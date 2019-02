Stiri pe aceeasi tema

- Magistratii Instantei Supreme l-au condamnat definitiv, joi noapte, pe Radu Mazare la 9 ani de inchisoare cu executare in dosarul privind retrocedarea plajelor, iar Cristian Borcea a fost condamnat la 5 ani de inchisoare. In prima instanta, Mazare a primit 4 ani, iar Borcea a fost achitat. Judecatorii…

- Cristi Borcea, 49 de ani, a fost condamnat definitiv la 5 ani de inchisoare cu executare in Dosarul Retrocedarilor. Dragoș Savulescu, alt fost acționar la Dinamo, a primit și el o sentința definitiva de 5 ani și jumatate. In același dosar, fostul primar al Constanței, Radu Mazare a primit și el 9 ani…

- ICCJ a decis, joi seara, condamnarea lui Radu Mazare la 9 ani si a lui Cristian Borcea la 5 ani de inchisoare, in dosare retrocedarilor ilegale de terenuri, potrivit Antena 3 si Romania Tv.Decizia este definitiva, fiind luata de un complet de 3 judecatori condus de Ionut Matei.La ultimul termen, procurorii…

- Un procuror DNA a cerut luni, la Inalta Curte de Casatie si Justitie, condamnarea fostului primar al municipiului Constanta Radu Mazare la o pedeapsa orientata spre maxim pentru infractiunilor comise, respectiv 15 ani de inchisoare, in dosarul retrocedarilor ilegale de terenuri din Constanta, Mamaia,…

- Cristian Borcea nu scapa de drumurile la Instanța Suprema! Fostul patron al clubului Dinamo va fi audiat la Instanta Suprema in dosarul lui Radu Mazare si al lui Nicusor Constantinescu privind atribuirea ilegala a unor terenuri in Constanta, informeaza Antena3.Procesul a inceput in urma cu…