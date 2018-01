Stiri pe aceeasi tema

- Președintele Romaniei, Klaus Iohannis, a semnat decretele de decorare a unor instituții de invațamant. Astfel, cu prilejul aniversarii a 200 de ani de la infiintare, in semn de apreciere pentru rezultatele de exceptie obtinute in procesul de formare intelectuala si umana a tinerelor generatii, pentru…

- Inceput tensionat de 2018 in PSD. Demisia Doinei Pana de la Ministerul Apelor si Padurilor a permis gruparii Mihai Tudose sa forteze o eventuala restructurare a Guvernului. Surse politice spun ca in cadrul sedintei de astazi a Comitetului Executiv National al PSD, lui Liviu Dragnea i s-ar fi reprosat…

- Șase persoane au fost ranite ieri in urma unor accidente rutiere produse pe șoselele din județul Olt. Unul dintre acestea, soldat cu doi raniți, a avut loc in jurul pranzului in localitatea Caracal. Un barbat de 47 de ani, din ...

- In cele doua municipii ale judetului Olt cetatenii care nu si-au facut alte planuri sunt invitati in centru la spectacolele organizate de municipalitate. Artisti cunoscuti vor intretine atmosfera.

- ANAF (Agentia Nationala de Administrare Fiscala) scoate la vanzare mai multe terenuri, imobile si echipamente care au apartinut companiei producatoare de utilaje Uton din Onesti. Pretul de pornire pentru care sunt scoase la vanzare activele este de 33,5 milioane de lei. „In 5 ianuarie 2018,…

- In ultima zi a anului, efectivele Inspectoratului de Jandarmi Județean Olt vor asigura ordinea și liniștea publica la manifestarile cu public numeros ocazionate de petrecerea in aer liber a Revelionului, in municipiile Slatina și Caracal, cat și in localitațile Corabia ...

- Centrul Infotrafic din Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza ca pe DN1A, la kilometrul 97 400 de metri, in localitatea Lipanesti, din judetul Prahova, a avut loc un accident rutier, in care au fost implicate doua autoturisme. In urma impactului a rezultat o singura persoana ranita usor.…

- Tehnicianul lui Dinamo, Vasile Miriuta, a anuntat ca si-l doreste pe Daniel Popa din iarna sub comanda sa chiar daca Adam Nemec ramane la echipa. Conform intelegerii, Dinamo ar trebui sa achite catre FC Botosani o clauza pentru ca jucatorul sa revina la club inainte de expirarea imprumutului, aceasta…

- Medic legist din Slatina, revoltat de modificarile la legile Justitiei. Procurorii si judecatorii din Slatina au iesit marti, 19 decembrie, in fata instantelor in care activeaza, acestora alaturandu-li-se si un expert medico-legal, singurul care a si vorbit despre motivele care l-au determinat sa protesteze.…

- Pornind de la sloganul „Daruiește acum pentru a primi mai tarziu”, Școala Gimnaziala Nr. 2 din Caracal a desfașurat in aceasta perioada, 11-16 decembrie 2017, activitațile „Bucuria de a darui” și „In așteptarea lui Moș Craciun” in cadrul proiectului social ...

- Incurcate sunt caile Domnului pentru dascalii si elevii liceului din Turburea, unde mama unui baiat de clasa a VIII-a il acuza pe directorul adjunct al unitatii ca i-ar fi batut fiul. Singurul liceu care a avut promovabilitate zero la BAC...

- Tenisul masculin romanesc se afla in criza acuta la nivelul seniorilor, dar sperantele mari vin de la tenismenii mici! Turneul "Orange Bowl", cel mai valoros din circuitul ITF al juniorilor, organizat in fiecare an in SUA, va avea un campion roman in acest an! Nini Dica si Nicholas Ionel s-au calificat…

- Presedintele lui Real Madrid, Florentino Perez, incearca sa-i dea o adevarata lovitura de orgoliu Barcelonei si a anuntat ca il asteapta pe Neymar in capitala Spaniei pentru a deveni cel mai bun jucator al planetei. In ziua in care Cristiano Ronaldo a cucerit pentru a cincea oara Balonul…

- Kimberly Turbin nu se astepta ca nasterea sa fie usoara, dar nici un cosmar. In 2013 femeia statea pe canapea, in casa prietenei sale. Aveau de gand sa iasa in oras sa manance fructe de mare, insa apa i s-a rupt. A mers repede acasa pentru a face un dus si pentru a-si lua geanta cu ce-i trebuia in maternitate…

