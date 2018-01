Stiri pe aceeasi tema

- Asta a fost bomba inceputului de an: Elena Udrea este insarcinata cu iubitul ei, Adrian Alexandrov. Politiciana a tinut sa faca unele precizari, dupa ce sprea a explodat cu subiectul. Fosta blonda de la Cotroceni a rezolvat, in cateva cuvinte, misterul.A

- Fostul Ministru al Turismului si iubitul ei Adrian Alexandrov au o relatie de aproape doi ani. Cei doi s-au logodit anul trecut, iar in vara trecuta presa centrala scria ca Elena Udrea a mers la o clinica din Grecia pentru a incepe tratamente de fertilizare.

- Fiica prezentatoarei de televiziune Andreea Esca, Alexia, se pare ca are ganduri mari cu iubitul ei, Mario Fresh. Acesta a dat-o de gol. Fiica prezentatoarei de televiziune Andreea Esca, Alexia Eram, formeaza un cuplu cu un tanar artist pe nume Mario Fresh . Relația dintre Alexia Eram și Mario Fresh…

- Este stirea bomba a weekendului! Elena Udrea este insarcinata si urmeaza sa devina mama pentru prima oara. Totul s-a intamplat in urma unui proces de fertilizare pe care vedeta in varsta de 44 de ani l-ar fi facut pentru a treia oara. Si, cum a treia oara e cu noroc, Elena Udrea a reusit sa isi indeplineasca…

- Stirea care a aparut sambata seara despre presupusa sarcina a Elenei Udrea nu este decat alt fake news care atrage presa din Romania si publicul intr-o noua capcana. "Nu este adevarat. Nu sunt insarcinata. Nu am inceput nicio procedura de fertilizare invitro. Este un fakenews", a declarat…

- Potrivit acesteia, fosta șefa a Cancelariei Prezidențiale a lui Traian Basescu ar fi ramas insarcinata in urma unui proces reușit de fertilizare desfașurat la o clinica din București. De asemenea, se scrie ca Elena Udrea ar fi la a treia incercare de ramane insarcinata, iar cel care a insistat…

- Elena Udrea și partenerul ei de viața, Adrian Alexandrov, urmeaza sa devina parinți pentru prima data. Imaginile cu cei doi demonstreaza cat de mult se iubesc. Elena Udrea ar urma sa devina mamica pentru prima data . Blonda, care și-ar fi facut fertilizare in vitro, traiește o poveste de dragoste cu…

- Dupa un joc foarte greu, unde cele doua echipe au dat tot cei mai bun sa castige, in cele din urma Faimosii au reusit sa castige jocul Arena Exatlon, cu 10-9 impotriva Razboinicilor. Imediat dupa ce s-a jucat finala, unul dintre sportivii de la Faimosi a facut dezvaluiri despre relatia Claudiei Pavel…

- Presedintele american Donald Trump a declarat intr-un interviu publicat joi de ziarul Wall Street Journal ca are "probabil" o relatie buna cu liderul nord-coreean Kim Jong-un."Probabil am o relatie foarte buna cu Kim Jong Un. Am relatii cu oameni. Cred ca sunteti surprinsi", il citeaza pe…

- In ultima vreme, Elena Udrea a lasat impresia ca traieste a doua tinerete, gratie relatiei pe care o are cu Adrian Alexandrov. Totusi, chiar daca si-a luat inima in dinti si i-a oferit inelul de logodna blondinei, barbatul se confrunta cu o mare dilema. Acesta are retineri atunci cand vine vorba de…

- Premierul Mihai Tudose a afirmat, miercuri, ca are o relatie institutionala cu presedintele PSD, Liviu Dragnea, si a negat ca si-ar dori functia de presedinte al social-democratilor. "Astazi avem o relatie institutionala si asa va fi", a spus Tudose la Antena 3. El a tinut sa…

- Ministrul Afacerilor Externe, Teodor Melescanu, a avut, miercuri, o intrevedere cu grupul sefilor de misiune din statele arabe acreditati la Bucuresti, ministrul subliniind ca una dintre prioritatile politicii externe romanesti este dezvoltarea relatiilor politice si economice cu Grupul statelor…

- Previziuni 2018 Berbec Dragoste si cuplu Se prea poate ca 2017 sa fi fost destul de plin pe aceste planuri, dar nici anul urmator nu se va lasa mai prejos din acest punct de vedere. Se intrevad așadar schimbari mari la acest nivel, dar daca incerci sa le gestionezi cu ințelepciune, nimic nu…

