Stiri pe aceeasi tema

- Instanta suprema reia in 17 septembrie judecarea apelurilor din dosarul de coruptie in care Darius Valcov, fostul consilier al Vioricai Dancila, a fost condamnat la opt ani de inchisoare.UPDATE: Instanta suprema a amanat, marti, pentru 15 octombrie, dosarul de coruptie in care Darius Valcov a fost condamnat…

- Memoria regretatului taragotist Dumitru Farcaș este cinstita cu un monument natural, în cadrul ansamblului de monumente de la Țebea (județul Hunedoara) ridicat în memoria unor mari personalitați precum Avram Iancu, Horea, Regele Ferdinand I, Regina Maria și Henri Mathias Berthelot. La…

- ​Juan Angel Napout, fost presedinte al Federatiei Paraguayene de Fotbal, condamnat de justitia americana la noua ani de închisoare pentru implicarea în vastul scandal de coruptie FIFAGate, a fost suspendat pe viata de forul fotbalistic mondial, informeaza AFP. Decizia a fost luata de Comisia…

- Procurorul special al Macedoniei de Nord responsabil cu anchetarea cazurilor de crima organizata, Katica Janeva, a fost arestata miercuri sub acuzatia de coruptie, a anuntat procurorul-sef Ljubomir Joveski intr-o conferinta de presa la Skopje, transmite dpa.Conform agentiei Mak Press, politia…

- Ziarul Unirea BNR anunța apariția unei noi monede in circuitul numismatic: imagini cu Regele Ferdinand și Regina Maria pe aversul acesteia Banca Naționala Romana anunța anunța apariția in circuitul numismatic a unei noi monede din aur și alama pentru colecționare, incepand cu data de 27 august 2019.…

- Ziua Porților Deschise in Portul Constanța Foto: Arhiva. În Portul Constanta zeci de nave militare au invitat, azi, populatia la bordul lor, cu ocazia Zilei Marinei Române, sarbatorita pe 15 august. Publicul are acces pâna la ora 17:30. Sorin Cealera transmite. …

- Caștigatorul licitației pentru furnizarea de corvete multifuncționale este asocierea dintre compania franceza Naval Group și Șantierul Naval Constanța. Anunțul a fost facut de Romtehnica SA, compani care a organizat licitația pentru corvetele militare. In cadrul licitației, Ministerul Apararii Naționale…

- Consilierii locali din Pitești au decis joi, in urma unui vot secret, pentru ca fostul baron PSD Constantin Nicolescu sa ramana cetațean de onoare al orașului, potrivit EPitești.ro . Consilierii liberali inițiasera un proiect de hotarare prin care lui Nicolescu, condamnat de doua ori pentru corupție,…