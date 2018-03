Stiri pe aceeasi tema

- Un solicitant de azil a fost condamnat la inchisoare pe viata pentru viol si crima in Germania, intr-un caz care a starnit tensiuni asupra valului de migranti, scrie BBC. Hussein Khavari, care...

- Un barbat a primit o pedeapsa record din partea judecatorilor Curtii de Apel Suceava, pentru tainuire: 225 de ani de inchisoare! Pedeapsa a fost posibila pe baza calculelor prevazute in Codul Penal. Barbatul a primit pedepse in 17 d...

- Piromanul Petrica Mandrila zis „Polonic” a ajuns la spital dupa ce si-a taiat cu o lama organul genital la cateva ore distanta dupa ce a fost incarcerat in Penitenciarul Botosani. Individul a fost arestat preventiv la mijlocul lunii trecute pentru ca a violat o adolescenta in varsta de 15 ani.

- Procuratura din Florida a anuntat marti ca intentioneaza sa ceara pedeapsa capitala impotriva lui Nikolas Cruz, pe care-l acuza de uciderea a 17 persoane in urma cu o luna la un liceu din Parkland, scrie AFP.Cruz, in varsta de 19 ani, urmeaza sa compara miercuri in justitie, in vederea inculparii…

- Traian Basescu lanseaza o ipoteza exploziva despre dosarul in care fratele sau, Mircea Basescu, a fost condamnat și a facut pușcarie. Fostul președinte e de parere ca dosarul ar fi facut parte dintr-o ințelegere intre DNA și Antena 3.”Eu mi-am dat seama ca serviciile nu mai sunt de partea…

- Un tanar de 28 de ani a fost retinut pentru 24 de ore, urmand sa fia adus astazi in fata judecatorilor Curtii de Apel Galati pentru confirmarea mandatului de arestare european si finalizarea procedurilor de extradare.

- Tanar din Ocna Mures condamnat definitiv la 9 ani de inchisoare pentru tentativa de omor • Rostaș Nelu Viorel mai trebuie sa plateasca peste 100.000 de lei reprezentand cheltuieli de spitalizare și daune morale catre victima Un tanar in varsta de 21 ani din Ocna Mures a fost condamnat definitiv la 9…

- Ioan Becali afla luni daca va fi eliberat din pușcarie. A cerut eliberarea condiționata. Fostul impresar, 65 de ani, a cerut Judecatoriei Slobozia sa fie eliberat condiționat, dupa ce a fost condamnat in dosarul „Mita pentru judecatoare”. Incarcerat in urma cu doua saptamani, fostul impresar afla luni…

- Becali este incarcerat la Penitenciarul din Slobozia, dupa ce a fost condamnat pe 20 februarie. Instanta suprema l-a condamnat pe Ioan Becali la de trei ani de inchisoare, iar in cazul fratelui sau, Victor Becali, magistratii au decis sa sa fie condamnat la cinci ani si opt luni de inchisoare. Sursa:…

- Un adolescent galez in varsta de 17 ani a fost condamnat la inchisoare pe viata dupa ce a fost gasit vinovat de planuirea unui atac terorist la un concert pe care cantaretul Justin Bieber l-a sustinut in Cardiff, scrie nme.com.

- Romancierul si jurnalistul turc Ahmet Altan, deja condamnat la inchisoare pe viata pentru presupuse legaturi cu tentativa de puci din iulie 2016, a primit miercuri o noua pedeapsa de aproape sase ani de detentie, conform agentiei oficiale de presa Anadolu, citata de AFP.

- Leonid Volneanschi, fostul proprietar al holdingului ELAT, ar putea fi anunțat in urmarire generala pentru a executa pedeapsa cu inchisoarea. Curtea de Apel Chișinau a lasat in vigoare sentința de 9 ani de inchisoare pentru o presupusa escrocherie, pronunțata anul trecut pe numele lui Volneanschi, scrie Crime…

- Un barbat din comuna Straja care a fost condamnat pentru pentru savarșirea infracțiunii de „contrabanda in forma agravanta” a fost incarcerat la Penitenciarul Botoșani. In cursul zilei de vineri, pe numele barbatului, cu varsta de 39 de ani, a fost emis un mandat de executare a pedepsei inchisorii,…

- Un brailean de 30 de ani se acundea de autoritati la Brasov dupa ce fusese condamnat la peste sase ani de inchisoare pentru proxenetism si lipsire de libertate in mod ilegal. Individul a fost incarcerat in Penitenciarul de Maxima Siguranta Codlea.

- Un barbat de 59 de ani a fost retinut de politisti si incarcerat in Penitenciarul de Maxima Siguranta Galati. Individul se sustragea de la executarea unei pedepse, la care a fost condamnat de Judecatoria Braila.

