- Presedintele Senatului, Calin Popescu Tariceanu, si președintele Camerei Deputaților, Liviu Dragnea, au depus o inițiativa legislativa pentru desecretizarea tuturor protocoalelor cu SRI din ultimii 13 ani.

- Presedintele Senatului, Calin Popescu-Tariceanu, a declarat joi, dupa intalnirea din coalitia de guvernare, ca ministrul Justitiei a facut o prezentare a ordonantei de urgenta care va prelua "o serie" de recomandari ale Comisiei de la Venetia privitoare la legile Justitiei, precizand ca acest act…

- Vicepresedintele Republicii India, Venkaiah M. Naidu, aflat in vizita in Romania in perioada 18-20 septembrie, se intalneste miercuri cu seful statului, Klaus Iohannis, cu presedintele Senatului, Calin Popescu-Tariceanu, cel al Camerei Deputatilor, Liviu Dragnea, si cu premierul Viorica Dancila informeaza…

- Potrivit unor surse politice citate de Agerpres, au fost discutate probleme energetice, situatia Complexului Energetic Hunedoara, Complexului Energetic Oltenia si Nuclearelectrica. La sedinta a fost prezent si Darius Valcov, consilierul premierului pe probleme economice, ministrul Energiei, Anton…

- Presedintele Senatului, Calin Popescu Tariceanu, a apreciat luni ca solicitarea presedintelui PSD, Liviu Dragnea, referitoare la stingerea efectelor protocoalelor merita luata in seama, adaugand ca toate persoanele trebuie sa aiba dreptul la un proces corect. Intrebat cum comenteaza solicitarea lui…

- Președintele Senatului, Calin Popescu Tariceanu, a readus in discuție ordonanța de urgența anunțata de Tudorel Toader prin care ar urma sa se permita revizuirea sentințelor din dosarele in care s-a lucrat pe baza protocoalelor dintre parchete și SRI."Am vazut din partea ministrului Justiției,…

- Premierul Viorica Dancila a anuntat joi ca prima rectificare bugetara din acest an va fi pozitiva, actul normativ in acest sens urmand a fi adoptat in a doua jumatate a lunii august. "Avem o rectificare bugetara pozitiva, avem venituri in plus la bugetul general consolidat per sold de aproape sase miliarde…

- Presedintele Senatului, Calin Popescu-Tariceanu, si cel al Camerei Deputatilor, Liviu Dragnea, au plecat joi de la sediul Guvernului, dupa aproximativ doua ore de discutii cu premierul Viorica Dancila. Potrivit unor surse guvernamentale, presedintii celor doua Camere au discutat, la Palatul…