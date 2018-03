Stiri pe aceeasi tema

- Fostul sef al ANAF, Sorin Blejnar, a fost achitat marti, de magistratii Tribunalului Brasov, in dosarul "Motorina", a declarat pentru AGERPRES, purtatorul de cuvant al Tribunalului Brasov, judecatoarea Gabriela Ciolacu. Hotararea pronuntata marti de magistratii Tribunalului Brasov nu este…

- Un șofer din Campia Turzii a fost implicat intr-un accident produs pe o autostrada din Cehia, cel mai probabil din cauza condițiilor meteo. Autoturismul s-a rasturnat, iar șoferul a fost dus la spital, unde s-a constatat ca avea o mana rupta. Read More...

- Soluție definitiva in dosarul ”Caccia in Romania” • Inchisoare cu suspendare pentru doi oameni de afaceri italieni stabiliti la Alba Iulia, acuzati de evaziune fiscala de DIICOT: Curtea de Apel le-a admis expertiza financiara si i-a achitat pentru constituire de grup infractional Doi cunoscuți oameni…

- Inalta Curte de Casatie si Justitie a amanat luni pentru 22 martie pronuntarea definitiva in dosarul in care fostul presedinte al Consiliului Judetean Prahova, Mircea Cosma, a fost condamnat in prima instanta la opt ani inchisoare, iar fiul acestuia, fostul deputat Vlad Cosma, a primit 5 ani inchisoare,…

- Un numeros public a fost prezent, marti, 27 februarie 2018, la Galeria „Arte”, de pe strada V.Alecsandri nr. 1, unde s-a desfasurat vernisajul expozitiei de arte vizuale „Consonante plastice”, apartinand artistei turdence Felicia Racean, coordonatorul sectiilor externe de arta vizuala Turda si Campia…

- Presedintele Federatiei Romane de Judo, Cozmin Gusa, a comentat cele intamplate pentru ProSport."Am aflat despre acest caz extrem de grav in urma cu trei saptamani. O decizie urmeaza sa fie luata la urmatorul Consiliu Director. Dupa parerea mea, acest demers il face incompatibil pentru…

- Dosarul Secureanu a ajuns la prima soluție. Magistratii au decis condamnarea cu suspendare a 7 angajați ai spitalului Malaxa și administratori de firma, cei care și-au recunoscut faptele in fața procurorilor și judecatorilor. Citeste si: Dragnea, SEMNAL DUR catre Maior, dupa dezvaluirile din…

- Sucursala de Distribuție a Energiei Electrice Cluj-Napoca anunta intreruperea alimentarii cu energie electrica pentru marți, 27 februarie pe mai multe strazi din Turda și Campia Turzii. Read More...

- Un fost procuror al Parchetului Tribunalului Constanta a fost condamnat vineri de Curtea de Apel Constanta la doi ani de inchisoare cu suspendare pentru trafic de influenta. El a fost judecat pentru ca a cerut 500 de euro pentru a interveni intr-un dosar legat de infractiuni la regimul circulatiei,…

- Magistratii ICCJ s-au pronuntat in dosarul in care Geanina Terceanu e acuzata ca a luat in transe 220.000 de euro mita ca sa-i achite pe Cristian Borcea si Ioan si Victor Becali in dosarul Transferurilor. Procurorii au cerut la ultimul termen pedeapsa maxima pentru fosta judecatoare, motiv pentru care…

- Doi soti trimisi in judecata pentru evaziune fiscala cu fier vechi si-au aflat ieri pedepsele. Tribunalul Suceava a decis ca Zinica Stanescu sa fie condamnata la 2 ani inchisoare cu suspendare sub supraveghere, in timp ce Neculai Stanescu a primit 2 ani, 6 luni si 10 zile de inchisoare cu ...

- Fostul sef al Consiliului Judetean (CJ), Mircea Cosma, a fost audiat de Completul de 5 judecatori al Instantei supreme in dosarul in care a fost condamnat pe fond la 8 ani de inchisoare, alaturi de fiul sau, Vlad Cosma, care a primit 5 ani de inchisoare, in dosarul de coruptie privind atribuirea unor…

- Cobzariu Andrei Ciprian, tanarul de 27 de ani din Campia Turzii, prins la finele anului trecut in timp ce primea un colet din Spania, plin cu droguri, a fost condamnat la 3 ani de inchisoare, cu suspendare, de catre judecatorii Tribunalului Cluj. Read More...