- Prima sotie a lui Adrian Mutu, Alexandra Dinu, traieste o frumoasa poveste de dragoste, de mai bine de 3 ani, cu cunoscutul actor și producator de film Jeffrey Greenstein. Intr-un interviu pentru primul numar din 2018 al revistei OK! Magazine, Alexandra vorbește pentru despre iubitul sau și despre relația…

- Iata care sunt cele 3 zodii carora inima le va bate puternic anul acesta: Taur Așteptarea ia sfârșit. Ai suferit multa vreme de singuratate, însa în 2018 norocul îți surâde în plan sentimental. Te îndragosteșți inexplicabil de o persoana spre…

- Elena Udrea și-a petrecut noaptea din ani alaturi de iubitul ei, Adrian Alexandrov, cel care decis sa ii faca o surpriza de zile mari.Potrivit spynews.ro, in urma cu cateva zile, Adrian Alexandrov a mers la o agenție de turism pentru a cumpara doua bilete spre Thailanda. La ultima intalnire…

- 2017 a fost marcat de nenumarate contre intre presedintele Klaus Iohannis si liderii coalitiei de guvernare. Relatia dintre seful statul si seful PSD s-a deteriorat inca de la finalul lui 2016 si a continuat intr-o nota tensionata pana in prezent. Presedintele a criticat masurile fiscale, s-a opus vehement…

- In a doua zi de Craciun, Elena Udrea isi aniverseaza ziua de nastere. Controversata blonda din lumea politicii romanesti implineste 44 de ani, iar ea se afla departe de tara. De pe meleagurile insorite pe care se distreaza, vedeta a facut publica o poza, care a fost insotita de un mesaj.

- SCORPION: Nativii nascuți sub acest semn zodiacal s-au saturat pana peste cap de toate reproșurile pe care le-au primit din partea partenerului de viața. Totuși, acești nativi inca spera ca relația sa iși revina, chiar daca sunt conștienți ca povestea de dragoste nu are nici un viitor in aceste…

- Atacuri in valuri ale Elenei Udrea. Fostul ministru al Turismului a desființat-o pe Laura Codruța Kovesi, in urma scandalului privind interceptarile facute de DNA. Elena Udrea l-a atacat voalat și pe Traian Basescu. "Daca eu as fi fost astazi seful opozitiei, alta ar fi fost Romania! Tocmai pentru…

- Procurorii DNA de la Secția de combatere a infracțiunilor asimilate infracțiunilor de corupție i-au trimis in judecata, in stare de libertate, pe fostul ministru Elena Udrea și pe omul de afaceri Dan Andronic, jurnalist al unei publicații centrale, pentru trafic de influența și spalare a banilor, respectiv marturie…

- Iata comunicatul Direcției Naționale Anticorupție: "In cauza mediatizata prin comunicatul nr. 1628/VIII/3 din 20 octombrie 2015, punctul B, procurorii din cadrul Direcției Naționale Anticorupție – Secția de combatere a infracțiunilor asimilate infracțiunilor de corupție au dispus trimiterea…

- Flavia, vecina de la ”Neatza cu Razvan si Dani”, a avut o scurta conversatie despre relatii cu colegul ei Dani. Cu aceasta ocazie, blonda a dezvaluit ce-si doreste de la barbatul de langa ea.

- Regele Mihai n-a avut o copilarie prea usoara. Si aceasta se datoreaza, in mare parte, deciziilor luate de Carol al II-lea de a pleca sau de a reveni in tara, de a lua tronul, de a alege o femeie si de a o izgoni pe alta. In acest timp, regina Elena, mama regelui Mihai, a fost cea care l-a educat pentru…

- Regele Mihai n-a avut o copilarie prea usoara. Si aceasta se datoreaza, in mare parte, deciziilor luate de Carol al II-lea de a pleca sau de a reveni in tara, de a lua tronul, de a alege o femeie si de a o izgoni pe alta. In acest timp, regina Elena, mama regelui Mihai, a fost cea care l-a educat pentru…

- Incep prin a mulțumi cuplurilor care au grija de relația lor și pentru care relația este o prioritate. Intalnesc din ce in ce mai multe cupluri, femei și barbați care iși doresc sa cunoasca mai multe despre relații și iubire, și care nu mai percep o intalnire cu un terapeut ca o rușine, eșec sau inutilitate.…

- Relația dintre Codin Maticiuc și Flavia, frumoasa asistenta a matinalilor de la Antena 1, a fost deconspirata, ieri, de paparazii Spynews.ro. Cu toate acestea, informațiile primite de reporterii Spynews.ro demonstreaza ca relația lor este mult, mult mai veche.

