- Codurile de ninsori, viscol si ger se prelungesc ANM a actualizat Codurile portocaliu si galben de ninsori, viscol si ger. Miercuri, în intervalul 11:00 - 20:00, va fi în vigoare Codul portocaliu de vânt puternic si ninsoare puternic viscolita în sase judete,…

- Vremea rea a creat probleme, in ultimele 24 de ore, in 16 judete din tara si in municipiul Bucuresti, iar politistii, pompierii si jandarmii, cu ajutorul autoritatilor locale, au intervenit pentru salvarea a patru sute de persoane, au anuntat, marti, reprezentantii Ministerului Afacerilor Interne (MAI).…

- In ultimele 24 de ore, ca urmare a fenomenelor meteorologice severe au fost semnalate efecte in 16 judete Arges, Bacau, Braila, Calarasi, Constanta, Covasna, Dambovita, Dolj, Giurgiu,Ilfov, Ialomita, Olt, Prahova, Tulcea, Teleorman, Vrancea si in municipiul Bucuresti.In intervalul amintit, efectivele…

- Peste 400 de persoane au fost deblocate si au avut loc 17 interventii cu senilate si utilaje de deszapezire pentru transportul mai multor persoane care s-au aflat in diverse situatii medicale de risc, in ultimele 24 de ore, informeaza MAI. Potrivit unui comunicat de presa, ca urmare a fenomenelor meteorologice…

- Centrul National de Supraveghere si Control al Bolilor Transmisibile (CNSCBT) a anuntat ca in ultima saptamana s-au confirmat 77 de noi cazuri de rujeola, cele mai multe in judetul Prahova, respectiv 23.S-au mai inregistrat cazuri noi in judetele Bacau – 20, Ialomita – 12, Braila si Olt,…

- Numarul persoanelor care s-au imbolnavit de rujeola in Romania, de la inceputul epidemiei a ajuns la 10.836, iar 38 de pacienti au murit. In ultima saptamana, medicii au mai confirmat prin analize de laborator aproape 90 de cazuri, dintre care doua s-au inregistrat in judetul Brașov. Potrivit statisticilor,…

- Electrica (EL), distri­bu­itorul si furnizorul de ener­gie electrica detinut de statul roman in pro­portie de 48,78%, a rapor­tat in 2017 un profit in scadere cu 3% fata de 2016, echivalentul a 257 milioane lei, in timp ce veniturile au crescut cu 32%, pana la 481 milioane lei. Capitalurile…

- Administrația Naționala de Meteorologie a emis un cod galben de ninsori puternice și viscol valabila in Iași și in alte 13 județe din Centrul și Nord-estul țarii. Atenționarea ANM este valabila pana joi, la ora 11, pentru județele Arges, Dambovita, Prahova, Buzau, Vrancea, Covasna, Brasov, Bacau,Vaslui,…

- Administratia Nationala de Meteorologie (ANM) a emis, marti, doua atentionari cod galben de ninsori abundente, ambele vizand si judetul Brasov. Prima atentionare cod galben de ninsori abundente, local viscolite, depunere de strat consistent de zapada a intrat intra in vigoare marti seara, la ora 22.00…

- Potrivit datelor Centrului National de Supraveghere si Control al Bolilor Transmisibile (CNSCBT), in ultima saptamana, doua cazuri noi de rujeola, din cele 126 de cazuri de imbolnaviri confirmate la nivel national, s-au inregistrat in judetul Brașov. Numarul total de cazuri de rujeola inregistrate,…

- Meteorologii au instituit cod portocaliu de vant puternic in zona montana din sapte judete, unde intensificarile vantului vor atinge si depasi la rafala 130-140 de kilometri la ora. Alte 16 judete sunt sub cod galben de viscol, pana sambata seara. Potrivit avertizarii transmise de Administratia…

- Se cauta voluntari pentru educația copiilor din centrele de plasament din Cluj Programul educational Ajungem MARI lanseaza un apel de voluntariat catre toate marile companii din Romania si angajatii acestora, oferind posibilitatea angajatilor cu program incarcat sa devina voluntari Ajungem MARI…

- Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza ca traficul auto se desfasoara dificil, in conditii de ceata densa pe mai multe artere rutiere din tara. Astfel de probleme sunt semnalate pe arterele rutiere din judete precum: Arad, Bacau, Buzau, Bihor, Braila, Brasov, Calarasi,…

- Administrația Naționala de Meteorologie a emis o avertizare COD GALBEN de CEAȚA in Alba și in alte județe (Sibiu, Brașov, Gorj, Valcea, Timiș, Covasna, Harghita, Olt, Dolj, Buzau, Braila, Tulcea, Ialomița, Teleorman, Giurgiu, Calarași, Tulcea, Constanța). Fenomenul este asociat cu depuneri de chiciura.…

- „La 159 de ani de la Unirea Principatelor Romane avem 2418 unitați școlare cu grupurile sanitare in exterior. Prin programul de guvernare PSD-ALDE, in cel mult 3 ani, autoritațile locale, județene și centrale vor face ca toate unitațile școlare din Romania sa aiba condiții decente pentru educația elevilor…