- In cadrul programului de pregatire a sezonului de primavara, terenul Electroceramica din Complexul Sportiv Poiana a gazduit duminica partida de fotbal dintre Chimia Turda, ocupanta locului 2 in clasamentuligii a V-a, zona Campia Turzii și Arieșul Mihai Viteazu, echipa care la finalul sezonului de…

- Trei chinezi reprezentanți ai unei firme din Zlatna care face afaceri cu lemn din Munții Apuseni au fost condamnati la inchisoare cu suspendare pentru evaziune fiscala. Sentința a fost pronunțata la Tribunalul Alba și poate fi atacata cu recurs. Doi administratori si un manger al firmei Sen Fu SRL Zlatna, …

- Directia Nationala Anticoruptie (DNA) e zguduita din temelii. Inregistrarile cu Mircea 'Portocala' Negulescu și cu șeful DNA Ploiești, Lucian Onea, au inflamat clasa politica si nu numai. Jurnalistul Ion Cristoiu vine cu o alta teorie in privinta acestor dezvaluiri. Acesta spune ca presedintele Klaus…

- Dosarul in care procurorii au investigat modul de privatizare a Intreprinderii de Piese Radio si Semiconductori IPRS Baneasa si in care eta cercetat omul de afaceri Omar Hayssam a fost clasat, dupa ce faptele s au prescris, informeaza Digi24.ro. La fel ca dosarul Microsoft, dosarul "IPRS Baneasa" a…

- Consilierii din Campia Turzii sunt convocați de urgența intr-o ședința, pentru azi de la ora 15.00, subiectul ”arzator” fiind stabilirea unei delegații care sa plece in Ungaria, la Mohacs, in perioada 9-12 februarie. Read More...

- Omul de afaceri Ioan Bene, condamnat la 3 ani si 8 luni la inchisoare pentru dare de mita in dosarul fostului presedinte al CJ Cluj, Horea Uioreanu, a fost dat in urmarire dupa ce nu a fost gasit pentru a fi incarcerat in Penitenciarul Gherla.Avocatul sau sustine ca barbatul este plecat in concediu.

- Omul de afaceri clujean Ioan Bene, condamnat definitiv la inchisoare cu executare in dosarul fostului presedinte al Consiliului Judetean Cluj Horea Uioreanua fost dat in urmarire generala de polițiști pentru a fi dus la inchisoare.

- Omul de afaceri Ioan Bene este dat în urmarire de polițiștii clujeni, dupa ce, miercuri, Curtea de Apel Cluj l-a condamnat la închisoare cu executare în dosarul fostului președinte al Consiliului Județean Cluj Horea Uioreanu și trebuia sa fie

- Fostul președinte al Consiliului Județean Cluj, liberalul Horea Uioreanu, a fost condamnat de Curtea de Apel Cluj la 6 ani și 4 luni de inchisoare cu executare, sentința fiind definitiva. Potrivit anchetatorilor, acesta ar fi luat mita 15% din valoarea contractelor derulate pe bani publici. Read More...

- Interlopul turdean Alin Urcan ramane condamnat definitiv pentru șantaj, dupa ce magistrații Curții de Apel Cluj i-au respins acestuia, ca tardiva, calea de atac a apelului, impotriva sentinței Judecatoriei Turda care il condamna la doi ani de inchisoare, anunța BZC . Read More...

- Numele ministrului pentru Mediul de Afaceri, Radu Oprea (fost prefect de Prahova) figureaza intr-un dosar de evaziune fiscala si spalare de bani deferit justitiei in 2016 de catre Parchetul de pe laga Inalta Curte de Casatie si Justitie. Dosarul nu a ajuns sa fie judecat pe fondul cauzei, ci s-a oprit…

- Un nou dosar in care mai multe persoane sunt cercetate in "Dosarul Sclavilor de la Berevoesti" a fost solutionat de catre judecatori. GRANCEA PETRE zis TOMOGEAC: 10 ani si 8 luni de inchisoare GRANCEA MARIA: 7 ani si 4 luni de inchisoare GRANCEA LAURENTIU: 13…

- Voleibalistii de la CSM Campia Turzii au inceput cu dreptul returul Diviziei A2 (seria de vest), dupa ce azi in Sala Sporturilor "Ioan Stanatiev" din Campia Turzii, au invins usor cu scorul de 3-0 (25-18; 25-23; 25-16) tanara formatie a Centrului National de Excelenta Lapi din Dej. Read More...

- Azi, la Inalta Curte de Casatie si Justitie a Romaniei, magistratii Silvia Cerbu, Daniel Gradinaru si Simona Cirnaru vor redeschide dosarul in care mai multi directori din Consiliul Judetean Constanta au fost condamnati in prima instanta, alaturi de cativa oameni de afaceri din Constanta, la peste 70…

- A murit cu zile! Asta se poate spune despre Mircea Crișan, barbatul din Campia Turzii care a așteptat intervenția de ”urgența” a serviciului de Ambulanța, ore in șir, dupa ce a fost inconștient in urma unei cazaturi. Read More...

- Gigi Roșca a fost condamnat la 1 an de inchisoare cu suspendare, de catre magistrații Curții de Apel Cluj, in urma scandalului in care a fost implicat in noiembrie 2016. Totodata, i s-a confiscat și arma, inclusiv cartușele. Cosmin Morar și Ioan Filip au primit și ei cate 6 luni de inchisoare cu suspendare,…

- Demisia fostului viceprimar de la Campia Turzii, Robert Szabo a lasat locul vacant in Consiliul Local, UDMR desemnand un nou reprezentant care va fi validat in ședința de joi, 25 ianuarie. Read More...

