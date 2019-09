Stiri pe aceeasi tema

- Programul „Litoralul pentru toti”, prin care turistii beneficiaza de cazare la mare platind intre 50 si 140 de lei pe zi, incepe astazi si va dura pana la finalul lunii septembrie. „Acest program social este destinat turistilor care isi doresc o vacanta la malul marii la…

- Unul dintre cei mai mari producatori de haine din Romania, cu peste 200 de angajati si 71 de ani de existenta pe piata noastra, analizeaza posibilitatea vanzarii mai multor proprietati catre un grup german.

- Unul dintre cei mai mari producatori de haine din Romania, cu peste 200 de angajati si 71 de ani de existenta pe piata noastra, analizeaza posibilitatea vanzarii mai multor proprietati catre un grup german.

- Consiliul Concurentei a autorizat tranzactia prin care OMV Petrom SA externalizeaza catre GSP Offshore SRL unele operatiuni de mentenanta, operatiuni portuare si servicii conexe, impreuna cu activele aferente si angajatii Zonei de productie X – Petromar.

- Portoricanul Luis Fonsi, unul dintre autorii celebrului hit „Despacito” a susținut un concert in Romania, intr-un club de fițe din Mamaia. A incasat un onororariu generos, insa spectatorii nu au fost mulțumiți de prestația sa.

- Revarsarea apelor a prilejuit nu doar o impresionanta demonstratie de solidaritate si de caritate din partea oamenilor „cu stare” din Romania, in frunte cu Regele Carol I, ci si filmarea unuia dintre primele documentare despre tara noastra.

- "Romania se dovedește a fi nu numai țara care iși vinde resursele pe nimic, economia pentru investitorii strategici de pe listele diferitelor ambasade, armata pentru un iluzoriu sprijin de peste mari și țari, invațamantul pentru tot felul de experimente, doctorii pentru sanatatea celor din vest,…

- Si de aceasta data avem de fapt o masina Seria 3 care se vinde de cativa ani sub numele de Seria 4 Coupe. Sub capota avem aceeleasi motoare gasite si pe noul Seria 3 care se vinde in Romania de catre Automobile Bavaria. Singurele diferente sunt la numarul de portiere…