Condamnat la moarte, executat. A ascuns mai multe cadavre sub podeaua de la baie Roberto Moreno Ramos, in varsta de 64 de ani, a fost executat cu injectie letala la penitenciarul din Huntsville. El fusese condamnat la pedeapsa capitala dupa ce si-a omorat in bataie sotia si doi dintre copii in varsta de 3 si 7 ani, in 1992. Crima a avut loc in orasul Progreso, aproape de granita mexicana, unde familia traia de ani de zile. Barbatul a ascuns cadavrele sub podeaua de la baie. Trei zile mai tarziu Moreno Ramos s-a casatorit cu amanta lui, care nu stia ca barbatul era insurat. Cele trei cadavre au fost descoperite dupa doua luni. Timp de 25 de ani cat a fost inchis,… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol: dcnews.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Autoritațile din Statele Unite au impus joi sancțiuni impotriva a doua companii din Singapore, acuzate ca spalau bani pentru Coreea de Nord prin sistemul financiar american, au anunțat reprezentanții Departamentului Trezoreriei, relateaza Associated Press, informeaza Mediafax.Departamentul de Justiție…

- Comoania a pledat vinovata dupa ce anchetatorii au descoperit ca Alstom a platit mai mult de 75 de milioane de dolari intr-un deceniu pentru a caștiga contracte de 4 miliarde de dolari in țari precum Egipt, Indonezia, Arabia Saudita și Taiwan, generand profit de 300 de milioane de dolari. Autoritațile…

- Miliardarul Michael Bloomberg, fost primar al orasului american New York, s-a inscris in Partidul Democrat din Statele Unite, in contextul in care intentioneaza sa candideze impotriva presedintelui Donald Trump, politician republican, in scrutinul prezidential din anul 2020. "In momente-cheie…

- Iran a afirmat miercuri ca Statele Unite sunt "un regim de talhari", dupa ce Washingtonul a anuntat ca pune capat 'tratatului de prietenie' din 1955 dintre cele doua tari, ca urmare a unei decizii a Curtii Internationale de Justitie (CIJ), relateaza AFP preluata de Agerpres. "Astazi (miercuri),…

- Iran a afirmat miercuri ca Statele Unite sunt "un regim de talhari", dupa ce Washingtonul a anuntat ca pune capat 'tratatului de prietenie' din 1955 dintre cele doua tari, ca urmare a unei decizii a Curtii Internationale de Justitie (CIJ), relateaza AFP. "Astazi (miercuri), SUA s-au retras din…

- Curtea Internationala de Justitie (CIJ) a dispus miercuri ca Statele Unite sa puna capat sanctiunilor impuse Iranului vizand bunuri ”in scopri umanitare”, un revers pentru Washington, care a recuzat insa competenta Curtii in acest caz, relateaza AFP, informeaza News.ro. CIJ s-a pronuntat asupra…

- MAE a avertizat, marti, romanii care vor sa calatoreasca in Statele Unite, ca autoritatile locale din statele Carolina de Sud, Carolina de Nord si Virginia au declarat stare de urgenta din cauza uraganului Florence, fiind emise ordine de evacuare in zonele respective. "Ministerul Afacerilor…

- Presedintele Camerei Deputatilor, Liviu Dragnea, spune ca a primit si el scrisoare semnata de Rudolph Giuliani, care a ajuns si la presedintele Klaus Iohannis. Dragnea sustine ca avocatul lui Trump “pune degetul pe rana” si ca odata cu aceasta scrisoare “Occidentul va privi cu mai multa atenție la abuzurile…