- Cei sase cetateni straini judecati in dosarul capturii de 2 tone si jumatate de cocaina au fost condamnati de Tribunalul Constanta la pedepse insumate de peste 100 de ani de inchisoare, informeaza rfi.ro. Cetatenii straini erau acuzati ca au introdus in urma cu aproape doi in Romania, prin Portul Constanta,…

- Cinci lituanieni si un marocan arestati, in vara anului trecut, dupa ce au introdus in Romania doua tone si jumatate de cocaina, au fost condamnati la peste un secol de inchisoare, de Tribunalul Constanta. Cea mai mare pedeapsa, 19 ani si 5 luni de detentie a fost aplicata celui care coordona reteaua.…

- Sambata pe str. Piața Mihai Viteazu, din Campia Turzii s-a produs un accident rutier soldat cu ranirea usoara a unei persoane, care a „indraznit” sa respecte regulile de circulație. Read More...

- Fostul sef al Politiei Romane Petre Toba a fost audiat, vineri, de magistratii instantei supreme in dosarul in care Sebastian Ghita este judecat pentru dare de mita, spalarea banilor, cumparare de influenta, alaturi de fosti sefi de Parchet si Politie din Prahova.Petre Toba a fost audiat in…

- Iulian Siclitaru, care a fost condamnat definitiv la patru ani de inchisoare in dosarul „Transgaz“, alaturi de Dinel Staicu, a fost reținut dupa ce a coborat dintr-un avion care venea din Marea Britanie. Omul de afaceri craiovean Iulian Siclitaru, de 58 de ani, a fost trimis in judecata in…

- Iulian Sicliatru a fost condamnat in anul 2015 la patru ani de inchisoare in dosarul „Transgaz“, alaturi de Dinel Staicu. Omul de afaceri a fugit imediat din tara, insa a fost retinut pe data de 7 ianuarie dupa ce a coborat dintr-un avion care venea din Marea Britanie.

- Un videoclip postat pe rețeaua de socializare Facebook a facut furori in Campia Turzii. Practic, in imagini se vedea o echipa de intervenție in zona de sub pasajul de cale ferata (strada Laminoriștilor), care a pus o ”plomba” de asfalt adus cu punga! Read More...

- Magistratii Curtii de Apel Iasi au hotarat, luni, condamnarea la inchisoare cu executare in cazul a mai multor profesori de la Universitatea Petre Andrei din Iasi implicati in dosarul de luare de mita, printre acestia fiind si fostul rector Sorin Bocancea. Deciziile magistratilor Curtii de Apel Iasi…

- Curtea de Apel Iasi a decis, astazi, sa ii condamne pe profesorii ce ar fi fost implicati in fraudarea situatiei scolare a unui student, in 2016. Judecatorii ieseni au stabilit urmatoarele pedepse, care nu sunt definitive si pot fi atacate cu apel: Florin Druga – 3 ani de inchisoare cu executare Cristian…

- Veste mare pentru Victor Becali (56 de ani)! Fostul impresar, condamnat la sase ani si opt luni de inchisoare in dosarul „Transferurilor” va fi liberat conditionat joi seara, dupa ce decizia instantei a ramas definitiva.

- Si anul 2017 a fost unul aglomerat pentru instantele din Alba. Au pronuntat sentinte in dosare grele, in unele cazuri, dupa mai multi ani de judecata. Dosarul crimei de la Lunca Muresului: 30 de ani de inchisoare pentru Barsony Gligor Barsony Gligor (58 de ani), acuzat de uciderea fostului primar al…

- Omul de afaceri Serghei Bunescu din Husi, unul dintre cei mai importanti ”jucatori” pe piata viticola din Romania, a fost condamnat joi, 28 decembrie, de Tribunalul Vaslui intr-un dosar de evaziune fiscala.

- Finalul de an îl gaseste pe Cristiano Ronaldo în atentia autoritatilor spaniole, în procesul în care câstigatorul Balonului de Aur e acuzat ca ar fi fraudat statul spaniol cu aproape 15 milioane de euro.

- Imbracat in roșu, cu obrajii rumeni, barba lunga și o burtica simpatica, cel mai așteptat și iubit moș din lume va cobori in curand pe hornul caselor pentru a rasplati cu dulciuri și jucarii copiii cuminți și ascultatori, dupa cum ne spune tradiția de ani. Read More...

- Omul de afaceri Sorin Strutinsky, trimis în judecata de DNA într-un dosar de trafic de influenta, în care este acuzat ca a primit circa doua milioane de euro ca sa intervina la institutii publice pentru plata unor lucrari, a fost condamnat la 7

- Compania de Apa ARIES anunța intreruperea furnizarii apei potabile in data de 14.12.2017, intre orele 09.30 -16.00, in municipiul Campia Turzii. Sunt afectate imobilele situate pe: Read More...

- Omul de afaceri Avraham Morgenstern, condamnat in Romania la 8 ani de inchisoare pentru evaziune fiscala, a fost localizat si retinut, in cursul noptii, in Buenos Aires, Argentina, transmite Politia Romana.