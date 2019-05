Stiri pe aceeasi tema

- Radu Mazare a fost condamnat la 9 ani și 10 luni cu executare in dosarul ”Polaris”. Este a treia condamnare pe care o primește fostul primar al Constanței, dupa dosarul ”Retrocedarilor” (9 ani, definitiv) și terenurile subevaluate din Mamaia (6 ani și jumatate, prima instanța). Apropiatul sau, omul…

- Curtea de Apel Timisoara a emis vineri prima sentinta din dosarul in care fostul sef al Politiei Romane, Liviu Popa, si mai multi politisti au fost trimisi in judecata pentru fapte de coruptie. In acelasi dosar, Liviu Popa si judecatorul Ovidiu Galea au primit un avertisment pentru ca au omis sa mentioneze…

- Patru trenuri sunt blocate, miercuri, in județul Brașov, dupa ce un tren privat de marfa s-a defectat pe linie, intre localitațile Darste și Timișu de Sus.Purtatorul de cuvant al CFR, Oana Branzan, a declarat, miercuri, ca circulația trenurilor este oprita temporar intre stațiile Darste și…

- Se pare ca pe unii incep, incet, incet, sa-i ajunga din urma greșelile trecutului. Este cazul chestorului in rezerva Alexandru Tanco, ”eroul” unei dezvaluiri șoc, ce seamana mai mult cu un denunț, facuta de chestorul Liviu Popa, fost șef al Poliției Romane, acum pensionar, și șeful direct a lui Tanco…

- Dosarul în care Laura Codruța Kovesi are calitatea de suspect face și va face înca mult timp vâlva. Totul are legatura cu operațiunea de extradare a lui Nicolae Popa din Jakarta – Indonezia, în anul 2011.