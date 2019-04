Polițiștii de frontiera din cadrul Punctului de Trecere a Frontierei Petea au identificat și predat autoritaților competente un cetațean roman, cautat de autoritațile din județul Mureș pentru savarsirea infractiunii de furt calificat. In aceasta dimineața, in jurul orei 05.00, in Punctul de Trecere a Frontierei Petea, județul Satu Mare, s-a prezentat pentru a efectua formalitatile […]