- Proiectul de lege pentru aprobarea OUG 79/2017 a fost adoptat cu 71 de voturi favorabile si 37 impotriva. Grupul parlamentar al USR a solicitat retrimiterea proiectului la comisie pentru raport suplimentar, insa plenul a respins aceasta cerere. Senatorul USR Nicoleta Dinu a acuzat faptul ca…

- Avocatul Poporului s-a sesizat din oficiu in cazul unui barbat de 43 de ani, din Corabia, decedat in ambulanta, in drum spre spital, potrivit unui comunicat al institutiei, remis luni Agerpres. Sesizarea din oficiu vizeaza o posibila incalcare a dreptului la viata si integritate fizica si a dreptului…

- O femeie in varsta de 32 de ani, din Caracal, acuzata de autoritatile judiciare din Italia de trafic de persoane si proxenetism, a fost retinuta de politistii din judetul Olt care au pus in executare un mandat european de arestare. Potrivit unui comunicat al Inspectoratului de Politie Judetean (IPJ)…

- 28.000 de bilete vandute la Untold 2018 Deși mai sunt opt luni pana la a patra ediție a Festivalului Untold, au fost deja vandute 28.000 de abonamente. Pentru a doua runda de vânzare care a avut loc marți, 28 noiembrie, organizatorii au anunțat ca vor fi disponibile doar 5.000 de abonamente,…

- La primaria din Vișina, județul Olt, au fost inmanate, zilele trecute, locuitorilor comunei, peste 6.000 de carți funciare. Comuna Visina este la 12 km distanța de orasul Corabia si 28 km de orasul Caracal.

- Povestea lui Levente Polgar, un tanar sportiv din Aiud, poate reprezenta oricand o lectie de viata, un exemplu pentru cei care cred ca nu pot depasi problemele. Ramas fara mana dreapta la numai sase ani, Levi, asa cum ii spun prietenii, este un om care incearca sa imparta in fiecare zi kilometri de…

- Doi elevi de liceu s-au batut luni, in apropiere de Liceul de Arta Gheorghe Tattarescu din Focșani, bataia fiind filmata de mai mulți colegi de-ai celor doi. Una dintre filmari a ajuns și la Monitorul de Vrancea, iar imaginile ne-au ingrozit. In film, se vede cum un tanar este lovit cu brutalitate de…

- Americanii au plecat catre destinațiile unde vor petrecere Ziua Recunoștinței. Dar aceasta nu e doar despre curcani, ci si despre trafic. În aceste zile, în Los Angeles se circula foarte greu. Imaginile publicate de televiziunile americane arata cât de greu se circula pe…

- Serban Ionescu s a nascut la data de 23 septembrie 1950, la Corabia, judetul Olt.Potrivit wikipedia.ro, a fost actor pe scena teatrului din Targu Jiu, apoi in Bucuresti, la Teatrul de Comedie, la Teatrul Odeon si la Teatrul National.A fost casatorit cu actrita Magda Catone si are un fiu, Carol.Actorul…

- La sfarșitul acestei saptamani, polițiștii din cadrul Poliției orașului Corabia – Biroul de Ordine Publica au acționat pentru prevenirea victimizarii minorilor și combaterii absenteismului școlar, se precizeaza intr-un comunicat al Inspectoratului de Politie al Judetului (IPJ) Olt. Astfel, in cadrul…

- Iata cateva modalitati la indemana si stylish de a purta unii dintre cei mai cool pantaloni din gardeoba ta. Pantalonii din piele lacuita sunt un trend major in acest sezon si n-ar trebui sa-ti lipseasca din arsenalul de piese stylish pentru aceasta iarna. Poarta-i pe strada in toiul zilei ori la evenimente…

- Un minor de 14 ani și doi barbați, de 24 și 33 de ani, din comuna Dobrosloveni, satul Reșca, au fost reținuți, joi, 16 noiembrie, dupa ce polițiștii din Caracal i-au depistat pe aceștia transportand mai multe bunuri furate in ...

- Un avion de tip Let L-410 Turbolet s-a prabusit la aterizarea pe un aeroport din regiunea rusa Habarovsk. Sase persoane au murit, singurul supravietuitor al accidentului aviatic fiind un copil de trei ani.

