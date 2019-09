Stiri pe aceeasi tema

- Președintele Pro Romania, Victor Ponta, a anunțat, pe Facebook, ca partidul sau va contribui la eforturile opoziției de a demite guvernul conduse de Viorica Dancila, dar nu va face parte dintr-un guvern constituit in jurul PNL și USR. Victor Ponta a precizat care vor fi direcțiile de acțiune ale Pro…

- "Eu imi doresc si militez pentru un guvern de centru-stanga pentru ca sunt social-democrat si cred in buna guvernare din anii 2001-2004 si 2012-2015! Daca insa grupul din jurul Vioricai Dancila (si ea insasi) va duce pana in prapastie Guvernul, PSD si votul din decembrie 2016 - atunci cele doua partide…

- Dana Varga, consilierul premierul Viorica Dancila pe 'problematica roma', anunța astazi pe Facebook ca și-a depus demisia din ALDE, partidul condus de Tariceanu. „Dupa 13 ani de implicare politica alaturi de domnul Calin Popescu Tariceanu și familia liberala, ani in care am muncit in toate campaniile…

- "Stilul acesta mincinos și duplicitar al domnului Victor Ponta este unul dintre motivele pentru care nu am mai dorit sa colaboram, pana la urma. Neseriozitatea sa, dorința permanenta de a ieși in fața prin orice mijloace, inclusiv prin neadevaruri nu fac casa buna cu PSD. Este un om incapabil sa…

- ​În coaliție de guvernare cu PSD, Calin Popescu Tariceanu anunța, pe Facebook, o alianța politica cu Pro România, condusa de Victor Ponta. ​„Discuții fructuoase în aceasta dimineata cu liderul Pro România, Victor Ponta : am hotarât o viitoare colaborare sub…

- Intrebat daca ALDE va avea discutii cu PRO Romania pentru a sustine un candidat comun, Calin Popescu Tariceanu a spus ca a discutat cu Victor Ponta pe acest subiect, dar problema este ca ALDE este la guvernare, iar PRO Romania este in opozitie. In acest context este "impropriu" ca Pro Romania sa…

- Un deputat PSD din Dolj a trecut la Pro Romania și va coordona in județ partidul condus de Victor Ponta. Anunțul a fost facut dupa ce Ponta a discutat cu Viorica Dancila despre un candidat comun PSD-ALDE-Pro Romania la prezidentiale. "Noul coordonator ProRomania pentru Judetul Dolj - deputatul…

- Fostul premier Victor Ponta, liderul partidului Pro România, are comentarii acide, pe Facebook, la interviul pe care un alt fost premier, Dacian Cioloș, l-a acordat vineri seara emisiunii „24/7” de la Digi24. Dacian Cioloș a convenit cu Dan Barna, prezidențiabilul USR, sa fie nominalizat…