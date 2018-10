Stiri pe aceeasi tema

- Arestarea lui Elena Udrea continua sa faca valuri in online, in timp ce romanii se gandesc cu emoție la rezultatele referendumului anti-gay din weekend. Au fost arestate de doar 24 de ore, dar situația in care se afla Elena Udrea și Alina Bica intr-o inchisoare din Costa Rica a fost diseminata cu atenție…

- Fostul ministru Elena Udrea si fosta sefa a DIICOT Alina Bica au declarat deja recurs la decizia de arestare pentru o perioada de doua luni luata joi de catre autoritatile din Costa Rica, a declarat, vineri dimineata, Veronel Radulescu, avocatul Elenei Udrea. El a spus ca in aceasta perioada exista…

- Elena Udrea și Alina Bica au primit mandate de arestare pentru urmatoarele doua luni, conform judecatorilor din Costa Rica. Șeful Biroului Interpol din Costa Rica a anunțat ca cele doua fugare condamnate definitiv in Romania pentru fapte de corupție au fost reținute in colaborare cu Biroul Interpol…

- Ziarele din Costa Rica deschid, pe prima pagina, cu arestarea celor doua ”fugitive romance”, Elena Udrea și Alina Bica, arestate, miercuri, in capitala statului Costa Rica, San Jose. Conform Organismului de Investigare Juridica (OIJ), Udrea a fost saltata la oara locala 10.00, in Sabana de Vest, un…

- Elena Udrea si Alina Bica au fost reținute, marți (3 octombrie), de autoritațile din Costa Rica. Ele stau in cea mai veche inchisoare din Costa Rica, care va fi demolata in 6 luni. Alina Bica și Elena Udrea au fost retinute de pe strada, in San Jose, de catre ofiterii Interpol. Ele vor fi duse in […]…

- Elena Udrea si Alina Bica au fost retinute miercuri de autoritatile din Costa Rica, in baza unor mandate Interpol emise la cererea Romaniei, potrivit unui anunt al Organismului de Investigatii Judiciare din Costa Rica.

- ,,Elena Udrea și Alina Bica au fost saltate de pe strada de mâna lunga a statului paralel, care are în subordine Interpolul și autoritațile din Costa Rica și din întreaga lume'', a comentat Cristian Tudor Popescu la Digi24.

- Elena Udrea și Alina Bica au fost reținute de Interpol in Costa Rica. Acestea au fost ridicate de pe strada. Udrea are un copil nascut in Costa Rica și, potrivit avocatului, nu poate fi extradata. "In acest moment Elena Udrea...