- Cancelarul german, Angela Merkel, a condamnat joi uciderea civililor in Siria referindu-se la un 'masacru' si a afirmat ca Berlinul va discuta cu Rusia in cadrul eforturilor de a se pune capat violentelor, relateaza Reuters si AFP.'Ceea ce vedem in prezent, evenimentele teribile din Siria,…

- In acest week-end, politistii Serviciului de Investigatii Criminale au pus in aplicare un mandat de executare a pedepsei inchisorii emis de Tribunalul Cluj Napoca. Acesti au identificat si retinut un tanar de 26 de ani din Baia Mare, condamnat la executarea unei pedepse de cinci ani inchisoare pentru…

- Astfel, in perioada 9 - 15 februarie, politistii din intreaga tara, sub coordonarea Directiei de Investigatii Criminale a Politiei Romane, au depistat 134 de persoane semnalate ca fiind disparute, dintre care 80 de minori. De asemenea, au fost depistate 61 de persoane urmarite in temeiul legii.…

- La data de 15 februarie a.c., politistii Compartimentului Investigatii Criminale din cadrul Politiei orasului Cugir au identificat si retinut pe un barbat de 33 de ani din Cugir, posesor al unui mandat de executare a pedepsei inchisorii, emis de Judecatoria Alba Iulia. M.I. a fost condamnat la executarea…

- Americanul de origine afgana Ahmad Khan Rahimi a fost condamnat marti la inchisoare pe viata pentru atentatele cu bombe comise in 2016, in cartierul Chelsea din districtul newyorkez Manhattan, informeaza AFP si Reuters. Un juriu decisese inca din octombrie anul trecut ca el a comis opt infractiuni…

- Politisti din cadrul Politiei Orasului Rovinari au depistat, pe raza orasului, un barbat, de 31 de ani, din localitate, pe numele caruia Judecatoria Targu Jiu a emis un mandat de executare a pedepsei inchisorii. Tanarul avea de executat o pedeapsa ...

- Scenele s-au petrecut la un punct de trecere a frontierei. In imagini, apar 4 barbati apropiindu-se de linia de demarcatie si salutandu-se destul de calduros. Apoi, cate unul din fiecare parte trece pe teritoriul celeilalte tari. Potrivit Serviciilor de Informatii ale Estoniei, Rusia a eliberat un…

- Interlopul Marian Tiuga, condamnat ieri la noua ani de inchisoare cu executare pentru trafic de persoane nu a fost gasit pentru a fi depus in puscarie, au transmis surse din Politie pentru „Adevarul”.

- Un tribunal din Ankara a condamnat miercuri la inchisoare pe viata 64 de ofiteri si elevi ai unei academii militare din capitala tarii, pentru implicare in tentativa esuata de puci din iulie 2016, a relatat agentia Anadolu, citand o sursa judiciara, transmite Reuters. Alti 100 de inculpati au fost…

- Un barbat din Repedea, condamnat pentru comiterea de infractiuni la regimul circulatiei pe drumurile publice, si-a pierdut libertatea. Acesta a fost incarcerat de politisti. La sfarsitul saptamanii trecute, politistii Sectiei 4 Politie Rurala Leordina au pus in aplicare un mandat de executare a pedepsei…

- Fostul ministru al Economiei, Codruț Șereș, a fost eliberat din Penitenciarul Jilava, dupa condamnarea la aproape 5 ani de inchisoare, din urma cu 3 ani. Șereș il urmeaza pe Zsolt Nagy, fostul...

- Un barbat din Repedea, condamnat pentru comiterea de infractiuni la regimul circulatiei pe drumurile publice, si-a pierdut libertatea. Acesta a fost incarcerat de politisti. La sfarsitul saptamanii trecute, politistii Sectiei 4 Politie Rurala Leordina au pus in aplicare un mandat de executare a pedepsei…

- Un baimarean, condamnat pentru comiterea infractiunii de ultraj,li-a pierdut libertatea pentru urmatorii trei ani. Acesta a fost incarcerat ieri de politisti. Joi, 1 februarie, politistii Biroului Urmariri au mai pus in aplicare un mandat de executare a pedepsei cu inchisoarea. Acestia au identificat…

- De ani de zile, o mama traiește o adevarata drama din cauza fiului ei. Terorizata de cel caruia i-a dat viața, femeia a obținut chiar un ordin de restricție impotriva propiului copil. Actul nu a fost suficient pentru a o proteja.

- Un baimarean, condamnat pentru comiterea infractiunii de ultraj,li-a pierdut libertatea pentru urmatorii trei ani. Acesta a fost incarcerat ieri de politisti. Ieri, 01 februarie, politistii Biroului Urmariri au mai pus in aplicare un mandat de executare a pedepsei cu inchisoarea. Acestia au identificat…

- Ciprian Sabin Mares, maior in cadrul SRI Arad, a fost condamnat definitiv joi de Curtea de Apel Timisoara la 3 ani si 6 luni inchisoare cu executare pentru trafic de droguri. Initial, in decembrie 2017, maiorul SRI primise la Tribunalul Arad o pedeapsa de 2 ani si 6 luni inchisoare cu suspendare, insa…

- Judecatorii Curtii de Apel Timisoara l-au condamnat, joi, la trei ani si jumatate de inchisoare cu executare pe maiorul SRI Ciprian Sabin Mares din Arad, condamnat initial de Tribunalul Arad la doi ani si jumatate cu suspendare pentru trafic de droguri. Decizia este definitiva.

