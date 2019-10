Condamnări până la 13 ani de închisoare pentru liderii separatişti catalani Noua lideri ai separatistilor catalani au fost condamnati la inchisoare pentru incercarea de a declara independenta provinciei lor, in legatura cu referendumul din Catalonia, interzis de guvernul de la Madrid. Alti trei acuzati au fost considerati vinovati doar de nesupunere, fapta mai putin grava, pentru care nu vor fi inchisi. Niciuna din condamnari nu a fost pronuntata pentru acuzatia cea mai grava, cea de rebeliune. Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