- Astazi, 22.01.2018, nu este inchis niciun sector de drum national sau autostrada din cauza fenomenelor meteorologice din Romania. La aceasta ora ninge pe mai multe sectoare de drumuri nationale si autostrazi de pe raza judetelor Dolj, Caras - Severin, Mehedinti, Olt, Gorj, Valcea, Arges, Dambovita,…

- Meteorologii au emis, duminica, o atenționare Cod Galben de ninsori insemnate cantitativ, valabila pana luni la orele 11.00, pentru județele Caraș-Severin, Argeș, Teleorman, Olt, Dolj, Valcea, și zonele de munte ale județelor Brașov, Mehedinți, Gorj, Hunedoara, Sibiu, Alba, Dambovița și Prahova. Potrivit…

- Meteorologii au emis atentionare cod galben de ninsori si vant pentru mai multe judete din vestul, centrul, sudul si estul tarii. Duminica, de la ora 20.00, pana luni, la ora 11.00, in judetele Caras-Severin, Arges, Teleorman, Olt, Dolj, Valcea, si in zona de munte a judetelor Mehedinti, Gorj, Hunedoara,…

- Administrația Naționala de Meteorologie a emis o noua avertizare de tip cod galben, valabila pentru zona de centru și sud a țarii. Meteorologii se aștepta la ninsori, viscol și lapovița. Administrația Naționala de Meteorologie atrage atenția asupra faptului ca pana pe 22 ianuarie, la ora 22 va ramane…

- Cod galben de ninsori și viscol, in intervalul 21-22 ianuarie. Administratia Nationala de Meteorologie (ANM) a emis, duminica, o informare meteorologica de vreme rea. Potrivit meteorologilor, un nou val de ninsori abundente si ger va afecta Romania Potrivit ANM, in intervalul 21 ianuarie, ora 16:00…

- Abonați fara electricitate, masini blocate si copaci cazuti, in urma ninsorii. De asemenea, in Alba, Arges, Bacau, Braila si Hunedoara, mai multe tiruri au ramas blocate pe diferite drumuri national. In unele judete drumurile sunt impracticabile din cauza copacilor cazuti pe carosabil , iar in judetul…

- Conform unei harti realizate de Institutul National de Statistica, dupa datele colectate pe parcursul anului 2017, judetul Caras-Severin se afla in clasament cu un venit de 1.877 lei net/luna. Astfel, conform acestui grafic, in Capitala se castiga cel mai bine, angajatii avand, in medie,…

- Meteorologii anunta cod galben de ceata in 17 judete, pentru 12 dintre acestea avertizarea expirand la ora 2:00, iar pentru celelalte cinci la ora 23:00.Ceata determina scaderea vizibilitatii local sub 200 m si izolat sub 50 m, fiind asociata pe alocuri si cu burnita, scrie news.ro. Citește…

- O firma din Cluj, in topul național al subvențiilor incasate in agricultura Societatea clujeana de produse din pui și panificație Oncos Prod a obținut subvenții de 7,5 milioane de lei de la Agenția de Plați și Intervenție pentru Agricultura (APIA). 830.000 de fermieri persoane fizice și…

- Administratia Nationala de Meteorologie a emis, marti dimineata, o serie de atentionari Cod galben de ceata, valabile in orele urmatoare, in 13 judete din Transilvania si Moldova. Astfel, pana la ora 11:00, in mai multe localitati din judetele Brasov, Harghita si Mures se va semnala ceata,…

- Numarul cazurilor de rujeola este in scadere, in județul Brașov, potrivit datelor oficiale. Astfel, saptamana trecuta a fost raportat doar un caz , fata de 14 in saptamana anterioara. Potrivit Centrului National de Supraveghere si Control al Bolilor Transmisibile (CNSCBT), in saptamana 18 -22.12.2017…

- Administrația Naționala de Meteorologie a emis, luni, atenționari cod galben de vant, ceața și ploi, in mai multe județe din țara. Potrivit ANM, este valabila pana la ora 12 o atenționare cod galbende ceața pentru județele Cluj și Salaj. Din cauza acestui fenomen, vizibilitatea scade local sub 200 de…

- Scad locurile de munca disponibile in Cluj Aproape 20.000 de locuri de munca sunt vacante la nivel national, cele mai multe fiind in Capitala si in judetele Prahova, Arad si Sibiu, in timp ce in Caras-Severin, Bacau, Salaj, Suceava, Giurgiu si Buzau sunt cele mai putine locuri de munca libere, potrivit…

- Administratia Nationala de Meteorologie a emis, joi dimineața, un cod galben de ceața in Brașov și in alte șase județe din țara. Atenționarea de tip nowcasting este valabila pana la ora 10. Potrivit meteorologiulor, pana la ora 10.00, județele Brasov, Covasna, Arges, Dambovita, Buzau, Prahova si Gorj…

- Conform Centrului Infotrafic al Politiei Romane, se circula in conditii de ceata pe autostrada A2 Bucuresti - Constanta (vizibilitate redusa la aproximativ 100 de metri pe tronsonul kilometric 20 – 54), pe DN11 si DN12, in judetul Covasna (vizibilitate redusa, pe alocuri, sub 50 de metri), pe DN73,…