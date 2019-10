Condimentul-minune: 'programează' celulele canceroase să se autodistrugă Cancerul intestinului gros este a doua cauza de deces dintre toate tipurile de cancer din Europa si, anual, in lume mor 700.000 de oameni din aceasta cauza. Cancerul de colon poate fi prevenit insa, deoarece dintre toate tipurile de cancer, acesta este cel mai influențat de alimentație. Recent, cercetatorii de la Department of Surgery, Dalhousie University, Halifax, Nova Scotia, Canada au descoperit ca substanța activa din tumeric-cucurmina- poate programa celulele canceroase sa se autodistruga. AMENDA pentru Raiffeisen: Ce le faceau ofițerii de credite clienților, fara… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

Sursa articol si foto: stiripesurse.ro

