- Judecatoria Buzau l-a condamnat recent pe Cosmin Andraș Cazan, un interlop din Buzau, la șapte ani de inchisoare pentru nu mai puțin de 10 infracțiuni, comise in mai puțin de 24 de ore. Faptele au avut loc in zilele de 31 ianuarie și 1 februarie. Mai exact, așa cum reiese din minuta instanței, Cazan…

- Polițiștii din Cugir au continuat investigațiile in ceea ce privește o infracțiune de lovire sau alte violențe savarșita de un tanar asupra unor barbați din Cugir. Anchetatorii au descoperit ca victimelor le-a fost sustrasa o suma de bani și un telefon mobil și au schimbat incadrarea juridica a faptei…

- Polițiștii din județul Timiș au facut din nou uz de arma, vineri, dupa ce doi indivizi reclamați ca ar fi furat lemne au agresat o persoana. Intervenția a avut loc la doar cateva ore de la momentul in care oamenii legii din Timișoara au tras focuri de arma pentru a prinde un tanar condamnat pentru talharie.…

- Potrivit sursei citate, joi seara, in jurul orei 22,30, politistii Sectiei 3 Timisoara au observat un grup de persoane are se aflau in fata unei societati comerciale. La vederea politistilor, persoanele in cauza au inceput sa fuga. Oamenii legii au identificat o fata, iar in urma verificarilor au…

- Un barbat din Turda, condamnat la inchisoare pentru talharie calificata de Judecatoria Aiud, a fost prins la Cluj de poliție, cu sprijinul luptatorilor SAS. Va sta patru ani dupa gratii. Potrivit IPJ Cluj, miercuri, in jurul orei 9.30, politistii Serviciului de Investigatii Criminale Cluj, cu sprijinul…

- Politistii din cadrul Sectiei 4 Prundeni au fost sesizati, in noaptea de 26-27 aprilie, de catre un barbat din comuna Scundu ca 4 persoane necunoscute au patruns in locuința sa cu intenția de a-i sustrage o suma de bani, totodata ...

- Un barbat, condamnat pentru talharie calificata, a fost capturat de politistii ialomiteni in timpul unei razii pentru depistarea persoanelor urmarite, disparute de la domiciliu sau care se sustrag de la executarea unor pedepse privative de libertate.

- Ieri, 15 aprilie 2019, politistii de ordine publica din cadrul Politiei Municipiului Alba Iulia, sprijiniti de politistii Sectiei 1 Politie Rurala Galda de Jos au identificat si retinut o femeie in varsta de 45 de ani, din comuna Metes, posesoarea unui mandat de executare a pedepsei inchisorii, emis…