, care avertizeaza ca in Pasul Prislop ceața afecteaza vizibilitatea.

- Inspectoratul Național de Patrulare atenționeaza participanții la trafic, ca la moment se circula in conditii de precipitatii sub forma de lapovita si ninsoare iar vizibilitate este redusa. In astfel de conditii meteo carosabilul poate deveni alunecos.

- Vremea a fost inchisa si au cazut precipitatii sub forma de ninsoare si izolat lapovita. Cantitatea maxima inregistrata a fost de 14.0 l/mp, in Baia Mare. Vantul a suflat slab la moderat cu intensificari in zona montana inalta de pana la 90 km/h la Vf Iezer. Temperatura maxima a fost cuprinsa intre…

- 19 județe din țara, printre care și Prahova, se afla sub cod galben sau cod portocaliu de vreme severa, avertizare valabila pana duminica, 16 decembrie 2018, ora 18.00. Centrul INFOTRAFIC din cadrul Inspectoratului General al Politiei Romane informeaza ca, in aceasta dimineața, se circula in conditii…

- Circulatia rutiera se desfasoara in conditii de iarna, sambata dimineata, 19 judete din tara fiind sub atentionare cod galben sau cod portocaliu de ninsoare. Pe A1, sensul catre Capitala, traficul este restrictionat pe banda 1, din cauza unui camion care a derapat.