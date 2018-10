Stiri pe aceeasi tema

- Președintele PNL, Ludovic Orban, a declarat marți ca 49 de liberali s-au inscris pe lista candidaturilor la alegerile europarlamentare, printre care Crin Antonescu, Vasile Blaga, Alina Gorghiu, Cristian Bușoi, dar și primarul municipiului Alba Iulia, Mircea Hava.Citește și: Carmen Dan se DISTANȚEAZA…

- Ioan Ghișe și-a anunțat intenția de a candida ca independent la alegerile din mai 2019 pentru Parlamentul European.„Cred in vocatia europeana a Romaniei si am militat 27 de ani pentru acest crez, in functii de demnitate alese: consilier municipal, consilier judetean si primar al Brasovului,…

- Președintele PNL, Ludovic Orban, a anunțat, duminica, dupa ședința BPN, ca liberalii vor „participa la alegerile europarlamentare pe propriile picioare”, dupa ce liderul PMP, Eugen Tomac anunțase sambata ca va sta de vorba cu cei din opoziție pentru a participa impreuna la europarlamentare, scrie…

- Biroul Politic National al PNL discuta la acesta ora criteriile pentru selectia candidatilor la alegerile europarlamentare din 2019. Candidaturile se depun pana pe data de 1 septembrie 2018, iar activitatea din cadrul Parlamentului, experinta politica, personala si internationala se numarar printre…

- PNL stabileste in sedinta Biroului Executiv de luni care sunt criteriile, calendarul si procedura de alegere a candidatilor pentru alegerile europarlamentare. Potrivit unor surse politice candidatii trebuie sa vina cu un CV profesional, un CV politic dar si cu un proiect pentru Parlamentul European.