- Familia pacientului a reclamat in presa ca barbatul a ajuns in seara de 11 noiembrie la spitalul din Corabia si de acolo s-a luat decizia transferului acestuia catre un alt spital, fara a fi stabilizat, cu o ambulanta fara medic, iar asistenta de pe ambulanta a facut resuscitare 'cu mainile', relateaza…

- Un barbat, de 43 ani, din Corabia, a decedat in timpul transferului catre Spitalul Județean de Urgența Slatina. Ambulanța care il transporta nu avea medic. Apelul pentru barbatul de 43 ani a venit sambata, 11 noiembrie 2017. La domiciliul barbatului, ...

- Chiar daca este vorba doar despre un meci amical, Romania poate fi considerata favorita partidei. Cosmin Contra va incerca sa-si mentina statutul de invincibilitate si dupa acest meci, iar dupa cum se prefateaza aceasta partida, Gurita are toate sanse de a incheia anul neinvins la carma primei reprezentative.…

- Un padurar de la Ocolul Silvic Reghin din cadrul Directiei Silvice Mures a fost agresat si sechestrat de un grup de persoane surprinse in timp ce taiau ilegal arbori din cantonul silvic 3 Cozma, de pe ra...

- O femeie in varsta de 35 de ani din judetul Prahova, diagnosticata cu epilepsie si tulburari psihice, isi creste copilul nou-nascut in conditii greu de inchipuit. Casa in care locuieste Elena B. impreuna cu fetita ei este gata sa se prabuseasca. Femeia mai are doi copii, amandoi dati in plasament.

- Deși sezonul rece poate parea nepotrivit pentru realizarea lucrarilor de amenajare interioara sau exterioara, uneori acestea sunt necesare. Fie ca nu ai reușit sa termini la timp ce ți-ai propus sau ca abia acum ai observat ca unele zone necesita imbunatațiri, vremea rece nu ar trebui sa fie o preocupare…

- Consiliul Economic si Social (CES), in care se regasesc reprezentanti ai sindicatelor, patronatelor si societatii civile, a dat un aviz negativ modificarilor sustinute de Guvernul PSD-ALDE la Codul Fiscal, modificari care ar putea fi aprobate in sedinta speciala de vineri. Votul negativ s-a…

- O initiativa cetateneasca a fost inabusita cu jandarmii, in Corabia, judetul Olt. O femeie a fost scoasa cu forta din sala de sedinte a Consiliului Local pentru ca a vrut sa prezinte o petitie, semnata de sute de oameni

- Cu siguranța ai deja un tip favorit de cafea, dar iata care spun specialiștii ca este cea mai sanatoasa. Cafeaua tip Latte este considerata cel mai sanatos tip de cafea. Asta, deoarece are doar 95 calorii, 3.5g grasimi și 75mg cofeina. O cantitate mica de Caffe Latte ne ofera 30% din doza zilnica recomandata…

- Bayern Munchen intalnește pe teren propriu RB Leipzig, dupa meciul pe care cele doua formații l-au jucat in aceasta saptamana in "șaisprezecimile" Cupei Germaniei, cand bavarezii s-au impus la penalty-uri. Meciul poate fi urmarit liveTEXT pe GSP.ro. ...

- Fostul premier Victor Ponta spune ca PSD se pune „intr-o situatie de un ridicol absolut“, iar „Caragiale este depasit de Liviu Dragnea“, prin propunerea ca fostul premier Sorin Grindeanu, pe care l-a inlaturat acum cateva luni, sa conduca Autoritatea Nationala pentru Administrare si Reglementare in…

- Sangele i-a fost schimbat de 47 de ori, a suferit doua transplanturi de maduva, iar dantura i-a fost inlocuita complet. Constantin Cozmenco e singurul lichidator care a supraviețuit dezastrului nuclear de la Cernobil. Acum, traiește in Romania.

- Peste 600 de locuri de munca vacante au fost prezentate celor interesați la Bursa locurilor de munca pentru absolvenți organizata, in județul Olt, la Slatina și Caracal. Puțini absolvenți s-au aratat, in schimb, cu adevarat interesați sa lucreze, doar șomerii ...

- Dinamo Bucuresti traverseaza o perioada de criza in handbalul masculin, dupa ce in decursul a 8 zile a suferit nu mai putin de trei infrangeri. Iar deranjanta a fost in primul maniera in care echipa a cedat, nu neaparat ca a pierdut trei jocuri, dintre care doua in Liga Campionilor: 32-40 cu Elverum,…