- Plimbata de prea multe ori prin instante, Elenei Udrea i-a sarit mustarul. ”Altii aveau parghiile si n-au inteles la vremea aceea ce se intampla cu statul paralel”, a sutat Udrea direct in poarta lui Basescu. Prezenta la ICCJ cu ocazia judecarii apelului in procesul ”Gala Bute”, Elena Udrea si-a iesit…

- Actrita Jennifer Lawrence, in varsta de 27 de ani, si regizorul Darren Aronofsky, in varsta de 48 de ani, s-au despartit dupa un an de relatie, informeaza The Hollywood Reporter. Jennifer Lawrence, de 27 de ani, și Darren Aronofsky, de 48 de ani, formau un cuplu de aproximativ un an, cand…

- In ultimul an, Brighitte și Ilie Nastase au ținut primele pagini ale ziarelor, declarand in stanga și dreapta ca relația lor este pe butuci și ca nimic nu mai merge intre ei. Mai mult, Brigitte se plangea ori de cate ori avea ocazia de faptul ca Ilie Nastase nu mai are sentimente pentru ea și ca o ignora…

- Elena Udrea a atras atenția cu fizicul sau inca de pe vremea cand era foarte tanara și iși incerca norocul la concursurile de frumusețe. Elena Udrea a fost inca din adolescenta o femeie care intorcea toate privirile. Bruneta pe atunci, ea s-a facut remarcata inca din timpul liceului, cand a participat…

- LEU + RAC: Aceste doua semne zodiacale se atrag foarte tare, insa o relație intre cei doi nu va dura pentru ca leul vrea siguranța, iar racul nu poate oferi acest lucru pana nu este sigur de sentimentele partenerului. Relația lor va fi cu multe coborașuri și vor exista multe episoade…

- CANCAN.ro, site-ul nr. 1 din Romania , va dezvaluie, in exclusivitate, cu cine se iubeste Diana Roibu, fosta sotie a lui Dorin Cocos! Basarabeanca s-a casatorit cu milionarul dupa ce el a divortat de Elena Udrea, insa l-a parasit inainte sa fie condamnat definitiv in dosarul "Microsoft". Presa din Romania…

- Ce similitudini pot exista între gala de box profesionist Bute – Mendy, finanțata de la stat, și asfaltarea drumului județean Dâmbovița Gratia – Dobrotești, cu tranziție prin Siliștea și Ciolanești? De fapt, exista multe coincidențe, scrie Catalin Tolontan. Pentru…

- Poate nu credeai ca este posibil, dar afla ca da, o relatie poate supravietui dupa o infidelitate. Desi o aventura este un test deosebit de greu pentru o relatie, daca cei doi parteneri isi doresc sa continue si isi doresc sa faca anumite schimbari, reconstruirea unei legaturi este posibila. Iata cum.…

- Dupa ce au aparut primele imagini cu noul iubit al Simonei Halep, Ilie Nastase a vorbit, in exclusivitate pentru Spynews.ro, despre relatia romancei care ocupa cea mai inalta pozitie in clasamentul WTA.

- Dupa ce Elena Udrea s-a destrabalat alaturi de un tinerel la nunta anului, iubitul blondinei a vorbit, in exclusivitate, pentru Spynews.ro. Adrian Alexandrov a dezvaluit amanunte picante din relatia pe care o are cu celebra blonda.

- Selena Gomez și muzicianul canadian Abel Makkonen Tesfaye au decis sa se desparta dupa o relație de zece luni. Desparțire celor doi a fost confirmata de site-ul cu informații despre celebritați TMZ, care susține ca, de mai multe saptamani, cuplul nu s-a mai afișat public, deoarece relația lor s-a…

- Traian Basescu, sotia lui, Maria, si Elena Udrea si-au facut aparitia la cea mai grandioasa nunta din Romania. Primarul din Ulmeni, Lucian Morar, si-a unit destinele cu artista de muzica populara Ioana Pricop, iar petrecerea de dupa a fost una cu mare fast, la care au fost invitati 7.000 de oameni.

- Nunta istorica in Maramures! Cantareata Ioana Pricop si primarul localitatii Ulmeni, Lucian Moraru, s-au casatorit in acest weekend si au invitat toate satele din comuna. 7.000 de oameni au fost asteptati sa vina la evenimentul despre care a vorbit o tara intreaga. Printre invitati, au fost si Elena…

- Relatia dintre Lidia Buble si Razvan Simion pare sa fie una din ce in ce mai puternica, iar de acest lucru da dovada si faptul ca cei doi se gandesc deja la urmatorul capitol cat se poate de serios din povestea lor de dragoste. Dincolo de talentul ei incontestabil, un alt motiv pentru care fanii o adora…