- Un baimarean condamnat pentru contrabanda si un barbat din Covasna condamnat pentru talharie, au fost depistati si incarcerati ieri de politistii maramureseni. Politistii Biroului Urmariri au identificat un baimarean de 57 de ani, pe numele caruia Judecatoria Zalau a emis mandat de executare a pedepsei…

- Fostul presedinte al Consiliului Judetean (CJ) Cluj, Horea Uioreanu, a fost condamnat, miercuri, definitiv, printr-o decizie a Curtii de Apel (CA) Cluj, la 6 ani si 4 luni de inchisoare cu executare pentru luare de mita, fals in inscrisuri sub semnatura privata si tentativa la spalare de bani.…

- Acum o luna, Departamentul Instituții Penitenciare a respins cererea unui grup de jurnaliști de a realiza un interviu cu fostul premier Vlad Filat, condamnat la 9 ani de inchisoare cu executare, motivand ca nu este in drept sa autorizeze intrevederea fara permisiunea speciala a organului de urmarire…

- Saptamana aceasta, in urma actiunilor desfasurate, polițiștii au depistat 167 de persoane care erau disparute sau pe numele carora existau mandate emise de instantele de judecata. Politistii din intreaga tara, sub coordonarea Direcției de Investigații Criminale a Poliției Romane, au ...

- Procurorii au cerut arestarea lui Raoul, dupa ce a fost prins de trei ori conducand fara permis și a fost condamnat la munca in folosul comunitații. Se pare ca procurorii care se ocupa de caz au cerut pedeapsa cu inchisoarea si arestarea preventiva a lui Raoul, in schimb, judecatorii, au decis altceva.…

- Un politist din judetul Satu Mare, trimis in judecata de DNA pentru trafic de influenta si luare de mita si care a fost condamnat la trei ani si opt luni de inchisoare cu executare, a fost incarcerat, joi, la Penitenciarul din oras. Inspectoratul de Politie Judetean (IPJ) Satu Mare precizeaza,…

- O tanara l-a dat in judecata acuzandu-l ca a santajat-o in mai multe randuri. I-a cerut 1.000 de euro pentru a nu publica mai multe fotografii indecente in mediul virtual. Barbatul a fost gasit vinovat si condamnat initial la 5 ani de inchisoare. A facut recurs insa pedeapsa finala data de…

- Mandat de executare a pedepsei inchisorii, pus in aplicare de polițiștiLa data de 12 ianuarie a.c., polițiștii Secției 2 Poliție Rurala Gugești au pus in aplicare un mandat de executare a pedepsei inchisorii. Mandatul a fost emis de Judecatoria Constanța pe numele unui barbat, de 25 ani, din localitate,…

- Mentinerea ordinii si linistii publice, prevenirea si combaterea comertului ilicit si a accidentelor rutiere constituie prioritati ale politistilor sigheteni. Cu ocazia targului lunar, organizat ieri la Sighetu Marmatiei, politistii de ordine publica impreuna cu cei de investigatii criminale si cei…

- Victor Becali va fi pus in libertate, dupa ce judecatorii de la Tribunalul Ilfov au dispus eliberarea sa conditionata, omul de afaceri aflandu-se in inchisoare din 2014, cand a fost condamnat la patru ani si opt luni de inchisoare, in dosarul „Transferurilor”.

- Condamnat in martie 2014 la 4 ani si 8 luni de inchisoare in "Dosarul Transferurilor", Victor Becali (56 de ani) va fi liberat joi seara din inchisoare! Incarcerat la Penitenciarul Poarta Alba, Victor Becali beneficiaza de o decizie favorabila definitiva, anunța Digi 24. Astfel, fratele lui "Giovanni"…

- Polițiștii Secției de Poliție Rurala Galanești au pus joi in executare un mandat de executare a pedepsei cu inchisoarea pentru Cezar Gheorghe Ieremița de 59 de ani, din comuna Fratauții Noi, emis de Judecatoria Radauți la aceeași data. Prin sentința emisa de magistrații radauțeni, barbatula fost ...

- Peste 8.300 de pachete de țigari au fost confiscate in ultimele 24 de ore de catre polițiștii de frontiera din cadrul I.T.P.F. Sighetu Marmației. Acestea au fost descoperite in Punctul de Trecere a Frontierei Siret și la frontiera verde. Țigarile, de proveniența ucraineana, urmau sa ajunga pe piața…

- Pe durata sarbatorilor de iarna, numarul trenurilor și a personalului de la casele de bilete din garile mari CFR Calatori va fi suplimentat. De asemenea, vanzarile biletelor fara loc va fi limitata. Pentru a face fața solicitarilor publicului cu ocazia sarbatorilor de iarna, trenurile care circula pe…